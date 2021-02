BIG Innovation Award premia la innovación de los audífonos de GN Hearing que cambian la vida

Las marcas Beltone y ReSound acumulan 25 galardones internacionales sólo entre los años 2017 y 2020 Business Intelligence Group ha concedido recientemente a ReSound ONE y Beltone Imagine el premio BIG Innovation 2021, reconociendo con ello que la tecnología de ambas gamas de audífonos es una innovación que cambia la forma en que los pacientes con pérdida auditiva experimentan el mundo.

Aclamada por expertos, audiólogos y pacientes, la ayuda auditiva de Grupo GN brilló con luz propia en 2020, y continúa siendo pionera en 2021, ayudando a más personas a escuchar como ningún otro audífono lo había hecho antes, y a conectarse con sus seres queridos y con el cuidado de la audición, incluso durante la pandemia.

GN Hearing ganó 11 premios internacionales en 2020, en categorías que incluyen diseño, salud, innovación y atención al cliente. Con el transcurso de los años, GN Hearing se ha convertido en la marca preferida por los audiólogos y por la comunidad auditiva en todo el mundo. Su historial de premios demuestra el liderazgo y la excelencia en innovación de las marcas ReSound y Beltone.

Premios ReSound en 2020

Los premios logrados a lo largo del año 2020 demuestran la excelencia y el liderazgo de ReSound en materia de salud auditiva, gracias al uso de tecnologías innovadoras. En 2020, ReSound LiNX Quattro recibió el reconocimiento a su tecnología innovadora de transmisión directa de Android en los premios BIG Innovation.

La contribución de ReSound a la innovación también fue reconocida por los premios Edison, en los que ReSound logró un premio de bronce por su transmisión directa de Android usando un sistema de Bluetooth Low Energy. ReSound ONE también obtuvo Oro al Mejor Producto Nuevo en los Premios Stevie, un Bronce en los Premios Innovador en Tecnología Auditiva y un Premio al Mejor Diseño. El sistema ReSound Assist Live, que permite a los profesionales de la audición ofrecer atención en el hogar del paciente, ha ganado dos premios Stevie por la innovación médica más valiosa y el servicio más valioso, respectivamente. Finalmente, ReSound ONE, y su aclamado sistema M&RIE recibió el premio Silver Best in Biz a la prestación de producto más innovadora del año.

Premios y reconocimientos Beltone 2020

Los premios obtenidos en 2020 son una magnífica prueba del liderazgo intelectual de Beltone en el sector de la salud y en el cuidado de la audición. En 2020, Beltone Amaze recibió el reconocimiento por tecnología innovadora con transmisión directa de Android en los premios BIG Innovation. La contribución de Beltone a la innovación también fue reconocida por los premios Edison, donde Beltone logró un premio de Bronce por su transmisión directa de Android usando Bluetooth Low Energy. Por último, Beltone Imagine, con M&RIE recibió el premio Silver Best in Biz, a la característica de producto más innovadora del año.

Sobre GN Group

El Grupo GN es un líder mundial en soluciones de audio inteligentes que permiten a las personas escuchar más, hacer más y ser más de lo que nunca creyeron posible. Su ambicioso viaje de 150 años les ha llevado de cables de telégrafo a ondas de radio e ingeniería de audio inteligente. Para celebrar su aniversario, desarrollan sus competencias únicas dentro de las soluciones de audio sanitarias, profesionales y de consumo para ayudarnos a continuar transformando vidas a través del poder del sonido.

GN fue fundada con una mentalidad verdaderamente innovadora y global. Hoy, honrar ese legado con la experiencia líder mundial en oído humano, sonido, tecnología inalámbrica, miniaturización y colaboraciones con socios tecnológicos líderes. Las soluciones de GN son comercializadas por las marcas ReSound, Beltone, Interton, Jabra y BlueParrott en 100 países. Fundado en 1869, el Grupo GN emplea a 6,000 personas y cotiza en Nasdaq Copenhagen (GN.CO).

Visitar su página GN.com y contactar en LinkedIn, Facebook y Twitter.

Sobre Business Intelligence Group

Business Intelligence Group fue fundado con la misión de reconocer el verdadero talento y el desempeño superior en el mundo de los negocios. A diferencia de otros programas de premios de la industria, estos programas son evaluados por ejecutivos de negocios que tienen experiencia y conocimiento. El sistema de puntuación exclusivo de la organización mide selectivamente el rendimiento en múltiples dominios comerciales y luego recompensa a aquellas empresas cuyos logros superan a los de sus competidores.

© 2019 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. ReSound e Interton son marcas registradas de GN Hearing A / S. Beltone es una marca registrada de GN Hearing Care Corporation. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Android es una marca registrada de Google LLC. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.