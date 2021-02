2CMEDIA, celebra su quinto aniversario reafirmando su apuesta por la integración de contenidos Comunicae

lunes, 8 de febrero de 2021, 14:21 h (CET) La agencia y productora 2CMEDIA, creada en enero del 2016, sigue apostando por la integración de contenidos como estrategia diferencial en sus campañas de comunicación 2CMEDIA La agencia y productora creada hace cinco años por Òscar Coma y Daniel Choucha, sigue con su apuesta firme por la integración de contenidos en los diferentes medios de comunicación.

En palabras de uno de sus socios fundadores, Òscar Coma “Las empresas en épocas de crisis como la que estamos viviendo, tienen una necesidad imperiosa de diferenciarse de sus competidores y de explicar cuales son sus ventajas de forma clara y concisa, es aquí donde la integración de contenidos se convierte en una herramienta que ayuda a llegar de forma próxima y diferencial a su público objetivo”.

No obstante, esto no significa que dejen de lado las distintas herramientas publicitarias que tienen a su alcance, en palabras de Daniel Choucha socio fundador de 2cmedia “Siempre proponemos a nuestros clientes un mix que combine el branded content así como las diferentes herramientas de marketing que tenemos a nuestro alcance para conseguir unos mejores resultados en las campañas que realizamos”.

2Cmedia crea contenidos integrados tanto en prensa radio internet o tv. En febrero del 2020 crearon Espacio empresa, espacio de un minuto de duración, que se emite por diferentes canales autonómicos y que quiere servir de altavoz para que las pequeñas y medianas empresas, puedan exponer en un formato ágil y muy visual, quienes son y que ventajas pueden ofrecer con sus productos y servicios.

Espacio empresa es un claro ejemplo de integración de contenidos adaptado al mundo televisivo y que está teniendo una gran aceptación entre las empresas participantes.

Este año calculan que más de 100 empresas habrán participado en espacio empresa, lo que demuestra el alto grado de interés que genera entre los empresarios, la posibilidad de poner comunicar de forma cercana y integrada en un medio tan potente como es la televisión.

Si quieren más información sobre 2CMEDIA, pueden encontrarla en su página web, así como en su canal de youtube:

www.2cmedia.es

