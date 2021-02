Montserrat Fernández Romera publica el 'Manual avanzado para la liberación de las ovejas negras' Comunicae

lunes, 8 de febrero de 2021, 12:05 h (CET) La conferenciante, experta en gestión emocional, publica con Zasbook un manual sobre como superar la la etiqueta de "oveja negra" de la familia Muchas ovejas negras están ausentes en vida, de sus propias vidas, y cuando se quieren dar cuenta, han pasado los años. Se encuentran en el umbral de lo denominado «muerte» y ya no están a tiempo, quizá, de enmendar, de corregir, de modificar, de rectificar o de poner remedio a su problemática. Incluso muchos, quizá, ni siquiera son conscientes de haber vivido una vida, que ni siquiera era la suya, sino una proyección de ancestros, antepasados y creencias subconscientes de familia biológica que le adjudicaron y grabaron en su propio disco duro, a modo de mapa a seguir en esta vida.

Las herencias a veces son muy duras y muchos creen que inamovibles, aunque, todo se puede modificar y cambiar. Esa es la buena noticia, que existe una «liberación» para las consideradas ovejas negras y que la propuesta está aquí, en este manual preciso, claro, práctico, directo, resolutivo, muy radical y contundente, que permite al lector dejar a un lado el miedo, el abatimiento, el conformismo. Su lectura facilitará la valentía para procurar el gran impulso que es necesario para ver las cosas desde una nueva y mejor perspectiva. El libro aporta la claridad precisa para coger la sartén por el mango, dar la vuelta a la tortilla y enfrentarse al clan para defender y apostar por una nueva y mejor vida, dejando así por el camino, de una vez por todas, la etiqueta de oveja negra.

El libro está disponible en todas las librerías de España y se puede adquirir en internet, aquí.

La autora

Montserrat Fernández Romera, 18 de septiembre de 1968. Autora de cinco libros, Manual avanzado para la liberación de las ovejas negras, es su sexta publicación. Divulgadora, comunicadora, conferencista, terapeuta holística, experta en gestión emocional, Flores de Bach y otros sistemas, con conocimientos avanzados en psicología, neurociencia, La autora es maestra y profesora en bioenergética. También es Coach y Guía Espiritual en la Nueva Conciencia, Canalizadora de Energías de Altas esferas, angélicas y arcangélicas, así como también de Maestros Ascendidos del Shamballa. Ha participado en el exitoso seminario de transformación “Cinco y Acción. Montserrat se dedica a ser un punto referencial, para todas aquellas personas que necesitan sanarse, curarse y resolver desde el alma, a nivel profundo y no superficial. Se caracteriza por esclarecer las vidas de las personas y facilitarles ese nexo de unión entre su alma y su Divinidad, haciendo que recuperen sus dones, virtudes, talentos y su poder, para vivir de manera feliz y puedan llevar a cabo el propósito más elevado de su ser. La autora se considera una guía-coach espiritual actual y moderna, abierta a las novedades y una eterna aprendiz, exploradora e investigadora del funcionamiento del universo, la física cuántica, la ciencia y el espíritu, todo fusionado y en unidad

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.