Nanas & Co explica las ventajas que tiene para una familia contratar a una nanny cualificada

lunes, 8 de febrero de 2021, 14:33 h (CET) A consecuencia de la pandemia, el teletrabajo es una constante y, a menudo por los confinamientos preventivos, el colegio online. Cuando la conciliación laboral y familiar no es posible, los padres han de recurrir a una profesional que cuide y ayude en sus tareas escolares a los niños para no acabar con su paciencia y su rendimiento profesional. ¿Qué beneficios tiene contratar a una nanny cualificada? Nanas & Co, la empresa de selección de personal doméstico referente en su sector, explica las ventajas Mejor rendimiento académico de los niños. Los padres que teletrabajan hacen auténticos malabarismos; al cuidado de los hijos se suma la ayuda con las tareas escolares que supone una carga de trabajo adicional. La mayoría de los progenitores no pueden suplir la presencia de los profesores. Una nanny cualificada atiende mejor las necesidades de un niño, ya que está formada para ello.

Mejor rendimiento laboral de los padres. Además de teletrabajar, cuidar y ayudar en las tareas escolares de los hijos, si no se tiene ayuda en casa, hay que hacer las tareas domésticas. Todo ello se traduce en interrupciones que menoscaban el ritmo de trabajo.

Apoyo en las labores domésticas. Además de ofrecer los cuidados a los niños y encargarse de ayudarles en sus tareas, la niñera será un apoyo fundamental para la familia, ya que compartirá las preocupaciones por los pequeños y aliviará las necesidades del hogar.

Menos estrés. Es prácticamente inviable para los padres llegar a todo y dar el 100% de sí mismos. No tener ayuda externa puede llevar a sufrir momentos de ansiedad, frustración y agobio y afectar a la relación conyugal y familiar. Una nanny cualificada estimula un ambiente hogareño menos tóxico.

Para todas las edades. Aunque lo lógico es pensar que cuanto más pequeños sean los hijos, más difícil será manejar la situación; lo cierto es que el problema se plantea en niños de cualquier edad, incluso adolescentes. Una niñera especializada puede ayudarlos en su organización, deberes y exámenes.

También aprenden idiomas. Hay nannies cualificadas que tienen total competencia en una segunda lengua, lo que permite introducir el aprendizaje de otro idioma en las rutinas diarias de los niños y jóvenes. De este modo, aprenderán de forma natural, individualizada y en un entorno lúdico. Las empresas de selección buscan a la candidata perfecta según el idioma que requiera cada familia, especialmente en los colegios británicos.

Headhunting como método para seleccionar el perfil perfecto. Las empresas de selección de niñeras cualificadas se encargan de hacer búsquedas activas para encontrar el mejor perfil según las necesidades específicas de cada familia y la edad de sus hijos. Perfiles como el de puericultura o graduada en Magisterio, no se pasan por alto. Pero tampoco, aquellas trabajadoras que cuentan con numerosos años de experiencia. Algo que también se tiene muy en cuenta, a la hora de entrevistar a las candidatas, son las referencias, siempre contrastadas.

En Nanas & Co, empresa referente en el sector, conocen las preocupaciones y la importancia que tiene para los padres seleccionar a una nanny cualificada perfecta. Por ello, someten a sus candidatas a detalladas entrevistas y profesionalizan sus procesos de selección con métodos que se aplican habitualmente en el mundo empresarial.

Acerca de Nanas & Co

Nanas & Co es una empresa de selección de personal de servicio doméstico, cuidado de niños y mayores, de ámbito nacional e internacional. Seleccionan la persona que mejor pueda ayudarte a cuidar de tus hijos o mayores, y/o realizar las tareas domésticas en cualquier parte del mundo.

Encontrar a la profesional ideal es posible, porque someten a sus cuidadoras a entrevistas detalladas que les permiten encontrar a la persona con más posibilidades de dar respuesta a las necesidades de cada familia.

Profesionalizan los procesos de selección de personal de apoyo doméstico, extrapolando las metodologías y prácticas del headhunting que se aplican en el mundo empresarial.

Emplean un innovador sistema de referencias para que sus embajadoras de reclutamiento garanticen la máxima excelencia. El resultado final son familias contentas y satisfechas.

