Decorar con artículos antiguos está de moda según Kendra Decor Comunicae

viernes, 5 de febrero de 2021, 16:33 h (CET) Kendra Decor, empresa especializada en mobiliario vintage y de estilo industrial y americano, da las claves de la moda de lo artículos antiguos Hay personas que aún piensan que los productos vintage no se adecuan al estilo de una casa, ya que creen que están completamente obsoletos por el mero paso del tiempo. Sin embargo, este tipo de productos están actualmente de moda. Cada vez son más las personas y los negocios que se animan a incluir en la decoración de sus espacios este tipo de muebles o decoración. Son unos artículos que dan un toque antiguo al lugar, a pesar de ser nuevos.

En la página web de Kendra Decor se pueden encontrar muchos de estos artículos que recuerdan a otros tiempos que se han visto desde pequeños usar a padres o abuelos.

Uno de los productos que más ha aumentado sus búsquedas han sido las máquinas de coser. Casi un 50% más de personas han buscado en internet estos artículos. Además, de su uso original, muchas personas lo buscan como un elemento decorativo por su simbología.

Los medios de transporte vintage como coches o trenes y también se han convertido en productos deseados para decorar un hogar o negocio. Incluso muchos de estos artículos, además, de un uso decorativo tienen más funcionalidades. Por ejemplo, en Kendra Decor cuentan con relojes con forma de locomotoras vintage o con forma de avioneta antigua. Otro ejemplo perfecto para los negocios vintage son los sofás con forma de coche antiguo.

Pero no solo los adultos desean estos artículos para decorar sus hogares. A muchos de ellos también les encanta regalar productos vintage a los más pequeños. Ver a sus hijos jugar con una cocinita de madera, como hacían ellos de pequeños, o con una casa de muñecas es todo un placer para ellos.

Para todas aquellas personas que sienten un especial anhelo por las cosas antiguas, los productos vintage son una buena opción para tener en casa en algún rincón que recuerde viejos tiempos.

En la página web de Kendra Decor tienen una gran variedad de productos originales, creativos y vintage con los que conseguir darle un toque antiguo al hogar o negocio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.