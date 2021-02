Flexibilidad y seguridad, factores decisivos en la transformación digital Comunicae

martes, 9 de febrero de 2021, 08:01 h (CET) El panorama mundial actual presenta grandes desafíos para las empresas. Muchas organizaciones se han visto forzadas a acelerar su transformación digital para adaptarse a la situación excepcional derivada de la crisis de la Covid-19. Según los expertos de Stackscale, la repentina adopción del trabajo en remoto ha puesto en relieve la necesidad de potenciar la flexibilidad y la seguridad IT, para garantizar el rendimiento y la competitividad Al descentralizar los puestos de trabajo, las empresas que seguían apostando por la infraestructura on-premise —por cuestiones de control, seguridad y/o rendimiento— han visto como los inconvenientes superaban de repente los beneficios de mantener su propia infraestructura. Esto ha acelerado la migración a soluciones de infraestructura en la nube. Según las predicciones de Gartner, el mercado de la IaaS crecerá casi un 30 % en 2021, hasta alcanzar los 64,3 mil millones de dólares.

Ante la búsqueda de soluciones IT que aporten flexibilidad y garantías de seguridad, las soluciones de cloud híbrido y multi-cloud siguen ganando popularidad. Además de evitar la dependencia de un único proveedor, las soluciones híbridas permiten combinar la agilidad del cloud con el alto nivel de seguridad, rendimiento, fiabilidad y control que ofrecen soluciones dedicadas como el cloud privado de Stackscale.

La redundancia, una de las claves de la continuidad de negocio

Desde el punto de vista de la seguridad, la redundancia es uno de los puntos clave en la infraestructura como servicio. Por un lado, porque los grandes centros de datos (CPDs) cuentan con medidas de redundancia difíciles de replicar a menor escala. Por otro lado, porque los proveedores de servicios cloud ofrecen niveles de redundancia de red, replicación de datos, etc. con mayores garantías.

Asimismo, la redundancia geográfica también es clave para garantizar la continuidad de negocio y la durabilidad de los datos ante cualquier situación. Contar con diferentes CPDs para georeplicar los datos es un factor que cada vez cobra más importancia entre las empresas. En esta línea, proveedores cloud como Stackscale proporcionan la georeplicación de datos a sus clientes por defecto, aprovechando su presencia en diferentes centros de datos en Madrid y Ámsterdam.

La ciberseguridad siempre en el punto de mira

La ciberseguridad asciende en la lista de prioridades de las empresas. Solo en España, según el Informe Anual de Seguridad Nacional 2019, en 2019 el CCN-CERT detectó 42.997 incidentes de ciberseguridad, un 12,58 % más que en el año anterior y un 62,42 % más que en 2017. El aumento de los ciberataques, unido a la falta de herramientas y talento dentro de las empresas, inclina cada vez más la balanza hacia la nube. Entre otras razones, porque los proveedores cuentan con más recursos para proteger la infraestructura y mantenerse actualizados. Así que disponer de una infraestructura especializada que garantice la máxima seguridad y protección de los datos resulta cada vez más esencial. Según David Carrero, VP Sales de Stackscale.com:

"La tendencia hacia soluciones más personalizables, seguras, escalables y de alto rendimiento sitúa a las soluciones cloud dedicadas entre las mejores opciones para construir entornos IT seguros, resilientes, flexibles y fiables. Al mismo tiempo que los costes se siguen manteniendo bajo control".

Con la posibilidad de que el teletrabajo se extienda más allá de la crisis sanitaria, los servicios gestionados, la escalabilidad del cloud y la ciberseguridad siguen ganando peso entre las prioridades y presupuestos de las empresas.

