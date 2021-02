La propuesta de valor de IFMA España durante el Covid-19 le permite cerrar 2020 con un incremento de socios

IFMA España cerró 2020 con la incorporación de 20 nuevas empresas y organizaciones. El sector empresarial del Facilty Management también ha tenido que reinventarse y adaptarse a unas necesidades de sus clientes más cambiantes y complejas Lorena Espada, presidenta de IFMA España "en menos de un año, nuestra profesión ha dado un salto estratégico exponencial. Cada vez estamos más presentes en los comités de crisis y de dirección. Se trata de un avance que los Facility Managers debemos defender y capitalizar".

La figura del Facility Manager es uno de los perfiles profesionales que han salido reforzados durante esta pandemia. A sus habituales funciones, que pasan por gestionar inmuebles y servicios para que sus organizaciones sean más eficientes y productivas en sus entornos de trabajo, hay que añadir por lo menos otras dos durante el pasado 2020.

Por un lado, ayudar a que los profesionales de las empresas pudiesen seguir trabajando desde sus casas. Esto es facilitándoles la cobertura técnica y organizativa necesaria. Por otro, que la paulatina vuelta de los empleados a sus espacios de trabajo (oficinas, instalaciones, industrias, infraestructuras públicas o privadas, etc.) se produzca en entornos que, sin dejar de ser cómodos, atractivos y operativos; cumplan con las máximas medidas de seguridad frente a cualquier riesgo para la salud de los que allí trabajan.

Se trata de un reto importante, no solo para los Facility Managers, sino también para muchas empresas proveedoras que han tenido que reinventarse y adaptarse ante las nuevas necesidades de sus clientes. En ambos casos, la respuesta ha sido IFMA España, el capítulo español de la International Facility Management Association, y el resultado a esta necesidad de adaptación fue que durante 2020 han sido varias las empresas y particulares que se han incorporado a la asociación.

Rebeca Fdez. Farpón, gerente de IFMA España señala que “la cercanía con los afiliados, nuestro enfoque formativo, los más de 50 eventos online realizados durante 2020 para fomentar el FM, y la investigación y documentación que generamos desde las distintas comisiones de trabajo, han permitido a nuestros asociados armarse para hacer frente al Covid-19 en sus empresas y en sus clientes”.

La gerente de IFMA España remarca que “además, en un escenario tan complejo como el actual, IFMA España ha servido de puente para empresas y profesionales que necesitaban ver qué se estaba haciendo frente al Covid-19 en la gestión de espacios de trabajo. Siendo la consecuencia directa su entrada en nuestra asociación al reconocer nuestra propuesta de valor”.

Cerca de 20 nuevas incorporaciones en 2020

2020 ha sido un muy buen año para IFMA España que contó con incorporación de cerca de 20 empresas líderes. Como Patrocinadores Bronce se han incorporado a IFMA España Zardoya Otis y Basque Living del Cluster Habic. Como Empresas Colaboradoras: Cycle Management Group, Grupo Lacera, Microclean, The Coporate Gym & Wellbeing, Everis Spain, VIDA IP y Butic The New School. A las que hay que añadir como asociadas a: Exclusivas Energéticas, El Corte Inglés, Cesce, Grupo Lactalis, Rem Gestimed, Bluespace y MSI Studio. También se ha dado una incorporación institucional, concretamente el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). A la llegada de todas estas entidades hay que añadir también como nuevos socios particulares a 9 profesionales del Facility Management.

En conjunto, destacar que el 90% de todas las incorporaciones se dieron durante los tres últimos trimestres del año, lo que demuestra el interés que tenían en conocer las mejores best practices para hacer frente al Covid-19. Estas incorporaciones constatan también que el sector de las empresas proveedoras de servicios de Facility Management han tenido que adaptar su oferta. Un ejemplo es lo que ha ocurrido con la limpieza, que ha pasado todavía a ser más esencial que antes de la pandemia y ha requerido una mayor especialización. Para entender más sobre como atender a estas necesidades concretas generadas por la llegada del Covid-19, muchas empresas han recurrido a la experiencia y al conocimiento acumulado por IFMA España.

Desde un punto de vista más institucional, Lorena Espada, presidenta de IFMA España, ha matizado que “las incorporaciones de 2020 y el buen momento que vive la asociación, en un entorno de crisis evidente que no debemos olvidar, refuerza las líneas estratégicas de la Junta Directiva que he liderado estos 2 últimos años, como ha sido la de dotar de una mayor propuesta de valor estratégico a IFMA España”.

La presidenta de IFMA ha señalado que “en menos de un año nuestra profesión ha dado un salto estratégico exponencial. Cada vez estamos más presentes en los comités de crisis y de dirección, se trata de un avance que los Facility Managers debemos defender y capitalizar. Estamos en la senda correcta”.

Sobre IFMA España

IFMA España, el capítulo español de la International Facility Management Association, se creó en enero de 2011. Su objetivo es promover el conocimiento del Facility Management y del valor añadido que aporta al mundo empresarial y a la sociedad esta disciplina. Recordemos que los Facility Managers son los profesionales encargados de gestionar todos aquellos aspectos que hacen que organizaciones y empresas sean más eficientes y productivas en oficinas, instalaciones, industrias, e infraestructuras públicas y/o privadas, etc.

El perfil de asociado es el de profesionales independientes, Facility Managers de empresas y empresas proveedoras de servicios o de consultoría. IFMA España promueve tres líneas estratégicas: celebración de eventos centrados en áreas específicas de alto interés profesional donde también se potencie el networking; una oferta formativa potente y actualizada y, en tercer lugar, una apuesta por la investigación (research) que aporte valor a toda la comunidad de gestión integral de bienes y servicios. Para alcanzar estos objetivos, IFMA España cuenta con varias comisiones de trabajo especializadas y que funcionan como grupos de trabajo colaborativos en donde compartir es la máxima principal. La actual presidenta de IFMA España es Lorena Espada, cargo que dejará a finales de febrero de 2021.