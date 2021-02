Clínica Trevi explica cuáles son los retoques estéticos más demandados tras la la pandemia Comunicae

martes, 9 de febrero de 2021, 14:01 h (CET) Una de las consecuencias más inesperadas del confinamiento y el distanciamiento social ha sido un aumento en la demanda de tratamientos de medicina estética. El largo periodo de tiempo en casa ha pasado factura y el aspecto físico ha notado los síntomas del encierro, mayor flacidez, envejecimiento prematuro, más ojeras, más celulitis y más kilos. Clínica Trevi, el último concepto en cirugía y medicina estética, explica cuáles son los retoques estéticos más demandados tras la la pandemia Bótox

Es evidente que, con el uso de la mascarilla, la belleza y la expresión se ha centrado en la mirada. Borrar las arrugas de la frente, el entrecejo o de las patas de gallo ha sido el objetivo estético prioritario tras el confinamiento. El bótox es un gran aliado para conseguir rejuvenecer la mirada sin cirugía. Eliminar las patas de gallo y arrugas en los ojos es una de las principales aplicaciones de la toxina botulínica y donde esta técnica consigue mejores resultados. El cambio que se consigue es el de una mirada más despierta, abierta y rejuvenecida, sin signos de cansancio. Todo ello, de forma muy sutil y sin alterar la expresión natural de la persona.

Ojeras

El contorno de ojos es una de las principales preocupaciones estéticas en tiempos de mascarilla. Más del 50% de hombres y mujeres tiene ojeras marcadas, por ello, el tratamiento con ácido hialurónico se ha posicionado como uno de los retoques estéticos más demandados tras el confinamiento. Permite recuperar el volumen perdido, rellenar la ojera, proyectar la zona y unificar el tono, eliminando el aspecto de mirada cansada o envejecida.

Foxy Eyes

El uno de los retoques estéticos de moda y al que se someten muchas celebrities. Los foxy o cat eyes pueden levantar la mirada, abrirla y cambiar ligeramente la forma del ojo. Se consiguen con hilos tensores que, además de tensar, activan la síntesis de colágeno. El tratamiento puede combinarse con bótox.

Mesoterapia capilar

Una de las consecuencias directas de haber padecido Covid-19 es la caída excesiva del cabello. Además, el estrés y la ansiedad del confinamiento, también ha provocado una pérdida capilar alarmante, sin necesidad de haber pasado la enfermedad. Por ello, muchas personas han decidido someterse a tratamientos de mesoterapia capilar, un tratamiento que está indicado para revertir la disminución del folículo capilar. Mediante inyecciones indoloras aporta un compuesto de vitaminas, minerales, aminoácidos y Ácido Hialurónico, que favorece el crecimiento, grosor y la nutrición del cabello.

Tratamiento anticelulítico

Otro de los problemas derivados del confinamiento ha sido el aumento de celulitis, provocado por la falta de movimiento. El sedentarismo y la mala alimentación dificulta la circulación sanguínea y favorece la aparición de la “piel de naranja”. Además, nuevas rutinas como el teletrabajo y pasar mucho tiempo en casa, sentados o tumbados puede haber empeorado las digestiones y aumentado el estreñimiento, lo que también facilita que se tenga celulitis. La presoterapia, radiofrecuencia o los masajes reductores son opciones muy demandadas en las clínicas de medicina estética.

En Clínica Trevi:

Tratamiento con Toxina Botulínica

La Toxina Botulínica o Botox, es uno de los tratamientos estéticos de rejuvenecimiento facial más comunes por su efectividad en la eliminación, disminución y prevención de arrugas o marcas de expresión. En Clínica Trevi usan Vistabel, Toxina Botulínica Tipo A. Es considerada por o una de las mejores para el uso en Medicina Estética Facial y su equipo médico tiene años de experiencia con este producto y técnica. Desde 160€

Tratamiento de Ojeras con Ácido Hialurónico

El tratamiento de Ojeras con Ácido Hialurónico es un procedimiento en el que se rellenan los surcos de las ojeras (bajo los ojos) de manera inmediata, prácticamente sin dolor y con efecto inmediato. Desde 350€

Hilos tensores

Los Hilos Tensores son unos hilos muy finos de Polidioxanona (PDO), un material que se reabsorbe. Mejoran la armonía facial y rejuvenecimiento, ya que el paciente recupera la firmeza de la piel gracias a la tensión generada. Este tratamiento favorece la producción de colágeno. Además del rostro y el cuello, el tratamiento se puede aplicar en muslos, glúteos, brazos y abdomen. Desde 100€

Mesoterapia Capilar

La Mesoterapia Capilar es un tratamiento indicado para revertir la disminución del folículo capilar, aumentando de esta manera el grosor y crecimiento del cabello. Este tratamiento es muy efectivo para prevenir la pérdida de cabello y regenerar el cuero cabelludo deteriorado. También resulta indicado en pacientes que quieran mantener un cabello saludable, con mayor volumen y brillo. Desde 180€

Tratamiento Anticelulítico

El Tratamiento Anticelulítico consiste en una serie de tratamientos dirigidos a la eliminación de la celulitis focalizada en diferentes partes del cuerpo. Combinando tres tratamientos de medicina estética como la mesoterapia, radiofrecuencia focalizada y la presoterapia, en Clínica Trevi consiguen fantásticos resultados. Presoterapia: 45€/sesión Radiofrecuencia: 80€/sesión

Acerca de Clínica Trevi

Trevi es una clínica de medicina y cirugía estética ubicada en Madrid y formada por un equipo de élite nacional (médicos estéticos, cirujanos estéticos, dermatólogos, esteticistas y médicos especializados). Ofrece servicios que van desde Cirugía Estética hasta Estética Integral.

En Clínica Trevi lo tienen claro, su objetivo es ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Trevi no es una clínica común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto de medicina y cirugía estética.

¿Dónde?

C/ Apolonio Morales 21 A - 28036 Madrid

clinicatrevi.com

910 18 90 05

+34 638 761 674

@clinicatrevi

Clinica Trevi

