AleaSoft: Precios negativos en mercados europeos y récords de CO2 y Brent en la primera semana de febrero Comunicae

lunes, 8 de febrero de 2021, 18:07 h (CET) En la primera semana de febrero los precios de los mercados eléctricos europeos bajaron y en algunos se alcanzaron valores negativos o cercanos a cero el domingo 7. El mercado Nord Pool fue el único donde los precios subieron respecto a la semana anterior. El precio del día 1 de este mercado fue el más alto desde 2016 y el segundo mayor de Europa, algo no habitual. El día 5 los futuros de CO2 superaron los 38 €/t, un nuevo récord histórico, y los de Brent los 59 $/bbl, lo que no sucedía desde enero de 2020 Producción solar fotovoltaica y termosolar y producción eólica

La producción solar durante la semana que comenzó el 1 de febrero disminuyó cerca de un 11% en el mercado portugués, un 10% en el mercado francés y un 5,1% en el mercado italiano, en comparación con la semana precedente. Por el contrario, en el mercado español la producción aumentó cerca de un 18%, mientras que en el mercado alemán el aumento fue del 8,9%.

Para la semana que finaliza el domingo 14 de febrero, las previsiones de producción solar de AleaSoft indican que en los mercados de España e Italia la producción con esta tecnología disminuirá en comparación con la semana anterior. Por el contrario, en el mercado alemán se prevé que la producción aumente.

Durante la primera semana de febrero, la producción eólica aumentó un 61% en el mercado alemán en comparación con la semana anterior. Por el contrario en el resto de los mercados analizados en AleaSoft la producción con esta tecnología disminuyó en comparación con la semana que culminó el 31 de enero. En el mercado italiano la producción descendió un 43%, en el francés un 23% y en la península ibérica un 9,9%.

Para la segunda semana de febrero, las previsiones de producción eólica de AleaSoft indican que en el mercado alemán la misma será inferior a la registrada la semana anterior. Por el contario, en la península ibérica y en el mercado italiano se prevé un aumento de la producción, mientras que en el mercado francés se espera poca variación.

Demanda eléctrica

En la primera semana de febrero, la demanda eléctrica sufrió caídas en todos los mercados europeos respecto a la semana anterior. La excepción fue el mercado portugués, donde se registró un incremento inferior al 1,0%. Las temperaturas medias aumentaron hasta 2,2 °C, en el caso de Alemania, y fueron el factor más influyente en estos descensos. Cabe destacar el descenso de más del 8,0% en el mercado francés, que registró la bajada más notable respecto al resto de mercados.

Las previsiones de demanda eléctrica de AleaSoft indican que la demanda se recuperará en todos los mercados europeos durante la semana del 8 de febrero.

Mercados eléctricos europeos

La semana del 1 de febrero, los precios de casi todos los mercados eléctricos europeos analizados en AleaSoft descendieron respecto a los de la semana anterior. La excepción fue el mercado Nord Pool de los países nórdicos con un ligero incremento del 0,3%. Por otra parte, la mayor caída de precios, del 23%, fue la del mercado MIBEL de España y Portugal. En cambio, el menor descenso de precios fue el del mercado IPEX de Italia, del 1,6%, seguido por el del mercado N2EX del Reino Unido, del 5,4%. En el resto de los mercados, las bajadas de precios estuvieron entre el 8,2% del mercado EPEX SPOT de los Países Bajos y el 18% del mercado EPEX SPOT de Francia.

En la primera semana de febrero, los precios promedio semanales más elevados fueron los del Reino Unido e Italia, de 67,39 €/MWh y 55,35 €/MWh, respectivamente. Mientras que el mercado MIBEL tuvo el menor promedio, de 32,33 €/MWh. En el resto de los mercados, los precios se situaron entre los 45,08 €/MWh del mercado francés y los 52,69 €/MWh del mercado Nord Pool.

Por lo que respecta a los precios diarios, los promedios más elevados se alcanzaron el lunes 1 de febrero. El precio más alto fue el del mercado N2EX, de 91,34 €/MWh, seguido por el del mercado Nord Pool, de 74,57 €/MWh. En el caso del mercado Nord Pool, este fue el precio diario más elevado desde enero de 2016. Además, en este mercado, en la hora 9 del lunes 1 de febrero se alcanzó un precio horario de 174,92 €/MWh, el más elevado desde marzo de 2018. En cambio, en la madrugada del domingo 7 de febrero, se alcanzaron precios horarios negativos en Francia, Alemania y Bélgica. En el caso del mercado MIBEL, durante la madrugada del lunes 1 de febrero y del domingo 7 de febrero hubo precios horarios inferiores a 1 €/MWh.

Durante la primera semana de febrero, el descenso de la demanda en la mayoría de los mercados favoreció el descenso de los precios. Además, el incremento de la producción solar en Alemania y España, junto con un aumento de la producción eólica en el mercado alemán, también contribuyó a los descensos de precios de los mercados eléctricos europeos.

Las previsiones de precios de AleaSoft indican que para la semana del 8 de febrero los precios se recuperarán en la mayoría de los mercados. Las excepciones serán los mercados IPEX y MIBEL, donde se espera que los precios continúen descendiendo influenciados por el incremento de la producción eólica.

Futuros de electricidad

Durante la primera semana de febrero los precios de los futuros de electricidad en los mercados europeos analizados en AleaSoft subieron en todos los mercados excepto en la región de los países nórdicos. Tanto el mercado ICE como el mercado NASDAQ de los países nórdicos se opusieron al comportamiento del resto de mercados y en la diferencia entre el cierre de la última semana de enero y el de la primera semana de febrero, se observa en estos mercados una bajada del 5,6% y el 5,5% respectivamente para el producto del próximo trimestre de 2021. En el otro extremo se encuentra el mercado EEX de Alemania, donde el precio de este mismo producto se incrementó un 6,4%. En el resto de países las subidas se situaron entre el 1,7% del mercado EEX de España y el 5,0% del mercado EEX de Francia.

En el caso del producto del año calendario 2022 ocurrió algo similar. Para este producto los precios del mercado ICE de los países nórdicos se redujeron por la mínima, tan solo 0,01 €/MWh respecto al cierre de la semana precedente. En el mercado NASDAQ de los países nórdicos se redujo también unos 0,15 €/MWh. Una vez más, el mercado EEX alemán fue el de mayor incremento, con un 7,0%, pero esta vez acompañado en ese mismo valor por el mercado ICE de los Países Bajos. En el resto de mercados las subidas se situaron entre el 3,7% del mercado EEX de España y el 6,5% del mercado ICE de Bélgica.

Brent, combustibles y CO2

Los precios de los futuros de petróleo Brent para el mes de abril de 2021 en el mercado ICE, la primera semana de febrero, siguieron una tendencia ascendente. Como resultado, el viernes 5 de febrero se alcanzó un precio de cierre de 59,34 $/bbl, el cual fue un 7,8% mayor al del mismo día de la semana anterior y el más alto desde enero de 2020.

Esta tendencia al alza de los precios se vio favorecida por los recortes de producción de la OPEP+ y por las expectativas de que las ayudas del gobierno estadounidense permitan una mejora en su economía. También el incremento del consumo de crudo en China contribuyó a las subidas de precios. Sin embargo, la pandemia de coronavirus sigue afectando a los niveles de la demanda a nivel mundial.

En cuanto a los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el mes de marzo de 2021, la primera semana de febrero se mantuvieron alrededor de los 18 €/MWh. El precio de cierre mínimo de la semana, de 17,85 €/MWh, se alcanzó el miércoles 3 de febrero. Este precio fue un 7,2% inferior al del miércoles anterior y el más bajo desde la primera semana de enero. En cambio, el viernes se registró el precio de cierre más elevado de la semana, de 18,38 €/MWh.

Por lo que respecta a los precios de cierre de los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2021, durante la primera semana de febrero, pese a algún ligero descenso, la mayoría de los días los precios aumentaron. Como consecuencia, el viernes 5 de febrero el precio de cierre fue de 38,20 €/t, un 16% superior al del viernes anterior y el más alto registrado hasta el momento. Los pronósticos de temperaturas más bajas en Europa favorecieron este incremento de los precios.

Análisis de AleaSoft de la evolución de los mercados de energía y perspectivas a partir de 2021

En AleaSoft se está organizando el próximo webinar de la serie sobre los mercados de energía europeos y sus perspectivas a partir de 2021 para el próximo 18 de febrero, contando esta vez con la participación de ponentes de Engie. También han comenzado ya los preparativos del siguiente webinar que se realizará el 18 de marzo, contando con ponentes de EY (Ernst & Young) en esta ocasión.

Además de los webinars, en AleaSoft se están realizando talleres sobre diversos temas que pueden resultar de interés para el sector. El pasado 4 de febrero se realizó el primero de ellos centrado en la Plataforma AleaApp, una herramienta que compila los datos de los mercados de energía y facilita su visualización y análisis. En el próximo taller, que se llevará a cabo el 11 de febrero, se explicarán las previsiones de precios de mercado a medio plazo con estocasticidad y cómo los agentes que operan en los mercados spot y de futuros las pueden utilizar y aprovechar al máximo.

En AleaSoft también se realizan informes para el sector de la energía, entre los que se encuentran las curvas de precio de los mercados eléctricos europeos de largo plazo. Estos informes tienen asociados servicios complementarios para asesorar sobre la utilización de los mismos.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/precios-negativos-mercados-electricos-europeos-records-co2-brent-primera-semana-febrero/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.