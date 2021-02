Las primeras demandas de la hostelería ante el Tribunal Supremo comienzan su tramitación

El próximo jueves día 11 de febrero se presentarán ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo las primeras demandas y en grupos semanalmente hasta el 14 de marzo que es el plazo máximo de inscripción. Alemania, Francia, Holanda u otros países de la Unión Europea están ayudando a este sector, que no es tan estratégico para sus economías, frente a la pasividad de las autoridades estatales y autonómicas de nuestro país LaHosteleríaDeTodos.org, que integra restaurantes, cafeterías, bares, tabernas y otro tipo de establecimientos en los que se den comidas de toda España anuncia que, el próximo jueves 11 de febrero, presentará un primer número de 50 demandas ante el Ministerio de Industria. Las demandas están siendo preparadas por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, especialistas en la gestión de asuntos judiciales de varios miles de afectados y que cuenta en su equipo con exMagistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, Letrados del Consejo de Estado y Catedráticos de diferentes Universidades, que han liderado la argumentación jurídica de las demandas. Semanalmente y hasta el 14 de marzo, cuando se cumpla un año del estado de alarma, este grupo continuará presentando nuevos grupos de demanda.

Tras meses de trabajo utilizando el punto de encuentro de la web lahosteleriadetodos.org, varias decenas de hosteleros comienzan el procedimiento de reclamación patrimonial a las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios soportados desde el 14 de marzo en el que el Consejo de Ministros acordó la declaración del estado de alarma. La demanda no tiene por objeto cuestionar con carácter general las medidas adoptadas por el Gobierno y las Comunidades Autónomas para preservar la salud de los ciudadanos de este país. De hecho, las demandas parten de que el principal esfuerzo de todos debe dirigirse a terminar con esta terrible pandemia, que tantos fallecidos ha causado y que desafortunadamente continuará causando en los meses venideros.

Sin embargo, no es menos cierto que de conformidad con la normativa excepcional que regula el estado de alarma se contempla el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos. Tras el frente sanitario, en el ámbito económico la hostelería es el sector más dañado y perjudicado y las previsiones estiman que durante este primer trimestre del año cierren, desde marzo de 2020, 100.000 establecimientos que no podrán volver a subir la persiana. El paro directo e indirecto de está situación puede llevar al paro a 1 millón de personas. La hostelería es una parte esencial del tejido industrial, cultural y social de nuestro país y un elemento de competitividad internacional que ha permitido que millones de personas vengan cada año a disfrutar de nuestro clima, nuestra cultura, nuestras ciudades, nuestras playas y también nuestra hostelería. Esta situación ha permitido que muchas otras industrias hayan podido también crecer y generar riqueza para todos los españoles.

Es especialmente doloroso que países como Alemania, Francia, Holanda u otros países de la Unión Europea estén ayudando a este sector, que no es tan estratégico para sus economías, frente a la pasividad de las autoridades estatales y autonómicas de nuestro país que están dejando que la hostelería fallezca, junto a cientos de miles de familias, a pesar de que respete las normas higiénicas, de distancia, de horarios, etc. Alemania el pasado 4 de febrero volvió a garantizar un nuevo paquete de ayudas directas a su hostelería y una rebaja del IVA hasta el 7% para bares y restaurantes hasta finales del 2022. Por el contrario, en nuestro país, ante la angustiosa situación que soporta, a la hostelería no le ha quedado más remedio que pedir amparo ante el Tribunal Supremo para no desaparecer durante este año 2021.