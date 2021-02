Save Autónomos by AXA lanza un producto que refuerza la baja laboral del autónomo Comunicae

lunes, 8 de febrero de 2021, 13:53 h (CET) El seguro de baja laboral para autónomos de Save Autónomos by AXA aporta una indemnización diaria que oscila entre los 30€ y los 60€. Con la finalidad de que el trabajador autónomo pueda escoger la opción que se ajusta mejor a sus necesidades económicas, Save Autónomos by AXA ofrece diferentes planes mensuales Autónomo, entre 26 y 55 años y trabajador del sector servicios. Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a grandes rasgos, este es el perfil del trabajador por cuenta propia más propenso a vivir un accidente laboral. Conscientes de que los autónomos sufren más accidentes graves y muy graves que los asalariados, Save Autónomos by AXA lanza hoy un nuevo producto que refuerza las coberturas por baja laboral del colectivo.

Tal y como explica Alejandro Albouy, CEO de Save Autónomos by AXA, “poco después de nuestro lanzamiento detectamos que al autónomo le preocupa especialmente poder reforzar sus coberturas de baja laboral. Una situación que nos resulta lógica ya que según el Ministerio de Trabajo en 2019 un 85,6% sigue cotizando por la base mínima. Por esta razón cuando está de baja, en la mayoría de los casos percibe una indemnización muy inferior a sus ingresos mensuales. Para facilitar el refuerzo económico, Save Autónomos by AXA acaba de lanzar un nuevo producto que duplica ampliamente las prestaciones que los autónomos reciben durante una baja laboral”.

Porque las necesidades de cada autónomo son diferentes dependiendo de la etapa vital o preferencias, el seguro de baja laboral para autónomos de Save Autónomos by AXA aporta una indemnización diaria que oscila entre los 30€ y los 60€, tanto para enfermedades como para accidentes.

Save Autónomos by AXA ofrece diferentes planes mensuales con la finalidad de que el trabajador autónomo pueda escoger la opción que cubre mejor sus necesidades económicas en el caso de que se vea impedido a trabajar con regularidad.

Save Autónomos by AXA ha simplificado todos los trámites y procesos para dar una respuesta inmediata a los autónomos, profesionales que priorizan el lenguaje claro y la atención inmediata. El equipo de Save Autónomos da soporte al usuario durante la contratación y le ayuda a resolver las dudas más frecuentes por teléfono y email. El proceso finaliza con la firma digital de los documentos a través de una pasarela informática que garantiza la autenticidad, la validez y la tramitación segura del proceso.

La cultura preventiva, la formación y la sensibilización son la clave y los objetivos de la compañía, por ello Save Autónomos by AXA crea productos adaptados a la realidad del trabajador por cuenta propia. Además, le ofrece recursos útiles que le ayuden a evitar el riesgo y tomar decisiones con la finalidad de posicionarse como la seguridad social privada del autónomo.

Save Autónomos by AXA se diferencia de la competencia por ser una agencia aseguradora clara, sencilla y transparente. Su objetivo es minimizar las inquietudes más frecuentes del trabajador autónomo, mediante productos de contratación inmediata que complementen con todas las garantías las prestaciones que recibe de la Seguridad Social.

