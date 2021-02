Adecco Outsourcing y la AJJFS firman un acuerdo para mejorar la inserción laboral de jugadores y jugadoras de fútbol sala Comunicae

martes, 9 de febrero de 2021, 15:05 h (CET) El acuerdo tiene como objetivo promocionar la carrera dual de todos estos deportistas fomentando el compaginar la actividad deportiva con un puesto de trabajo y/o estudios, mejorando su empleabilidad a través de talleres de formación y preparación para la búsqueda de empleo Adecco Outsourcing, la división del Grupo Adecco líder en externalización de procesos y servicios, y la Asociación de Jugadores y Jugadoras de fútbol sala (AJFS y AJFSF, juntas forman la AJJFS) han firmado un acuerdo de colaboración para mejorar la empleabilidad de los deportistas asociados.

La unión de ambas organizaciones se llevará a cabo con el objetivo de paliar las dificultades económicas y de inserción laboral que sufren muchos jugadores y jugadoras de esta disciplina deportiva que no cuentan aún con ficha profesional, debido a una estructura económica todavía en fase de maduración en algunos de sus clubes que cuentan con escaso músculo financiero ante la escasa visibilidad mediática y ausencia de patrocinadores que respalden las diferentes categorías de fútbol sala en España.

En este sentido las diferencias se acrecientan aún más en el caso del fútbol sala femenino, cuya visibilidad continúa estando aún lejos de la 1ª o 2ª división masculinas dejando a las jugadoras en condiciones profesionales muy vulnerables. Adecco Outsourcing trabajará también para paliar esa brecha apoyando al deporte en sus múltiples disciplinas en un compromiso con la igualdad de oportunidades consciente del papel inspirador que juegan los deportistas en nuestra sociedad.

Así, la alianza tiene como objetivo promocionar la carrera dual de todos estos deportistas fomentando el compaginar la actividad deportiva con un puesto de trabajo y/o estudios, y mejorar su empleabilidad a través de talleres de formación y preparación para la búsqueda de empleo.

Desde la AJFS, el secretario general, Sergio López-Andújar destaca la importancia de este convenio por “varios motivos: la importancia de trabajar unidos a una empresa referente a nivel nacional; las posibilidades de que nuestros asociados puedan tener una plataforma de búsqueda de empleo especializada hacia prácticamente todos los perfiles de los asociados; la motivación que este convenio va a crear en nuestros socios por formarse y poder optar a estas ofertas; y el asesoramiento formativo y directo a los socios de una empresa puntera en los aspectos referentes en la búsqueda de empleo, como son la preparación de los CV, entrevistas, etc.”.

También para Natalia Orive, presidenta de la AJFSF, es un convenio destacable pues “uno de los aspectos que queremos mejorar y trabajar dentro de nuestra asociación es el asesoramiento laboral. Por ello, conseguir un acuerdo con una empresa tan grande y reconocida a nivel no solo nacional sino mundial, es algo que valoramos mucho y esperamos que todas nuestras asociadas puedan acceder a una mejora en la búsqueda de empleo dentro de todo el territorio nacional”.

Por su parte, para Elena del Pozo, directora de Servicio de SSGG de Adecco Outsourcing: "esta colaboración pone de manifiesto una de nuestras señas de identidad en Adecco, el asesoramiento y la ayuda que prestamos a los candidatos en la búsqueda de empleo y en mejorar sus habilidades en el acceso al mercado laboral. Creo que puede ser una buena alianza que permita a los asociados y asociadas de las Asociaciones, contar con un partner que los acompañe en este proceso y les ayude en la mejora de su empleabilidad".

La AJFS fue creada en 1998, y en 2010 se funda la AJFSF de manera independiente. Ambas asociaciones tienen como principal objetivo proteger y amparar los derechos del jugador/a de fútbol sala asociado, así como defender jurídicamente el cumplimiento del contrato que firme. También aconsejan, orientan o respaldan al asociado en cualquier otro aspecto del ámbito de su profesión. Dentro de esta orientación, las Asociaciones tienen como objetivos asesorar al jugador/a en su formación facilitando su Carrera Dual, y asesorar y acompañar a los asociados en la preparación de la retirada deportiva y su posterior integración en el mundo laboral, una vez terminada su carrera deportiva, sin descuidar el aspecto psicológico y social.

Actualmente, la AJJFS cuenta con más de 1.300 asociados y asociadas que podrán beneficiarse del acuerdo firmado con Adecco Outsourcing. Gracias a él, estos/as deportistas tendrán acceso a talleres de formación sobre empleabilidad en los que se les asesorará sobre cómo preparar un CV, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, tener visibilidad en las redes sociales laborales y otras pautas necesarias a la hora de buscar trabajo. Todo ello, acompañado del acceso a las numerosas ofertas de empleo disponibles en Adecco y que cubren el espectro laboral de los asociados/as: perfiles cualificados, dues y enfermeros/as, administrativos/as, comerciales, dependientes, mozos de almacén y logística, etc.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.