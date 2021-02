Wayra invierte 4,5 millones de euros en 39 startups en 2020

Desde España se realizaron inversiones por valor de 1,8 millones de euros en 15 startups, un 29% más que el ejercicio anterior. Countercraft, Ludus, Kymatio, Proppos, Humanox, Pridatec, Galgus, Alias Robots, Kenmei, Payflow y YBVR son los proyectos en los que invirtió Wayra España desde sus sedes de Madrid y Barcelona, mientras que Wayra X invirtió en Peoople, Blabla, Nannyfy y Suscrip Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, invirtió en 2020, un total de 4,5 millones de euros en 39 startups de Europa y Latinoamérica. Del total invertido por Wayra a nivel global, desde España se realizaron inversiones por valor de 1,8 millones de euros en 15 startups, un 29% más que el ejercicio anterior. Los proyectos están relacionados con inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), cloud, vídeo, realidad virtual, ciberseguridad, conectividad, data analytics o fintech.

Wayra refuerza así su objetivo de apostar por startups tecnológicas que tengan encaje con los proyectos estratégicos de Telefónica. La participación de Wayra es de hasta 250.000€ por empresa y ayuda a las compañías a desarrollar negocio con el grupo y a conectar con áreas de negocio clave de Telefónica. Las inversiones de Wayra España son las siguientes:

Countercraft: Wayra invierte de nuevo en esta startup donostiarra, pionera en productos de contrainteligencia y engaño cibernético para detectar ataques dirigidos. La startup tiene ya una larga relación profesional con Telefónica, ha firmado recientemente un importante acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la OTAN y forma parte del portafolio de Telefónica Tech Ventures. Ludus: originaria de Bilbao, esta plataforma pivotó del desarrollo de videojuegos a su modelo de negocio de éxito: el entrenamiento en industria y emergencia a través de la realidad virtual. Ofrece a los profesionales la posibilidad de practicar de forma habitual protocolos de actuación en situaciones de alto riesgo. También se trata de una reinversión. Kymatio: es un SaaS (Software as a Service) que identifica, analiza y proporciona todo lo necesario para gestionar los ciber riesgos de los empleados. Desarrollada en Madrid, su solución se ha vuelto más relevante que nunca para proteger a los empleados en el contexto del teletrabajo. Kymatio forma parte también del portafolio de Telefónica Tech Ventures. Proppos: esta startup catalana desarrolla un sistema de auto pago inteligente y autónomo para comedores, cafeterías o restaurantes de comida rápida. Proppos reconoce los productos con IA y acelera la experiencia de compra. Humanox: es la creadora de las primeras espinilleras conectadas e inteligentes del mundo, capaces de procesar más de 50.000 datos por entrenamiento o partido, que ofrecen al jugador más de 40 métricas dirigidas a la mejora de su rendimiento deportivo y el cuidado de su salud. Su sede se encuentra en Cádiz. Pridatect: tiene la misión de simplificar el cumplimiento de la privacidad para la empresa a través de su plataforma y su software RGPD y de protección de datos. Pridatect forma parte del portafolio de Telefónica Tech Ventures. Galgus: la startup apuesta por facilitar una conexión WiFi más rápida. Su Cognitive Hotspot Technology (CHT) optimiza la eficiencia de puntos de acceso WiFi y routers, aumentando el rendimiento WiFi hasta en 5 veces. Juega un papel fundamental para impulsar la conectividad en zonas remotas o poco pobladas. Kenmei: esta empresa valenciana se dedica a proporcionar soluciones autónomas para operadores de redes móviles. Ha desarrollado una solución de inteligencia de red que proporciona automatización en la clasificación, segmentación y resolución de problemas de red en diferentes niveles operativos. Alias Robotics: originaria de Vitoria-Gasteiz, esta startup tiene como misión garantizar la seguridad en los robots. Entre sus productos destacan el RIS (Robot Immune System), que protege a los robots del malware, o Alurity, que simplifica la búsqueda de ciberseguridad. Alias Robotics forma parte del portafolio de Telefónica Tech Ventures. Payflow: nacida en Barcelona en plena crisis de la Covid-19, esta startup permite a los empleados de una empresa poder cobrar la fracción ya trabajada de su salario en el momento que elijan, en lugar de cobrarlo íntegro a final de mes. YBVR: con base en Sillicon Valley y presente en cuatro países, esta startup en la que Wayra invierte de nuevo se especializa en experiencias inmersivas de realidad virtual. Logra la monetización de entradas virtuales en, por ejemplo, eventos deportivos, permitiendo a los fans transportarse al partido y verlo en primera fila. El 2020 Telefónica también lanzó dos iniciativas que completan la estrategia en innovación abierta de la compañía. Se trata de Wayra Builder, un Venture Builder corporativo cuya misión es aprovechar el talento y la tecnología interna de Telefónica para crear startups innovadoras junto a inversores externos; y Wayra X, el primer hub 100% digital de Wayra pensado para invertir a escala global en startups 100% digitales.

Desde Wayra X, se ha invertido en los siguientes proyectos:

Peopple: se trata de una app para descubrir las recomendaciones de amigos e influencers favoritos sobre diferentes temas como libros, restaurantes, música y todo tipo de experiencias. Tiene su sede en Madrid. Blabla: es la plataforma de educación online que, mediante videos cortos, ayuda a estudiantes de inglés a conectar con contenido elaborado por hablantes nativos apoyado en tecnología de IA y machine learning. Originaria, en este caso, de Shangai. Nannyfy: esta startup de Barcelona reorientó su servicio con la llegada de la Covid-19, pasando de ser un marketplace offline de nannys o cuidadores a lanzar Nannify TV y revolucionar el aprendizaje y el cuidado virtual de los menores de doce años. Suscrip: la app para compartir pagos domiciliados entre varias personas (alquiler, internet, suscripción a plataformas de streaming, etc.), vinculándose a la cuenta bancaria y simplificando las deudas con pagos automáticos previamente autorizados. 2020 también fue el año en el que dos startups participadas por Wayra se integraron por primera vez en la compañía. Telefónica Tech adquirió Govertis e iHacklabs, con el objetivo de reforzar sus capacidades en ciberseguridad incorporando talento emprendedor.

A su vez, Wayra reforzó su compromiso con el ecosistema emprendedor con la firma de acuerdos estratégicos con actores clave del mundo startup como Lanzadera, The Venture City, Startup Valencia o Seedrocket y BStartup, impulsores de la iniciativa Venture on the Road, un roadshow único concebido para proporcionar acceso a inversores y networking en diferentes ciudades de España.

“Parte de la recuperación económica de nuestras sociedades en 2021 pasa por la reinvención y digitalización masiva de sectores clave para el día a día de las personas. Los emprendedores capaces de resolver los problemas diarios de millones de personas tienen mucho que decir este año y un mundo de oportunidades para crecer a escala global”, explica Andrés Saborido, responsable global de Wayra. “Desde Wayra miramos al 2021 con optimismo y comprometidos, más que nunca, con la startups”.