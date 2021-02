Siemens Healthineers y IUL SA, una nueva alianza para combatir el Covid-19 Comunicae

viernes, 5 de febrero de 2021, 16:25 h (CET) iPeak®, el lector desarrollado por la empresa catalana IUL SA, permite obtener resultados cuantitativos o cualitativos y realizar estudios a gran escala del seguimiento de la infección Covid-19 IUL SA y Siemens Healthineers se unen para hacer frente a la COVID-19 y apoyar la realización de estudios a gran escala. El 13 de octubre Siemens Healthineers lanzó su test rápido de antígeno del virus SARS-CoV-2 en 15 min que, junto con la tecnología de IUL SA, permite monitorizar el estado de la pandemia en tiempo real, enviando los resultados a los centros de decisión implicados en la lucha contra la pandemia.

El lector de IUL SA, llamado iPeak®, captura y procesa la imagen del test garantizando la objetividad en la interpretación y aumentando la sensibilidad en la lectura de los tests rápidos. Además, su sistema avanzado de análisis de imagen permite dar resultados cualitativos, al mismo tiempo que facilita la trazabilidad de los casos enviando los resultados a los centros en tiempo real.

Pieter van der Meij, Director de Ventas del Laboratorio de Diagnóstico en Siemens Healthineers en los Países Bajos, destaca la sensibilidad del iPeak® y como IUL SA ha sido rápido, flexible y exacto, siendo el aliado perfecto para dar una solución completa y rápida a las instalaciones de alto rendimiento a los Países Bajos. A su vez, Vicenç Font, CEO de IUL SA, subraya el compromiso y la determinación de Siemens Healthineers desde el primer momento en que se inició el proyecto, siendo el lector una pieza clave para ayudar a combatir esta pandemia.

Sobre SIEMENS HEALTHINEERS

Siemens Healthineers AG (cotizada en Frankfurt, Alemania: SHL) está dando forma al futuro de la atención médica. Como empresa líder en tecnología médica con sede en Erlangen, Alemania, Siemens Healthineers permite a los proveedores de atención médica de todo el mundo, a través de sus empresas regionales, aumentar el valor empoderándoles en su viaje hacia la expansión de la medicina de precisión, transformando la prestación de atención, mejorando la experiencia del paciente y digitalizando la atención médica.

Siemens Healthineers está desarrollando continuamente su cartera de productos y servicios, con aplicaciones compatibles con IA y ofertas digitales que desempeñan un papel cada vez más importante en la próxima generación de tecnología médica. Estas nuevas aplicaciones mejorarán la base de la empresa en el diagnóstico in vitro, la terapia guiada por imágenes y el diagnóstico in vivo. Siemens Healthineers también ofrece una gama de servicios y soluciones para mejorar la capacidad de los proveedores de atención médica para brindar una atención eficiente y de alta calidad a los pacientes. Se puede encontrar más información en: www.siemenshealthineers.com.

IUL SA, PUNTERA EN INDUSTRIA 4.0 Y EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

IUL SA, con sede en Barcelona, diseña, produce y comercializa soluciones de automatización para laboratorios de microbiología desde 1987. Referente en Industria 4.0, su objetivo reside en facilitar un control microbiológico más cómodo y seguro, y en proporcionar dispositivos para el diagnóstico in-vitro en el campo de la salud humana y animal.

Gracias a su inversión en I+D, IUL SA ha desarrollado íntegramente en Barcelona este innovador lector que ya se está comercializado en países como USA, India, Italia, Bélgica, Países Bajos, Singapur o Taiwán, entre otros.

