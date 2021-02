AleaSoft: España, el laboratorio mundial de las renovables y en el top ten

Después de algún tiempo, España ha vuelto al top ten mundial en cuanto a capacidad renovable se refiere. Pero mirando los números con detalle, su posición en el ranking mejora si se analiza individualmente cada tecnología renovable en particular España es, sin duda, una de las grandes potencias mundiales en cuanto a potencia instalada de fuentes de energía renovable. Teniendo en cuenta que no es un territorio especialmente extenso ni con una gran población, tiene un mérito especial. Pero ¿cómo se compara MW contra MW con el resto de las grandes economías que han apostado por las renovables?

Capacidad renovable en España

Los números por sí solos ya son bastante espectaculares. Según datos de Red Eléctrica de España (REE) del cierre de diciembre de 2020, el territorio peninsular disponía de 26 811 MW de potencia eólica y 11 277 MW de fotovoltaica. Añadiendo el resto de tecnologías renovables, la capacidad total renovable peninsular ascendía a 61 994 MW.

Mirando el global nacional, que incluye los territorios extra peninsulares, la potencia instalada eólica alcanza los 27 259 MW y la fotovoltaica, los 11 547 MW. El total nacional de capacidad renovable queda en 62 768 MW.

Comparación con los países europeos

A nivel de la Unión Europea, con datos de Eurostat de 2019, España está al menos entre los cuatro primeros lugares de toda la Unión Europea en cuanto a capacidad renovable instalada tanto de hidroeléctrica, como de eólica y de solar.

Es el tercer país en capacidad hidroeléctrica instalada por detrás de Francia e Italia. Es la segunda en capacidad eólica instalada por detrás, y muy lejos, de Alemania y por detrás, en tercer lugar, está el Reino Unido pisándole los talones. En cuanto a potencia solar, incluyendo tanto la fotovoltaica como la termosolar, se encuentra en la cuarta posición del ranking europeo.

Comparación mundial

En la clasificación mundial de capacidad de energías renovables, España se encuentra en el top ten, justo en la décima posición, según datos de IRENA de 2019. Pero mirando tecnología por tecnología, la situación es mucho mejor en algunos casos.

Según datos de REN21 de 2019, España es la décima potencia mundial en capacidad fotovoltaica instalada. Una clasificación que seguramente mejorará significativamente en los próximos años a medida que se avance hacia los objetivos del PNIEC para 2030. La clasificación de la capacidad eólica a nivel mundial mejora hasta la quinta posición para España. Y mirando la capacidad termosolar, España se encuentra en el lugar número uno como potencia mundial de esta tecnología.

España, laboratorio mundial de las renovables

Como se ha visto, España ya parte de una buena posición para alcanzar los objetivos ambiciosos del PNIEC. Esta buena posición de salida y el buen ritmo que ha empezado a marcar la nueva capacidad renovable instalada en 2020 está convirtiendo a España en el laboratorio mundial de las renovables y la ha puesto en el punto de mira de los inversores internacionales.

A centrar la atención mundial, han ayudado los resultados de la subasta de renovables celebrada a finales del mes de enero. Los resultados de la subasta son muy buenos de cara a los inversores. Aun siendo precios bajos, no son precios ridículamente bajos, son precios razonablemente bajos. Son precios que hacen que las inversiones en nuevas instalaciones renovables sean rentables en el largo plazo, teniendo en cuenta que después de estar sometidas al Régimen Económico de Energías Renovables (REER) las plantas continuarán operativas.

Además, con las inversiones necesarias, España tiene la oportunidad de convertirse en el principal hub de producción y exportación de hidrógeno verde en el sur del continente gracias al recurso renovable, principalmente solar, de que dispone.

Información y análisis de los mercados de energía en Europa

Se está llevando a cabo en AleaSoft el ciclo de webinars “Perspectivas de los mercados de energía en Europa a partir de 2021” con la participación de ponentes de las empresas más importantes del sector de la energía del continente. La tercera parte de esta serie está programada para el próximo 18 de febrero, y en esta ocasión contará con la colaboración de ENGIE, para analizar las perspectivas de los mercados de energía y la financiación de los proyectos de energías renovables a partir de este 2021. Más adelante, la cuarta parte de la serie de webinars está programada para el 18 de marzo y contará con la colaboración de ponentes de EY (Ernst & Young).

Después del primer taller organizado por AleaSoft el pasado 4 de febrero donde se mostraron las funcionalidades de la plataforma AleaApp para la compilación, visualización y análisis de datos relacionados con los mercados de energía, el siguiente taller se realizará el 11 de febrero y mostrará a los agentes que operan en los mercados spot y de futuros de electricidad cómo aprovechar al máximo las previsiones de precios de mercado de medio plazo y estocasticidad.

En AleaSoft también se dispone de una gran variedad de informes para el sector de la energía que cubren los principales mercados de Europa. Además, también se ofrecen nuevos servicios complementarios asociados a los informes de curvas de precios de largo plazo para asesorar sobre la utilización de los mismos.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/espanna-laboratorio-mundial-renovables-top-ten/