Elecnor se une a Fundación Adecco para impulsar el empleo de las personas más vulnerables

martes, 9 de febrero de 2021, 11:01 h (CET) La crisis de la COVID-19 ha golpeado en mayor medida a las personas que ya lo tenían difícil antes de la pandemia: con discapacidad, familias monoparentales, personas con escasos recursos, etc. El proyecto #EmpleoParaTodos, de la Fundación Adecco, tiene como misión erradicar la exclusión social que afecta a las personas más vulnerables, a través del empleo En un contexto de crisis sanitaria y social como el actual, Elecnor ha decidido apoyar el proyecto #EmpleoParaTodos, de la Fundación Adecco, para ayudar a los más vulnerables a encontrar un empleo que les permita normalizar su vida y evitar la exclusión social.

El acuerdo ha sido suscrito por Rafael Bustamante, CEO de Elecnor y Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

El proyecto #EmpleoParaTodos actúa sobre dos áreas esenciales: demandante de empleo y empresa. Así, por un lado, cuenta con un equipo de consultores de integración que orienta, forma y acompaña a personas en riesgo de exclusión para que puedan encontrar un empleo en el periodo más corto posible; y, por otro, con un equipo experto conocedor de las necesidades empresariales. Dicho equipo promueve entornos laborales sensibilizados mediante estrategias de Diversidad, equidad e inclusión (De&I) que impactan de forma transversal en la compañía.

Este acuerdo se produce en un contexto económico y social convulso: la crisis provocada por la COVID-19 ha golpeado en mayor medida a las personas en riesgo de exclusión, como las que tienen discapacidad, las familias monoparentales y/o las personas con escasos recursos, que ya lo tenían difícil antes de la pandemia. El desempleo sigue aumentando, afectando a sectores esenciales y generando situaciones extremas de vulnerabilidad, que podrían disparar las cifras de pobreza en España.

En este escenario, Rafael Bustamante, CEO de Elecnor, ha destacado que “durante estos meses tan difíciles hemos querido reforzar, más que nunca, nuestro compromiso con las personas más vulnerables de la sociedad, para contribuir a disminuir los niveles de pobreza y exclusión de nuestra sociedad. Este acuerdo nos permitirá ayudar a las personas en riesgo de exclusión a través de la autonomía, la realización personal y la normalización que solo otorga el empleo”.

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha agradecido el apoyo de Elecnor y ha hecho un llamamiento a la empatía y sensibilidad del sector empresarial: “en coyunturas adversas y de incertidumbre, el compromiso del tejido empresarial se torna crucial para que las personas más vulnerables no se conviertan en víctimas dobles de la crisis. Sin embargo, no se trata únicamente de justicia social; apoyar a aquellos que lo tienen más difícil promueve, al mismo tiempo, la competitividad de la empresa, haciéndola más diversa, innovadora y sostenible”.

Sobre Elecnor

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con más de 60 años de continuo crecimiento y presente en 55 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, gas, plantas industriales, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, medio ambiente, mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Su fuerte vocación internacional ha llevado a la empresa a un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas de nuevos mercados en todo el mundo, siendo los principales Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, Australia y Medio Oriente. Elecnor, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y una plantilla de 14.855 empleados. En el año 2019 la Cifra de Negocio alcanzó los 2.454 millones de euros y un Beneficio Neto Consolidado de 126,4 millones de euros. Más información en www.elecnor.com

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

