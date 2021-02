Casi siete de cada diez personas confían más en la IA que en los humanos para gestionar su economía Redacción Siglo XXI

Un informe de Oracle y de Farnoosh Torabi apunta que la pandemia del Covid-19 ha incrementado la ansiedad en cuanto a las finanzas MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Casi siete de cada diez personas confía más en la Inteligencia Artificial (IA) que en un ser humano para gestionar sus finanzas, según recoge un estudio elaborado por la compañía tecnológica Oracle y la empresa de finanzas personales Farnoosh Torabi, que apunta además que la pandemia del Covid-19 ha incrementado la ansiedad en cuanto a las finanzas, así como la tristeza y el miedo. El informe, realizado a partir de las respuestas de más de 9.000 consumidores y directivos de diferentes países, apunta que la incertidumbre financiera generada por el coronavirus ha cambiado en quién y en qué confían las personas para gestionar sus finanzas, aumentado el peso de la tecnología a la hora de encontrar ayuda para moverse mejor en la complejidad financiera reinante. En concreto, los resultados de la encuesta reflejan que el 67% de los consumidores y directivos confía más en la Inteligencia Artificial que en un ser humano para gestionar sus finanzas, así como que el 73% de los directivos confía más en la IA que en sí mismo para administrar su dinero. En esta línea, el informa señala que el 77% de los directivos se fía más de chatbots o de asistentes digitales que de sus propios equipos financieros, así como que el 89% cree que la IA puede mejorar su trabajo detectando fraudes (34%), generando facturas (25%) y realizando análisis de coste / beneficio (23%). Asimismo, el 53% de los consumidores confía en la tecnología más que en sí mismo para administrar sus finanzas y el 63% confía más en la IA que en cualquier asesor financiero personal. Además, el 66% de los consumidores cree que la tecnología pueden contribuir a detectar posibles fraudes (33%), reducir sus gastos (22%) y realizar inversiones en el mercado de valores (15%). ANSIEDAD FINANCIERA

Por otro lado, el estudio elaborada por Oracle y Farnoosh Torabi también indica que la pandemia mundial del Covid-19 ha tenido un impacto negativo en la relación de las personas con el dinero, tanto en el hogar como en el trabajo, y ha incrementado la ansiedad y la tristeza en cuanto a las finanzas. En concreto, apunta que entre los directivos la ansiedad y el estrés financieros aumentaron un 186% y la tristeza se elevó un 116%, mientras que entre los consumidores la ansiedad y el estrés financiero se duplicaron y la tristeza aumentó en un 70%. Además, la encuesta refleja que nueve de cada diez directivos están preocupados por el impacto del Covid-19 en su organización, siendo las preocupaciones más comunes la lenta recuperación económica o la recesión (51%), los recortes presupuestarios (38%) y la quiebra (27%). Por su parte, el 87% de los consumidores están experimentando temores en relación con sus finanzas, abarcando cuestiones como la pérdida de empleo (39%), la pérdida de ahorros (38%) y la imposibilidad de saldar sus deudas (26%). Además, el 41% de los consumidores confesaron haber perdido el sueño debido a sus finanzas personales. GESTIÓN DE PROCESO FINANCIEROS

Por otra parte, el informe también señala que la crisis sanitaria ha transformado el modo en que los consumidores conciben el dinero y las finanzas y ha aumentado la necesidad de que las organizaciones reconsideren cómo utilizan la IA y otras nuevas tecnologías para gestionar los procesos financieros. Así, el 60% de los consumidores dice que la pandemia ha cambiado la forma en que compran bienes y servicios y el 72% que ha cambiado su sentimiento respecto de la gestión del dinero en efectivo, con personas que se muestran ansiosas (26%), temerosas (23%) y "sucias" (19%). En este sentido, un 29% dice ahora que la opción "solo en efectivo" es un factor que condiciona sus decisiones de compra. En este contexto, las empresas han respondido rápidamente, ya que el 69% de los directivos ha invertido en plataformas o métodos de pago digital y el 64% ha creado nuevas formas de compromiso con el cliente o ha cambiado sus modelos de negocio en respuesta al Covid-19. Además, el 51% de las organizaciones ya están utilizando la IA para gestionar sus procesos financieros, en comparación con el 27% de los consumidores. Por otro lado, el estudio también recoge que el 56% de los directivos cree que la tecnología reemplazará a los profesionales de las finanzas corporativas en los próximos cinco años, así como que el 42% de los consumidores cree que la IA reemplazará a los asesores financieros personales en el mismo periodo. Asimismo, el 85% de los directivos querrían ayuda de chatbots o asistentes digitales en las tareas financieras, incluidas aprobaciones (43%), elaboración de presupuestos y previsión (39%), informes (38%) y cumplimiento y gestión de riesgos (38%), para que los profesionales de las finanzas corporativas se centren en comunicarse con los clientes (40%), en negociar descuentos (37%) y en aprobar transacciones (31%). El vicepresidente senior de marketing global de Oracle, Juergen Lindner, ha remarcado que los procesos financieros en el mundo personal y el profesional se han vuelto cada vez más digitales desde hace muchos años y lo ocurrido en 2020 "ha acelerado esa tendencia". "Lo digital es la nueva normalidad, y tecnologías como la IA y los chatbots juegan un papel vital en la gestión de las finanzas", ha incidido. En este contexto, ha subrayado que las organizaciones que no adopten estos cambios que señala el estudio corren el riesgo de quedarse atrás con respecto a sus homólogos y competidores, "y de ver como la productividad, la moral y el bienestar de sus empleados se ven perjudicados".



