Aumenta el interés del consumidor por higienizar su casa

martes, 9 de febrero de 2021, 13:37 h (CET) Hasta ahora la preocupación se centraba principalmente en contar con una buena aromatización en el hogar. Ambiseint ha desarrollado Ambi Home, una línea para uso doméstico que purifica el ambiente como los higienizadores profesionales Ambiseint continúa en su labor para mantenerse como la primera empresa especializada en Marketing Olfativo, Ambientación Profesional e Higiene Ambiental, en esta ocasión con los hogares españoles como objetivo.

Y es que el escenario determinado por el Covid-19 ha provocado un creciente interés en el consumidor por higienizar su casa, un gesto que hasta ahora no iba más allá de la preocupación por aromatizar el hogar.

Consciente de la demanda existente en el ámbito doméstico en este momento, Ambiseint, con la experiencia adquirida en la investigación y desarrollo de productos para el ámbito empresarial, ha reforzado su oferta con una completa línea para el cliente final.

Una gama de ambientadores con más de 10 formatos diferentes en la que destaca AmbiHome, un difusor para la casa que integra las propiedades higienizantes y purificadoras de los productos de uso profesional de la marca.

Este formato semi-profesional cuenta con un difusor programable, mucho más potente y efectivo que los ambientadores convencionales, gracias a la técnica más avanzada empleada por Ambiseint. Un diseño exclusivo que se integra en cualquier estilo decorativo y con fragancias muy especiales.

Una línea que incluye además diferentes de difusores, sistemas de nebulización, mikados, ambientadores en spray, vaporizadores y velas aromáticas, de diferentes tamaños y aromas, para que el consumidor pueda disfrutar en casa de todos los beneficios del marketing olfativo.

Una técnica cada vez más incorporada en las estrategias de las empresas y que ya se puede disfrutar en casa y beneficiarnos de sus propiedades calmantes, que alivian la ansiedad y favorecen un mejor sueño. Porque está demostrado que una buena ambientación reduce el estrés, aportando relax y bienestar, minimizando la fatiga y potenciando la energía y el buen humor, por no mencionar que según varios estudios, que hay algunos aromas que mejoran la memoria en un 15% mientras se duerme.

Esta gama está disponible en la web de Ambiseint que, por otra parte, no descarta en un futuro comercializarla a través de otras plataformas digitales e incluso en el canal de venta tradicional, mediante córners o espacios en comercios especializados para además de los difusores, abastecer a los clientes de la continua y creciente demanda de recargas.

Ambiseint es una empresa especializada en Marketing Olfativo y Ambientación Profesional fundada en 2004 en Ibiza, inició su proceso de expansión mediante la modalidad de franquicia en 2011 y actualmente cuenta con 95 delegaciones comerciales.

Ambiseint fabrica sus productos en Ibiza dónde tiene su central operativa, en Zaragoza donde también tiene sede y en otros puntos de España desde donde reparte su producción. Ambiseint invierte permanentemente en I+D+I, un ejemplo de ello es la reciente patente adquirida en EEUU y Europa de su nueva creación, un difusor que permite perfumar eficazmente espacios de hasta 1.200 m2, estando también homologado para su conexión a sistemas de climatización.

