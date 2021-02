Un futuro entre autos voladores y autos sin enchufes Comunicae

martes, 9 de febrero de 2021, 17:22 h (CET) Hace muchos años que los humanos sueñan con autos voladores y surcar los cielos para ir al trabajo. Hoy este sueño podría no ser tan lejano, empresas de todo el mundo están trabajando en tipos diferentes de autos voladores, es el sueño de salir de los atascos de tránsito hacia la libertad. La respuesta está sin duda en NEUTRINO ENERGY GROUP y su tecnología Neutrinosvoltaic para dar solución integral a la movilidad y a otros aparatos de la vida cotidiana de los humanos Airbus, Boeing, la NASA y empresas como Volocopter en Alemania, están trabajando a toda prisa en máquinas voladoras para ser usadas cuanto antes. En las grandes urbes el tráfico está al borde del colapso, en cambio en el aire hay un espacio que pronto estará cubierto de autos voladores. Los ingenieros no solo pretenden una solución para liberar el tráfico sino también que piensan en la ecología. Surgen dos preguntas acerca de éste tema, la primera es si realmente mejorarían la vida, y la segunda pregunta es, cuando sucederá ésto.

Toshio Ando es un piloto de pruebas en la empresa Skydrive y afirma que es difícil predecir cuando se podrán manejar los automóviles voladores con facilidad y cuando existirá una infraestructura adecuada, así como la aceptación social para hacer posible la conducción segura de este nuevo tipo de movilidad, pero si se cree que los autos voladores terminarán cambiando para siempre el estilo de vida, afirma Toshio Ando. Stephan Rammier investigador en movilidad afirma que en ciudades como Tokio, Shangai o Pekin la gente con dinero quiere desplazarse rápidamente y ése fenómeno crea demanda, y eso será una solución para los problemas de movilidad de un porcentaje pequeño de la sociedad, una élite de la movilidad, lujosos bólidos aéreos sólo para algunos afortunados. Sin embargo en Japón el gobierno está invirtiendo en dar empuje a empresas que investigan y desarrollan nuevas tecnologías de movilidad para crear una flota de aerotaxis comerciales en las mega ciudades Japonesas, hay ya planes piloto ya para 2023.

La empresa Skydrive que trabaja con el gigante automotriz Toyota han logrado en agosto del 2020 su primer vuelo tripulado. La empresa Skydrive funciona desde el 2012 y está fuertemente respaldada por Toyota y el estado japonés y están desarrollando desde cero un vehículo volador para uno y dos pasajeros que mediante 8 rotores pequeños le permite llevar en vuelo a una o dos personas. Para poder volar uno de éstos vehículos será necesario disponer de una licencia de piloto. Éstos nuevos vehículos permitirán descomprimir el intenso tráfico de las grandes ciudades y lo harán en forma segura, práctica y ecológica. Hay en estos momentos alrededor del mundo más de 80 empresas ligadas a desarrollar estos vehículos voladores. Tomohiro Fukuzawa gerente de Skydrive afirma que la idea es crear un vehículo seguro y silencioso que pueda dar respuesta al problema del tráfico en cualquier mega ciudad para que la gente pueda volar todos los días en un medio diferente.

El experto en movilidad aeroespacial Stephan Levedag afirmó que este servicio estará disponible en menos de una década en las grandes ciudades Europeas. Sin embargo los que tripulen estas máquinas serán pilotos profesionales que deberán matricularse debidamente para dar seguridad a esta nueva modalidad de transporte.

También el gigante americano GENERAL MOTORS ha presentado su propia versión de vehículo volador, un Cadillac EVTOL, un auto volador eléctrico que está pensado para desplazamientos cortos para dos pasajeros en grandes ciudades.

Mientras tanto el fabricante asiático HYUNDAI en conjunto con UBER tienen un prototipo en pruebas capaz de transportar a 5 pasajeros más un piloto.

Desde Alemania, NEUTRINO ENERGY GROUP sigue adelante con su propuesta de auto libre de carga en la red eléctrica

En el Centro de desarrollo del NEUTRINO ENERGY GROUP el automóvil PI es una realidad cada vez más próxima a circular por las carreteras, este revolucionario automóvil utiliza celdas de grafeno dopado para gestionar su propia electricidad para circular, con lo cual el automóvil no tiene la necesidad de ser enchufado a la red eléctrica para recargar sus baterías. Lo cual es toda una solución al problema del tiempo de recarga y la autonomía del mismo. Dos soluciones que pueden cambiar el curso de la historia de la movilidad sostenible y de energía totalmente limpia con cero contaminación. El automóvil PI cuenta con tecnología de punta para generar la energía necesaria para sus desplazamientos, esta energía la toma de los NEUTRINOS que son micro partículas subatomicas que constantemente bombardean el planeta en forma invisible y que al pasar por las celdas de grafeno dopado crean vibraciones subatomicas que mediante capacitores y potenciadores que dan la energía necesaria para alimentar los motores eléctricos del automóvil, también alimentan las baterías de estado sólido para su funcionamiento en cualquier momento y en cualquier circunstancia. El coche obtiene energía inagotable del medio ambiente mediante su propia estructura de chasis y carrocería de forma infinita y constante, lo cual convierte a éste automóvil en el primer vehículo que no necesita ninguna clase de recarga para circular, la necesidad de tener que parar para cargar el vehículo quedó atrás y cada vez que un usuario de un automóvil PI suba al auto tendrá que despreocuparse de tener que pagar combustible o enchufar el auto a una corriente de red para poder circular. Contando con esta tecnología ¿quién querría volver a tener un auto a combustión y un automóvil eléctrico?

Hoy por hoy en Alemania hay un mercado emergente de automóviles híbridos y otro tanto de autos eléctricos, pero este mercado representa tan sólo un 4% de las matriculaciones actuales, lo cual todavía no ha sido algo suficientemente destacado frente a las matriculaciones de autos a motores de combustión, pero esa realidad pronto irá cambiando hacia la adopción de autos eléctricos. Sin embargo esto representa un enorme desafío al medio ambiente ya que para alimentar los millones de autos eléctricos que serán vendidos se necesita una mayor cantidad de energía eléctrica que también es contaminante, así que el problema de la contaminación no se resuelve tan fácilmente como se puede observar.

La respuesta está sin duda en NEUTRINO ENERGY GROUP y su tecnología Neutrinosvoltaic para dar solución integral a la movilidad y a otros aparatos de la vida cotidiana de los humanos.

Los NEUTRINOS son partículas que llueven en forma constante en el planeta como forma de un espectro invisible de radiación, son por tanto una fuente de energía limpia, inagotable e ilimitada que al paso por las celdas de grafeno compuesto producen una resonancia armónica al impacto de los NEUTRINOS la cual es transformada en electricidad mediante capacitors y potenciadores para alimentar los motores del vehículo PI.

En el NEUTRINO ENERGY GROUP se avanza a pasos gigantescos para dar a luz el proyecto para el cual la compañía alemana ha incorporado a los más prestigiosos científicos, matemáticos y físicos de diversas partes del mundo para desarrollar la tecnología que estará al alcance de las generaciones futuras.

Daniel A López

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un futuro entre autos voladores y autos sin enchufes Roberto d’Aubuisson vence en reputación y ganaría las elecciones de Santa Tecla, por Santa Tecla Información Sunwing Travel Group firma un acuerdo con Marriott International QAE analiza el histórico proceso judicial contra la Tecnología 5G en los EE.UU Adecco Outsourcing y la AJJFS firman un acuerdo para mejorar la inserción laboral de jugadores y jugadoras de fútbol sala