Logística automatizada en el corazón de la cooperativa de los ópticos que hablan con ópticos

lunes, 8 de febrero de 2021, 12:25 h (CET) La logística y distribución del almacén y el taller, con servicios como el biselado remoto, son dos de los servicios más valorados por los socios de Cione Grupo de Ópticas Una de las grandes ventajas que los socios Cione destacan del servicio que presta la cooperativa es la logística y la distribución. “Cione, son ópticos que hablan con ópticos, y que, no solo saben qué necesitan sus compañeros, sino cuando y como lo necesitan”, valora Miguel Ángel García, director general de Cione Grupo de Ópticas.

Este profundo conocimiento, a las puertas de cumplir 50 años, de las necesidades de los profesionales de la salud visual, es lo que está detrás del desarrollo de los servicios logísticos de almacén y de taller, siempre en evolución constante.

Actualmente, Cione Grupo de Ópticas cuenta con tres almacenes logísticos, estratégicamente situados, y conectados en los que servir el pedido del socio en tiempo y forma, es prioridad absoluta. Su superficie total es de 3.000m², que son aún más eficientes, si se tiene en cuenta su grado de robotización, y el consecuente aprovechamiento del espacio.

El almacén central está ubicado la sede central de Cione, en el edificio propiedad de la cooperativa, en Las Rozas, valorado en algo más de 4 millones de euros. Desde allí, se distribuye el producto diariamente a los más de mil socios en España y Portugal. Su ubicación, junto al Servicio de Atención al Socio, supone una ventaja competitiva, puesto que los operarios del SAS están junto al producto.

Este almacén central cuenta con 7 robots paternoster verticales de 15 metros cada uno, a los que se añaden tres carruseles horizontales. Cada pedido se comprueba en 7 puestos de picking, habilitados para su validación. La mercancía se consolida en 4 pasillos Pick to Light.

El estricto control de cada pedido también tiene una extensión global. El departamento de operaciones no sólo asegura la distribución del producto en tiempo y forma a los asociados, sino que también efectúa rigurosos controles del stockaje para evitar posibles roturas.

Los otros dos almacenes están uno en Madrid, desde donde se sirven estuches y líquidos de contactología, y el otro en Canarias, para cubrir en la cercanía las necesidades de los asociados de las islas. Este esfuerzo ahorra días a los ópticos isleños, y es vital para los que desempeñan su labor en las islas de menor tamaño, como La Gomera o Fuerteventura.

El almacén de Cione gestiona diariamente más de 5.000 pedidos consolidados, es decir, a más de 11.000 líneas de producto, con un nivel de eficacia en 2020 cercano al 100%.

Desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, el almacén de Cione no sólo ha seguido operativo prestando el mismo servicio de calidad cada día, sino que ha desarrollado nuevas prestaciones para los socios, como la entrega de pedidos a domicilio, con el fin de apoyar a los ópticos y a sus pacientes, y a la sociedad por ende, cuando era más necesario hacerlo. Ahora, Cione Grupo de Ópticas mantiene en el tiempo las entregas personalizadas para los clientes de sus ópticos por su utilidad demostrada.

El esfuerzo logístico y el saber hacer acumulado en cinco décadas, buscando y encontrando las mejores soluciones en cada territorio, han logrado que cualquier producto de stock que se pida antes de las 21 horas, llegue a cualquier óptica en la península entre las 10 y las 14 horas del día siguiente. E incluso en la Comunidad de Madrid, con dos repartos diarios. De nada sirve ahorrar tiempo, si el transporte no es la perfecta extensión de ese esfuerzo. Cione trabaja con las más importantes agencias de reparto especializadas en el sector, y tiene ubicada, en todo momento, la trazabilidad del envío, que además cada socio puede consultar en 'My Cione Online'.

Por eso, la operativa logística es uno de los puntos fuertes que más han valorado los ópticos en 2020. “Conocemos los flujos de trabajo de los ópticos, los aplicamos a nuestra operativa y los revisamos constantemente. Este es el secreto del éxito”, sigue García.

Otro de los servicios más valorados por el socio de Cione es el taller de montaje que ayuda a los ópticos en su trabajo diario. El taller les permite la flexibilidad de dedicar ese tiempo a la atención al paciente, o bien gestionar los periodos vacacionales de la plantilla con el respaldo de un servicio de calidad contrastada. El taller de Cione bisela diariamente más de 500 lentes, y monta una cantidad similar. Asimismo, el taller ofrece otros servicios como el de soldadura de monturas, reparaciones u otros. “Damos apoyo a las ópticas en este sentido, porque insisto, somos ópticos que pensamos como ópticos y hablamos con ópticos”, termina García.

