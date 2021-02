Livegens: Los complementos de moda también pueden ser ecosostenibles Comunicae

martes, 9 de febrero de 2021, 12:53 h (CET) Dentro del cambio de mentalidad que se está dando en el mundo de la moda, los complementos ecofriendly también tienen un importante papel para alcanzar la sostenibilidad, y en España existen empresas emprendedoras y pioneras en este aspecto Todo el mundo ha oído hablar sobre moda sostenible, y cada vez son más las personas concienciadas con la necesidad de reducir el consumo de productos de moda. El slow fashion se va abriendo paso en los armarios, camisetas de algodón orgánico, vestidos de lino, etc. pero la moda sostenible implica un compromiso mucho mayor, y este debe incluir también los complementos, como los relojes o las gafas de sol.

Este compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, así como una gran pasión por el mundo de la moda, es lo que llevó a los hermanos Aitor y Javier Ramón a fundar en el año 2019 Livegens, una empresa de complementos de moda ecosostenibles. La producción se ha centrado en dos productos estrella: relojes de madera y gafas de sol de madera.

Los complementos de moda de la empresa española Livegens están pensados desde el punto de vista de la sostenibilidad, trabajados artesanalmente con productos sostenibles, evitando todo tipo de plásticos tanto en su fabricación como en el packaging, y lo que es también muy importante, buscando un diseño atemporal y una gran durabilidad, de modo que cumplan con todos los requisitos de la moda sostenible.

Los relojes de madera se han convertido en un complemento trendy y uno de los regalos más buscados por quienes tienen un fuerte compromiso no solo con el medio ambiente, sino también con su pareja, por lo que se espera que sea uno de los regalos estrella en este San Valentín 2021. En cualquier caso, tanto los relojes como las gafas de madera son complementos hechos para perdurar en el tiempo, gracias a la calidad de sus materiales y a su impecable fabricación.

Proteger el medio ambiente es uno de los propósitos que se encuentran dentro de la Agenda 2030, y en ese sentido cualquier paso que se pueda dar hacia su cumplimiento es un paso en el buen camino. Por ello no es de extrañar que el proyecto de Livegens haya sido reconocido como ganador del Proyecto empresarial de los Premios MOCE al espíritu emprendedor, convocados por la Fundación Ronsel, BBVA y la Xunta de Galicia, Premio Expotural (tercer finalista), con participación en la Feria de la Naturaleza y el Turismo Sostenible en IFEMA (Madrid) y Finalista en los Premios Latinoamérica Verde (único proyecto español premiado del ranking).

