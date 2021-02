Muebles Gavira aconseja sobre materiales, tejidos y colores para salones, que marcarán tendencia en 2021 Comunicae

martes, 9 de febrero de 2021, 14:33 h (CET) Muebles Gavira, líder en la venta de muebles y electrodoméstico en la zona occidental de Málaga y Cádiz, recomienda algunas de las tendencias que vienen apostando fuerte este 2021 por interioristas y grandes diseñadores de todo el mundo Muebles Gavira, recomienda algunas de las novedades y tendencias que serán más relevantes en 2021, según por interioristas y grandes diseñadores de todo el mundo, en los que respecta a renovación de salones. Sofás, zonas de TV o muebles auxiliares. Algunas de ellas llegaron el año pasado, pero seguirán siendo tendencia esta temporada.

“En primer lugar hay que definir estilo y necesidades”

El primer paso es definir el estilo y las necesidades propias de cada caso en concreto. La opción de crear un estilo personalizado que fusiona varios a la vez es cada vez más popular. Hay que tener en cuenta que lo que primará será la búsqueda del bienestar.

Seguiremos atrapados por el encanto de la artesanía y materiales naturales, que hace de los salones lugares acogedores y llenos de armonía. Los materiales naturales como el barro, las maderas, los metales, las piedras etc., transmiten emociones de lo hecho a mano con imperfecciones y exclusividad.

“Los Tonos neutros y cálidos en paredes crean un equilibrio perfecto y atemporal.”

Todos estos ambientes arropados en tejidos naturales como lino, algodón o lana usados en muebles y tapicerías, crean un equilibro perfecto y atemporal. Además de acabados en tonos neutros y cálidos en paredes.

“El estilo industrial y el nórdico siguen presentes”

El estilo industrial y el nórdico siguen presentes este año pero fusionados con toques étnicos y estampados llenos de colores vibrantes. Igualmente, el estilo contemporáneo mezclado con algunas piezas shabby chic crea una atmósfera cálida y personal.

El minimalismo vuelve, pero cálido y sentimental reduciendo elementos al mínimo pero con materiales naturales, colores cálidos acompañado de formas suaves y redondeadas, nada que ver con el minimalismo frío y racional de los 90.

Con tapices y murales geométricos en blanco y negro y de trazos sencillos. Las piezas de diseño industrial clásico aportarán un toque de distinción a cualquier rinconcito del salón y si son vintage rescatadas del olvido, le darán el toque auténtico y único.

Los muebles metálicos son muy versátiles sobre todo en salones de estilo industrial en acabados grises y negros mates, donde una mesa comedor grande o una mesa comedor de cristal, encaja a la perfección. Los sillones acolchados con estructuras de metal le dan un toque sofisticado y atemporal a la vez.

Los cromados en acero ya sean color oro o plata siguen en tendencia, además, el brillo que aportan los hace totalmente perfectos para los amantes del lujo y la sofisticación.

“El illuminating de Pantone elegido color del año 2021”

“Los acabados brillantes y coloridos con efecto WoW como el illuminating de Pantone elegido color del año 2021 por su mensaje de positividad y optimismo, provocan un efecto de reconfortandte, algo esencial para el alma humana” - así lo expresa la directora del instituto del color Pantone.

Otra tendencia general que aportará bienestar es la olfativa, cuyo objetivo es que lo que se percibe con la vista y el tacto tengan relación con el olfato a través de aromas desde amaderados sofisticados y florales, a frescos como la brisa del mar o la hierba recién cortada. Velas, mikados, inciensos y brumizadores ayudarán a unir todo el ambiente producido por los muebles de salón.

Y sobre todo, en este año 2021 es el momento para aliarse con la naturaleza y como completo innegociable habrá que llenar los salones de plantas y flores que aporten frescura y vitalidad, a la vez que múltiples beneficios para la salud. En el caso de no tener tiempo para cuidarlas o padecer algún tipo de alergia, en el mercado existen miles de modelos que imitan lo natural de manera sorprendente.

