Su Majestad el Rey recibe en Audiencia al Patronato Rector de la Fundación Adecco

viernes, 5 de febrero de 2021, 16:37 h (CET) Con motivo de la reciente celebración de su 20 Aniversario. A lo largo de su trayectoria, la Fundación Adecco ha generado 264.632 empleos para personas con grandes dificultades de acceso al mercado laboral Su Majestad el Rey ha recibido en Audiencia a los miembros del Patronato Rector de la Fundación Adecco, que recientemente ha cumplido 20 años de andadura trabajando por el empleo de las personas más vulnerables,

Durante este tiempo, la institución, constituida en 1999 fruto de la responsabilidad social asumida por el Grupo Adecco, ha realizado una inversión social de 178.444.537 euros que ha generado una huella social de 264.632 empleos para personas con grandes dificultades de acceso al mercado laboral: con discapacidad, mayores de 45 años desempleados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género y otras personas en riesgo de exclusión.

En el encuentro, celebrado en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, han concurrido, junto a Su Majestad y bajo las estrictas medidas de seguridad que exige la emergencia sanitaria, el presidente del Patronato de la Fundación Adecco, Enrique Sánchez; Francisco Mesonero, su director general; la vicepresidenta del Patronato, Inés Juste y otros representantes del órgano rector de la Fundación Adecco: Emilio Zurutuza, Santiago Soler e Iker Barricat.

Los miembros del Patronato de la Fundación Adecco han manifestado su agradecimiento a la Casa Real por el apoyo brindado a la misión de la Fundación Adecco, siendo la cuarta vez que el Patronato es recibido en Audiencia, tras las recepciones del 5º, 10º y 15º aniversario, respectivamente.

Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco ha destacado que: “nuestra misión, el #EmpleoParaTodos, es hoy una prioridad nacional en la que empresas, poderes públicos y sociedad civil debemos ir alineados para lograr resultados tangibles y transformadores. Solo trabajando unidos, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como gran hoja de ruta, podremos avanzar hacia una recuperación económica inclusiva, en la que nadie se quede atrás. El hecho de que la Casa Real nos abra sus puertas supone un extraordinario incentivo para no cejar en el empeño de construir un mercado laboral más inclusivo y entregar a las nuevas generaciones un futuro mejor”.

El presidente de la Fundación Adecco ha tenido, asimismo, una mención especial para las empresas y entidades que colaboran con la misión de la Fundación Adecco, a las que ha agradecido su confianza: “en la actualidad hemos alcanzado cerca de medio millar de alianzas estratégicas, alineadas con la Agenda 2030, que hacen posible nuestro fin fundacional”.

En este sentido, Sánchez ha puesto en valor el principio de transparencia como pilar para construir confianza entre todos los grupos de interés, recordando que la Fundación Adecco lidera, por tercer año consecutivo, el ranking de Transparencia y Buen Gobierno de las Fundaciones empresariales en España, siendo además la primera acreditada por el cumplimiento de los 7 principios establecidos por Lealtad Instituciones.

De todas las iniciativas desarrolladas con el tejido empresarial, el directivo ha subrayado la alianza #CEOPorLaDiversidad, una iniciativa pionera en Europa en la que la Fundación Adecco y la Fundación CEOE han unido a 61 compañías, representadas por sus CEO, bajo el compromiso de liderar un cambio transformador e innovador en las políticas de Diversidad, equidad e inclusión (De&I), que contribuyan a la excelencia empresarial y a la reducción de la desigualdad en España. Esta alianza presentará, próximamente el primer Libro Blanco sobre la Diversidad, equidad e inclusión del tejido empresarial en España.

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha destacado que: “esta Audiencia simboliza el apoyo, interés e impulso que la Casa Real ha mostrado siempre con el progreso social y económico del país. Para la Fundación Adecco, este encuentro supone un gran estímulo para seguir trabajando por el empleo de los más vulnerables; una misión que hoy cobra una importancia sin precedentes, en un escenario de crisis que amenaza con arrastrar a la pobreza y a la exclusión social a las personas que ya afrontaban grandes dificultades antes de la pandemia”.

Proyectos para frenar la desigualdad en tiempos de pandemia

Por último, el Patronato de la Fundación Adecco ha presentado a Su Majestad los proyectos más inminentes en los que está trabajando para frenar la expansión de la exclusión y la pobreza derivada de la pandemia. Por un lado, el proyecto #MovilizaciónPorElEmpleo, cuya misión es recolocar a todos aquellos desempleados por causa del COVID-19 en sectores que en estos momentos necesitan candidatos, invirtiendo en el desarrollo de conocimientos y competencias mediante los proyectos de reskilling y upskilling.

En segundo lugar, el proyecto #EmergenciaPorElEmpleo, liderado desde la Fundación Adecco, apela al compromiso empresarial para dar respuesta a 10.000 familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. La iniciativa aspira a destinar 13 millones de euros y ya cuenta con el apoyo de 14 compañías cuya colaboración está permitiendo ayudar a 786 familias.

Composición del Patronato de la Fundación Adecco

El Patronato de la Fundación Adecco está constituido por reconocidas personalidades de dilatada trayectoria en el ámbito empresarial:

Presidente

Enrique Sánchez

Vicepresidenta

Inés Juste

Patronos

Iker Barricat

José Isaías Rodríguez

Santiago Soler

Sonia Pascual Gómez-Cuétara

Patronos eméritos

Emilio Zurutuza

José María Echevarría

Enrique Sánchez de León

Miguel Rodríguez- Piñero y Bravo-Ferrer

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para: personas con discapacidad, hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión.

