CGI actualiza su marca reforzando la forma en que ayuda a sus clientes a aprovechar la tecnología

CGI, la multinacional TI canadiense, establecida en España, ha actualizado su marca con motivo de su 45º aniversario CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) ha actualizado su identidad de marca para aprovechar el poder de la tecnología con objeto de crear valor para sus clientes y ciudadanos. Bajo el eslogan Insights you can act on, un lema que representa el profundo conocimiento de CGI de las industrias de los clientes y su estilo colaborativo en la creación de estrategias y la prestación de servicios que ayudan a los clientes a lograr resultados comerciales.

El lanzamiento de la actualización de la marca coincide con el año en que CGI cumple su 45 aniversario y el inicio de la iniciativa Voice of Our Clients 2021, un ejercicio anual en el que los líderes de CGI se reúnen con los ejecutivos de negocio y de TI para obtener información sobre las principales prioridades de negocio y de TI de la actualidad y las mejores prácticas de los líderes de la industria. Durante los últimos cinco años, CGI ha mantenido 6.775 conversaciones personales, recabando un millón de datos de organizaciones que en total cuentan con 27 millones de empleados y mueven nueve billones de dólares canadienses en ingresos anuales.

En base a estas conversaciones anuales, CGI realiza un análisis de empresas líderes que están produciendo resultados a partir de sus estrategias comerciales y de TI, y comparte los hallazgos con los clientes para ayudarlos a orientar sus inversiones y construir y llevar a cabo sus estrategias.

Las entrevistas del año pasado se dividieron casi al 50% entre los períodos antes y después de la declaración de la pandemia, lo que proporcionó una información única sobre cómo las prioridades de negocio y de TI evolucionaban rápidamente. Las entrevistas para el nuevo informe, se llevarán a cabo casi un año después de que se declara la pandemia, lo que proporcionará nuevas perspectivas sobre las acciones que se están adoptando para acelerar las estrategias digitales en tiempos sin precedentes. (Lea el comunicado de prensa sobre los hallazgos de 2020, CGI propone tres capacidades organizativas para ayudar a los líderes de los diferentes sectores a superar los desafíos empresariales que plantea la COVID-19 " CGI Espana )

"El lanzamiento de la actualización de la marca de hoy reconoce la posición de CGI como asesor líder para los clientes y nuestro compromiso de situar sus aspiraciones en el centro de nuestros servicios", ha señalado Julie Godin, copresidenta de la Junta y vicepresidenta ejecutiva de Planificación Estratégica y Desarrolo Corporativo. “Este año, CGI celebrará su 45 aniversario. Con la actualización de nuestra identidad de marca, incluido un nuevo lema, reforzamos nuestra historia como firma líder en servicios de consultoría TI y de negocio, nuestro profundo conocimiento de las perspectivas de los clientes y la experiencia colectiva de nuestros 76.000 consultores y profesionales ubicados en 400 localizaciones en todo el mundo".

La marca CGI actualizada se encuentra en CGI.com con más información en la sección sobre nosotros y el video de lanzamiento en Insights you can act on.

Fundada en 1976, CGI se encuentra entre las mayores firmas independientes de servicios de TI y consultoría de negocio del mundo. Con 76.000 consultores y profesionales en todo el mundo, CGI ofrece una cartera de capacidades integrales, desde consultoría estratégica de TI y negocio hasta integración de sistemas, servicios gestionados de TI y procesos de negocio y soluciones propias. CGI trabaja con los clientes a través de un modelo de relación local complementado por una red de entrega global que ayuda a los clientes a transformar digitalmente sus organizaciones y acelerar los resultados. Con unos ingresos reportados en el año fiscal 2019 de 12,16 mil millones de dólares canadienses, las acciones de CGI cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (GIB.A) y en la Bolsa de Nueva York (GIB). Sitio web www.cgi.com

