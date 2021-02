Seis de los matrimonios más largos del mundo

Apuestas-deportivas.es recoge las historias de amor de algunas de las parejas que más años han estado casadas La pandemia también ha afectado al amor ya que, el obligado distanciamiento social, ha complicado aún más las, ya de por sí, difíciles relaciones sentimentales. Por ello, es probable que en este San Valentín tan atípico tengas más que nunca encontrar una dosis extra de fe en el amor. Por ello, la plataforma Apuesta-deportivas.es ha recogido en la siguiente lista algunos de los matrimonios más largos del mundo que muestran que, aunque las flechas de Cupido no siempre acierten, otras veces dan en el blanco.

91 años de matrimonio. A pesar de que el amor es una apuesta arriesgada hay personas que encuentran a su media naranja y cumplen el tópico del “felices para siempre”. Esto es lo que les sucedió a Susan Bakeman y Daniel Fredick Bakeman que se casaron en 1772, a los 12 y 14 años de edad, y mantuvieron su unión hasta que falleció Susan con 105 años de edad, en 1863.

87 años de matrimonio. Ni la Gran Depresión, ni la Segunda Guerra Mundial, ni las guerras de Vietnam y Corea vencieron al matrimonio entre Zelmira y Herbert Fisher, que se mantuvieron unidos 87 años, hasta el fallecimiento del marido en 2011, con 105 años de edad. En 2010, y con motivo del Día de San Valentín, la pareja respondió por Twitter algunas preguntas de los usuarios que bien podrían servir de inspiración para aquellos que busquen el amor verdadero. Así, preguntados acerca de cuál había sido el mejor consejo que les habían dado para su matrimonio, respondieron: “Respétense, apóyense y comuníquense. Sean honestos, fieles y sinceros”.

86 años de matrimonio. John y Ann Betar contrajeron matrimonio en 1932, tras huir juntos de su pueblo y en contra de la opinión de algunos familiares que pensaban que la unión no duraría. Sin embargo, desde entonces, la pareja vivió una vida feliz en la que tuvieron cinco hijos, 14 nietos y 16 bisnietos. En 2019, con apenas siete meses de diferencia, ambos fallecieron, dejando claro que existen las almas gemelas.

81 años de matrimonio. Masao y Miyako Matsumoto se casaron el 20 de octubre de 1937 y mantuvieron su convivencia hasta el fallecimiento del esposo en 2019. El amor de esta pareja japonesa logró superar incluso la Segunda Guerra Mundial, etapa en la que Masao fue llamado a filas, dejando solas a su esposa e hijas hasta su regreso en 1946. Además, la longevidad de Masao hizo que a lo largo de su vida viviera bajo el reinado de cinco emperadores de Japón diferentes.

80 años de matrimonio. Charlotte Curtis y John Henderson se conocieron en la Universidad de Texas (Estados Unidos) y decidieron casarse en 1939 en una boda muy íntima a la que solo asistieron dos invitados. Desde entonces, esta pareja ha mantenido su matrimonio a lo largo de 80 años, en los que, además, han logrado mantener una buena salud gracias a, según sus propias palabras, “comer bien, no beber mucho y hacer ejercicio todos los días”. No parecen malos consejos, tanto si se está enamorado como si no.

79 años de matrimonio. Julio Cesar Mora Tapia y Waldramina Maclovia Quinteros Reyes se casaron el 7 de febrero de 1941 y, desde entonces, disfrutan de uno de los matrimonios más largos del mundo. Esta pareja de Ecuador, que se casó en contra de la opinión de sus familias, ha demostrado que al amor puede con todo y, a día de hoy, disfrutan de su vida familiar con sus cinco hijos, 11 nietos, 21 bisnietos y 9 tataranietos.