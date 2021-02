Tsunami Tecnológico en la Arquitectura: Máster BIM Comunicae

lunes, 8 de febrero de 2021, 08:13 h (CET) El Tsunami tecnológico de los últimos años ha transformado la profesión de arquitecto. Primero fue CAD, que desterró las mesas de dibujo, y ahora es BIM, una metodología que coordina todas las disciplinas del proyecto adaptándose a la nueva realidad constructiva. BIM supone un antes y un después, pero incorporarlo al proceso de trabajo de los arquitectos no es tarea fácil por su curva de aprendizaje. Lo más recomendable es la formación mediante un curso o máster BIM para hacer correctamente esta transición Muchos arquitectos que ejercen actualmente la profesión comenzaron sus estudios trabajando en mesas de dibujo con papel vegetal y plantillas de tipografía. No resulta extraño pues que el tsunami tecnológico de la última década haya sido traumático para ellos. Este cambio digital ha puesto a prueba a la profesión, pero sobre todo ha hecho que los supervivientes sean más resilientes y adaptativos a los cambios.

La primera cresta de ola fue la incorporación de CAD hace ya casi tres décadas. Aquello supuso una revolución que desterró las mesas y los cartabones para dejar paso a los PCs, las impresoras y AutoCAD. El aprendizaje de las nuevas herramientas fue rápido y casi siempre basado en el autoaprendizaje ya que apenas existía material de formación. Sin embargo, ese autoaprendizaje dio lugar a multitud de vicios y defectos en el uso de AutoCAD que muchos han ido arrastrando hasta la actualidad.

Ahora los arquitectos vuelven a afrontar otra ola tecnológica: BIM, que probablemente sea el mayor cambio conceptual desde la aparición de CAD. BIM da un paso más allá e incorpora toda la información del edificio. Esto supone un antes y un después ya que se pasa de dibujar líneas para representar una puerta a introducir todos los datos que definen esa puerta además de modelizarla en 3D. Es decir, se incorporan al proyecto todas las disciplinas que afectan al mismo tales como presupuestos, materiales, instalaciones, estructuras, etcétera.

Y, aunque sobre el papel, BIM es lo que los Arquitectos han estado esperando muchos años para abordar los proyectos con más exhaustividad y rigor, la realidad es que la curva de aprendizaje de BIM no es fácil. Para muchos arquitectos ha supuesto una gran frustración ya que han intentado incorporarlo igual que AutoCAD y se han encontrado con una montaña muchos más grande. Aquí el autoaprendizaje no es válido ya que supone un coste de oportunidad enorme.

En este sentido, y dado el nivel de desarrollo que ha alcanzado la enseñanza online con las nuevas tecnologías, han surgido algunos cursos y Máster dirigidos a Arquitectos que cubren esta necesidad. Los cursos introducen al alumno en la nueva metodología BIM pero sin duda lo más aconsejable es el Máster, donde además del modelado se profundiza en otros aspectos imprescindibles para la elaboración de un proyecto tales como estructuras, instalaciones y presupuestos, así como la coordinación de todas estas disciplinas.

Una selección y análisis de estos Máster se recoge en el artículo “Los mejores Master BIM de 2021” que el Blog de Arquitectos León ha publicado recientemente. En este artículo se analizan los Máster más relevantes en la actualidad entre los que destaca sin duda el Máster BIM que imparte Espacio BIM, su Máster BIM Manager Internacional. Se trata de un Máster impartido por arquitectos especialistas, con tutorías totalmente personalizadas, online, Certificado por Autodesk y que incorpora gamificación y técnicas avanzadas de aprendizaje. Sin duda la formación ideal que todos los Arquitectos deberían implementar para ser competitivos a medio y largo plazo.

