La medicina reproductiva y la tecnología se unen para lograr un embarazo sin salir de casa Comunicae

miércoles, 10 de febrero de 2021, 08:05 h (CET) Solución innovadora de tratamientos de reproducción asistida desde la comodidad del hogar. FIV en Casa es la primera clínica de fertilidad telemática de Europa. Gracias a FIV en Casa, la clínica puede monitorizar las consultas con la casa de la paciente esté donde esté gracias a la telemedicina Desde el pasado año, la telemedicina es una realidad que está presente en todos los hogares y que facilita la comunicación entre las clínicas y los pacientes. Desde Fertility at Home han dado un paso más allá creando FIV en Casa - un servicio de medicina reproductiva que a través de una app permite monitorizar los tratamientos reduciendo al máximo las visitas a la clínica - ofreciendo así la mayor garantía de comodidad y seguridad para sus pacientes.

Desde Fertility at Home - debido a la situación de incertidumbre originada por el coronavirus - vieron la necesidad de estar más cerca de sus pacientes. Para ello, un equipo de profesionales de la reproducción asistida con más de 20 años de experiencia a nivel nacional e internacional, pusieron todos sus esfuerzos para desarrollar FIV en Casa – un servicio pionero en Europa que cuenta con una app creada por su propio equipo especializado de I+D+i - que ha llegado para revolucionar el mundo de la reproducción asistida.

Una solución que, gracias a la tecnología, permite reducir al máximo la asistencia de los pacientes a la clínica permitiendo un seguimiento personalizado y constante de todo el proceso con una mayor seguridad y privacidad.

“Gracias a la tecnología, FIV en Casa nos permite con toda seguridad, confianza y eficacia, lograr un embarazo sin salir de casa. Trabajamos con centros colaboradores para llegar a cualquier rincón del país. La situación actual no puede frenar el sueño de miles de familias y por ello, hemos puesto todos nuestros esfuerzos para estar cerca de nuestros pacientes”, declara Enrique Criado, CEO de Fertility at Home.

Primera clínica telemática de Europa

Desde la primera consulta informativa hasta el final del tratamiento - incluyendo pruebas y analíticas - se realiza de forma segura y cómoda desde el hogar. La atención personalizada a través de la app y las visitas de seguimiento en el domicilio aseguran la misma eficacia del tratamiento en clínica, añadiendo: comodidad, ahorro de tiempo y confidencialidad.

En el caso de la Fecundación in Vitro (FIV), por ejemplo, solo es necesario desplazarse a la hora de realizar la punción folicular y la transferencia de embriones, pudiendo realizarse la estimulación ovárica y todo el seguimiento desde casa. En el tratamiento de ovodonación, solo será necesario trasladarse a la clínica para la transferencia embrionaria.

Para los controles ecográficos, la paciente decide el día y la hora de la visita ginecológica. La enfermera, que se desplaza al domicilio, cuenta con la formación y el equipo adecuado para realizar una visita segura.

"Comenzar un tratamiento de reproducción asistida adaptado a tu ritmo de vida y a tus necesidades ya es posible gracias a FIV en Casa". ¿Se quiere saber más? Escribir a info@fertilityathome.com o llamar al +34 606 759 915.

Ver vídeo: https://youtu.be/UnmDwNeU7uE

Más información: https://fertilityathome.com/fiv-en-casa/

Primera consulta gratuita.

Vídeos

FIV en Casa



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.