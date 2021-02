PMI Madrid Spain Chapter celebra su XVII Congreso Directores de Proyectos Comunicae

lunes, 8 de febrero de 2021, 14:02 h (CET) En un año complejo y en circunstancias muy diferentes, el Capítulo de Madrid del PMI, celebraba el pasado mes de noviembre, con un gran éxito de participación, su evento anual más importante, el XVII Congreso Anual de Directores de Proyectos, especialmente dedicado a la Transformación Digital, con el título "Digital Transformation Project Manager, un nuevo rol para una nueva era: La Economía del Proyecto" El pasado día 19 de noviembre de 2020 se celebró el XVII Congreso Anual de Directores de Proyectos del Capítulo de Madrid del Project Management Institute, PMI, este año dedicado a la Transformación Digital y titulado “Digital Transformation Project Manager, un nuevo rol para una nueva era: La Economía del Proyecto”.

El Congreso propuesto por la Junta Directiva del Capítulo fue organizado por el Grupo de Interés de Transformación Digital del Capítulo de Madrid del PMI, y contó con una inscripción de más de 1.400 profesionales de la gestión de proyectos, del entorno nacional e internacional.

En un año complicado y en unas circunstancias excepcionales, se disfrutaron ponencias del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Ingeniería y Economía del Transporte SME MP SA (INECO), la Universidad Rey Juan Carlos, la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, Mahou-San Miguel, Líderes y digitales, Santalucía y Renault, todas ellas relacionadas con experiencias auténticas y reales de Directores de Proyectos de Transformación Digital.

Introdujo el Congreso, Susana Moreno, Presidenta del Capítulo, y se contó con la presencia Institucional de Ashwini Bakshi, Managing Director for the PMI® Europe Region. Susana dio la bienvenida a la XVII edición del Congreso de Directores de Proyectos, agradeciendo especialmente a los participantes que asistían desde otros países y detallando la organización del Capítulo y sus grupos de interés, con mención especial al joven Grupo de Interés de Transformación Digital, organizador del congreso, que trabaja contenido referido a la Transformación Digital y que facilita el espacio donde los socios pueden exponer y compartir sus experiencias en Transformación Digital.

Francisco Javier Díaz Bermúdez, Líder del Grupo de Interés de Transformación Digital, moderó el Congreso en su totalidad, e introdujo, bloque por bloque, a cada uno de los ponentes:

Vicente de los Ríos , CEO de Líderes y Digitales, La oportunidad Digital como una cuestión de actitud.

, CEO de Líderes y Digitales, La oportunidad Digital como una cuestión de actitud. Paloma Fuentes González , Gerente de Felicidad de Mahou San Miguel, Activar la felicidad en tiempos de crisis.

, Gerente de Felicidad de Mahou San Miguel, Activar la felicidad en tiempos de crisis. Lola Rebollo , Gerente de Ciberseguridad para Apoyo a la Empresa, Industria e I+D+I del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, Ciberseguridad como catalizador para una Transformación Digital con garantías para las empresas.

, Gerente de Ciberseguridad para Apoyo a la Empresa, Industria e I+D+I del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, Ciberseguridad como catalizador para una Transformación Digital con garantías para las empresas. Carlos Montes, RENAULT ESPAÑA, Conducción Autónoma y Conectada, The Challenge of Feature Driven Development in Automotive.

RENAULT ESPAÑA, Conducción Autónoma y Conectada, The Challenge of Feature Driven Development in Automotive. Carlos Ranz , Director de la Oficina de Transformación Corporativa de Santalucía seguros, La Transformación Digital… una aventura de personas.

, Director de la Oficina de Transformación Corporativa de Santalucía seguros, La Transformación Digital… una aventura de personas. Silvia Amor , Directora de Voluntariado del Capítulo de Madrid del PMI, presentó el Premio Voluntario del Año, que merecidamente fue otorgado a Manuel Parra.

, Directora de Voluntariado del Capítulo de Madrid del PMI, presentó el Premio Voluntario del Año, que merecidamente fue otorgado a Jorge Torrico , Subdirector BIM en INECO, y Agustín Roldán Hernández , Ingeniero de caminos BIM-GIS en INECO, Gemelos Digitales de infraestructuras lineales en la gestión de proyectos.

, Subdirector BIM en INECO, y , Ingeniero de caminos BIM-GIS en INECO, Gemelos Digitales de infraestructuras lineales en la gestión de proyectos. Alberto Sánchez Campos , Vicerrector de Transformación Digital en la Universidad Rey Juan Carlos, Transformación Digital en la Universidad.

, Vicerrector de Transformación Digital en la Universidad Rey Juan Carlos, Transformación Digital en la Universidad. Santiago Graña Domínguez , Subdirector General de Impulso de la Digitalización de la Administración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Proyecto RADAR COVID.

, Subdirector General de Impulso de la Digitalización de la Administración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Proyecto RADAR COVID. Luis Reyes , Director de Desarrollo Académico y Bien Social del PMI Madrid Spain, Sponsor e impulsor de la iniciativa del Grupo de Interés de Transformación Digital del PMI Madrid, Digital Transformation Project Manager, un nuevo rol para una nueva era: La Economía del Proyecto. Un especial agradecimiento al equipo del Grupo de Interés de Transformación Digital que se hizo cargo de la encuesta, Cristina Bombín , Jose Luis Mora, Olga Sanchidrián y Tulio Quijada .

, Director de Desarrollo Académico y Bien Social del PMI Madrid Spain, Sponsor e impulsor de la iniciativa del Grupo de Interés de Transformación Digital del PMI Madrid, Digital Transformation Project Manager, un nuevo rol para una nueva era: La Economía del Proyecto. Un especial agradecimiento al equipo del Grupo de Interés de Transformación Digital que se hizo cargo de la encuesta, , . Isabel Madrid, de la Dirección de Eventos del PMI Madrid Spain, llevó a cabo un divertido concurso online y en tiempo real sobre conocimientos de Transformación Digital y Dirección de Proyectos con 208 participantes. La Presidenta del Capítulo, cerraba el Congreso, invitando a los ponentes a ampliar sus ponencias en las sesiones habituales del Grupo de Interés de Transformación Digital. Todas las ponencias están disponibles en el Canal de Youtube de la Asociación.

El Capítulo de Madrid del PMI®, quiere agradecer especialmente a todos los ponentes su disposición a participar en este Congreso y trabajar en su preparación, ya que, en algunos casos particulares, les supuso ocupar hasta los momentos más familiares y personales, lo cual paradójicamente demostraba que la transformación y la adaptación a los nuevos medios digitales, este pasado año, resultó intensa y definitiva.

Agradecimiento especial a Carmen González Blanco, Directora de Eventos del Capítulo, a Silvia Amor e Isabel Madrid, a los compañeros de RRSS y a todos los voluntarios que cedieron su tiempo e imagen para este Congreso. Y mención muy especial a todos los integrantes del Grupo de Interés de Transformación Digital por su participación y apoyo en el Congreso, en un año tan complejo y difícil para todos Cristina Bombín del Palacio, Jose Luis Mora Güeto, Patricia Tejeda Estupiñán, Erika Zaragoza, Francisco Javier Gómez, Pablo Baleirón Pampín, Olga Sanchidrián, Tulio Alejandro Quijada Suarez, Sergio Granda Torres y Luis Reyes como Sponsor del Grupo.

Vídeos

XVII Congreso Directores de Proyectos del PMI Madrid Spain Chapter



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.