El autobús crece como alternativa durante la pandemia frente al vehículo compartido, según Avanza

lunes, 8 de febrero de 2021, 12:33 h (CET) Las medidas anti Covid-19 implementadas en las más de 300 rutas nacionales que opera Avanza han resultado ser eficaces al no recoger contagios en sus servicios desde el inicio de la pandemia. El autobús ha experimentado un aumento de viajeros ante las restricciones de expediciones de otros medios de transporte, especialmente el coche compartido De todas las medidas de seguridad impuestas para salvaguardar la salud en tiempos de pandemia en los medios de transporte, los vehículos terrestres y especialmente el autobús se ha convertido en una alternativa eficaz y segura para los viajeros.

Desde los servicios de Larga Distancia de Avanza (www.avanzabus.com), compañía de transporte por carretera con presencia en todo el territorio nacional con más de 300 rutas, afirman que, “percibimos una tendencia de aumento de clientes que utilizaban frecuentemente el coche compartido y ahora prefieren el transporte en autobús”.

Este cambio de comportamiento de los clientes se debe a la mayor percepción de higiene y seguridad frente al Covid-19 de los viajeros a bordo del autobús frente al coche compartido. Otro motivo también importante es la disminución aún mayor de frecuencias de este medio de transporte y de otros alternativos (avión y tren).

Esta tendencia se percibe fundamentalmente en municipios de menor densidad de población (pueblos relativamente grandes o ciudades pequeñas) donde, dentro de las circunstancias de movilidad restringida en las que se encuentra la sociedad, la dependencia del transporte por carretera de estos municipios para conectar con grandes ciudades y otras Comunidades autónomas, es mayor.

El transporte en autocar además ha mejorado notablemente en sostenibilidad, comodidad y seguridad. De hecho, en 2019 no se registró ningún fallecido en accidentes de autocar. La compañía presentó el pasado mes de octubre su renovada flota de autobuses ecológicos que les permite ahorrar combustible y generar menos dióxido de carbono.

Medidas eficaces anti Covid-19

La compañía de transportes Avanza fue de las primeras empresas en adoptar los certificados de garantía como el Certificado de Buenas Prácticas de Gestión Anti Covid-19 que otorga AENOR y que supone una garantía adicional para los viajeros para ofrecer la máxima seguridad en sus autobuses.

Entre otras medidas:, la compañía actualmente ofrece en todos sus autobuses desinfección exhaustiva del vehículo a diario, señalética sobre la obligación del uso de la mascarilla y disponibilidad de gel hidroalcohólico.

Además, la compañía instaló en la mayoría de sus autocares el purificador de aire Eco3 de Hispacold, que desinfecta el interior del vehículo constantemente mientras el autocar está en marcha.

