La tarea de limpiar la casa es algo que a poca gente le gusta, y que puede resultar muy tediosa si no se tienen los electrodomésticos adecuados para hacerlo. Una de las acciones que los usuarios más suelen detestar, es pasar la aspiradora. Por este motivo, contar con un robot aspirador puede ser una diferencia muy notable a la hora de recoger y limpiar cualquier domicilio La mejor alternativa para obtener este tipo de electrodomésticos es consultar con una plataforma de calidad como es Vacuum Spain, la mejor comunidad especializada de Robots Aspiradores. Desde hace ya años están dedicados a ayudar a sus clientes a encontrar todos los problemas que puedan surgir con estos robots, además de asesorarles y comparar los mejores modelos para que se lleven a casa el que más se ajuste a sus necesidades.

En Vacuum disponen de tutoriales para robots aspiradores Xiaomi y Conga, entre otros, además de que también ofrecen guías, reviews, comparativas y noticias para que los usuarios se mantengan actualizados constantemente y cuenten con la información requerida para disfrutar de su robot aspirador de la mejor manera posible.

Existen múltiples marcas de aspiradoras robots dentro del mercado actual, por lo que puede resultar algo difícil para los clientes el saber cuál de todos escoger. Pero esto no será ningún problema si se cuenta con la ayuda de Vacuum, donde se seleccionan las mejores marcas de este tipo de electrodomésticos. Lo primero que habrá que hacer para elegir de forma correcta un robot aspirador, será tener en cuenta las necesidades de cada usuario, así como sus presupuestos y cuánto están dispuestos a gastar.

Existen alternativas muy buenas como pueden ser robots con navegación por láser, autorecarga de batería, control eléctrico de agua, etc. No obstante, en caso de que los usuarios no tengan demasiado claro qué es lo que buscan exactamente, podrán visitar el canal de Telegram de Vacuum Spain, donde recibirán un asesoramiento personalizado.

Una de las mejores opciones para obtener un buen robot aspirador es Cecotec, que sigue con un ritmo altísimo de lanzamiento de nuevos electrodomésticos Congas. Su último modelo es el Robot Aspirador Cecotec Conga 7090 Ai con Inteligencia Artificial 3Diana, un robot que incorpora una inteligencia artificial capaz de aprender con un sistema de comunicación con una base de datos que le hará recibir información de forma que se mejoren los parámetros de limpieza a través de diferentes actualizaciones. Este robot está en continua comunicación con el usuario, informando de los obstáculos encontrados, las decisiones de limpieza tomadas, y sugiriendo accesorios o planes de limpieza.

No solo eso, sino que además también será capaz de analizar varias viviendas a la vez que el usuario podrá indicarle sus necesidades y entrenar a su robot ante cualquier situación que se le pueda presentar. El Conga 7090 Ai posee un sistema Room Assist, capaz de tomar decisiones de forma automática para optimizar la limpieza. También puede identificar el tipo de suelo que tiene una vivienda, aparte de poder esquivar sillas mal colocadas, o cualquier otro objeto que se pueda encontrar por el camino, ya sean cables, zapatillas, regletas de enchufes, etc. Dispone además de un sistema de carga automática de batería, y será posible darle órdenes a través de Alexa de Amazon y de Google Home con total facilidad.

En definitiva, este robot presenta las mejores prestaciones, y es ideal para cualquiera que esté deseando adquirir un electrodoméstico que le permita limpiar la casa sin necesidad de hacer un gran esfuerzo, y que además la deje impoluta. Su precio también es bastante económico teniendo en cuenta el tipo de servicios que ofrecen, por lo que es una alternativa que será muy difícil de rechazar para cualquiera.