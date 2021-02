Nuevo despacho de Abogados Penalistas en Barcelona por Pagès Advocats Comunicae

martes, 9 de febrero de 2021, 09:01 h (CET) Pagès Advocats es un despacho de abogados con más de dos décadas de historia asesorando a clientes que acaba de abrir nuevo despacho especializado en derecho penal para Barcelona y toda Cataluña penalistabarcelona.com es un despacho de Abogados penalistas en Barcelona que cree que la especialización en el derecho penal requiere un profundo conocimiento teórico y práctico. Es por ese que han creado un nuevo despacho para poder dedicarse de forma especializada al derecho penal en Barcelona.

El abogado penalista se encarga en líneas generales de llevar la defensa y reclamación ante los tribunales, en casos que pueden implicar una infracción del Código Penal.

Jordi Pagés en una entrevista ilustra con una detallada descripción su visión sobre esta nueva especialidad de su equipo

"Siguiendo este método nuestro nuevo despacho penalista ha conseguido archivar un delito contra la seguridad del tráfico por conducir sin puntos en el carnet, al no poder comprobarse por la administración que la resolución privativa de los puntos no había sido notificada personalmente como había manifestado el propio conductor ante la policía que desconocía tal hecho, no existiendo además una causa anterior por hechos similares".

Penalista Barcelona cree que una buena defensa y la experiencia pueden ser elementos muy importantes para una absolución penal estudiando detalladamente cada caso con la dedicación y atención que merece.

Para poder dar un servicio completo el nuevo despacho penalista ofrece servicios para delitos contra el patrimonio como apropiación indebida o estafa. Delitos económicos como blaqueo o delitos fiscales y societarios. Delitos contra la administración de índole laboral, informática o contra la salud pública. También da cabida a delitos contra las personas y la vida. Un ejemplo de los mismos son el asesinato, el homicidio, las lesiones físicas, el aborto si no se cumplen las leyes respecto a ellos, etc.

