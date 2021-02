Actividades de limpieza y desinfección en las escuelas, por GRUPO BERNI Comunicae

viernes, 5 de febrero de 2021, 16:14 h (CET) Las operaciones de limpieza, desinfección e higienización de las instalaciones escolares, también en relación con la emergencia COVID-19, deben centrarse en las actividades de formación, las tareas y las responsabilidades En las actividades que conciernen a la gestión y el mantenimiento de estos lugares, más aún en esta fase de la pandemia de COVID-19, también se incluyen la limpieza, la desinfección y el saneamiento, intervenciones primarias para prevenir la propagación de enfermedades e infecciones en las escuelas.

La importancia de estas intervenciones de prevención es aún más relevante durante la pandemia. Se debería limpiar el colegio al acabar el curso y antes de comenzarlo, realizando una limpieza en profundidad, siendo recomendable realizarlo por una empresa de limpieza especializada

Los centros educativos junto con las empresas de limpieza, deben realizar una cuidadosa evaluación de riesgos, que tenga en cuenta los numerosos factores que afectan a las modalidades y la frecuencia de aplicación de cada acción de limpieza, saneamiento y desinfección de las instalaciones escolares.

Diferencias entre limpieza, desinfección, control de plagas, desratización e higienización

Formación, planes de formación y procedimientos de limpieza y desinfección

Tareas, responsabilidades e importancia de la participación de los trabajadores Diferencias entre limpieza, desinfección, control de plagas, desratización y saneamiento

Hay que establecer las siguientes definiciones

Limpieza : las actividades de limpieza son las que se refieren al conjunto de procedimientos y operaciones destinadas a eliminar el polvo, el material no deseado o la suciedad de las superficies, los objetos, los entornos confinados y las áreas pertinentes.

: las actividades de limpieza son las que se refieren al conjunto de procedimientos y operaciones destinadas a eliminar el polvo, el material no deseado o la suciedad de las superficies, los objetos, los entornos confinados y las áreas pertinentes. Desinfección : las actividades de desinfección son las relativas al conjunto de procedimientos y operaciones destinadas a sanear determinados ambientes confinados y zonas pertinentes mediante la destrucción o inactivación de microorganismos patógenos.

: las actividades de desinfección son las relativas al conjunto de procedimientos y operaciones destinadas a sanear determinados ambientes confinados y zonas pertinentes mediante la destrucción o inactivación de microorganismos patógenos. Desinfestación : "Las actividades de desinfestación son las que conciernen al conjunto de procedimientos y operaciones destinadas a la destrucción de pequeños animales, en particular de artrópodos, ya sea porque son parásitos, vectores o reservorios de agentes infecciosos. La desinfestación puede ser completa si se dirige a todas las especies infestantes o selectiva si se dirige a una sola especie. Debe realizarse por una empresa de limpieza especializada.

: "Las actividades de desinfestación son las que conciernen al conjunto de procedimientos y operaciones destinadas a la destrucción de pequeños animales, en particular de artrópodos, ya sea porque son parásitos, vectores o reservorios de agentes infecciosos. La desinfestación puede ser completa si se dirige a todas las especies infestantes o selectiva si se dirige a una sola especie. Debe realizarse por una empresa de limpieza especializada. Desratización : "las actividades de desratización son las relativas al conjunto de procedimientos y operaciones de desinfestación destinados a determinar la destrucción completa o la reducción del número de la población de ratas o ratones.

: "las actividades de desratización son las relativas al conjunto de procedimientos y operaciones de desinfestación destinados a determinar la destrucción completa o la reducción del número de la población de ratas o ratones. Higienización: "las actividades de higienización son las que se refieren al conjunto de procedimientos y operaciones destinadas a sanear determinados ambientes mediante actividades de limpieza y/o desinfección y/o desinfestación o mediante el control y la mejora de las condiciones de microclima en cuanto a temperatura, humedad y ventilación o en cuanto a iluminación y ruido. Las diversas acciones implementadas en un entorno escolar tienden a contribuir a la salubridad del ambiente, lo que conduce a una mejor calidad de vida para los estudiantes, los trabajadores y los visitantes, al disminuir la probabilidad de propagación de microorganismos portadores de infecciones.

Hay que señalar que la limpieza de las superficies y de los ambientes es la acción previa a realizar e indispensable para cualquier desinfección posterior. La desinfección no es eficaz si se realiza en superficies que no se han limpiado previamente.

Las operaciones de limpieza pueden clasificarse como:

Limpieza ordinaria : incluye las actividades de limpieza de carácter continuo y programado, generalmente diarias

: incluye las actividades de limpieza de carácter continuo y programado, generalmente diarias limpieza periódica : incluye actividades de limpieza más profundas con una periodicidad más larga a realizar con frecuencias preestablecidas

: incluye actividades de limpieza más profundas con una periodicidad más larga a realizar con frecuencias preestablecidas limpieza extraordinaria: incluye las intervenciones imprevisibles requeridas por necesidades ocasionales o de emergencia; tras una adecuada evaluación de riesgos, el calendario debe revisarse, incluso en función del uso previsto del propio entorno y del flujo de personas. Se deben realizar por empresas de limpieza especializadas. Y estas operaciones deben realizarse, a ser posible en horas, periodos y lugares en los que no haya personas para no crear interferencias o riesgos con respecto a la actividad escolar.

Tareas, responsabilidades e importancia de la participación de los trabajadores

Para que las distintas actividades de limpieza, desinfección e higienización puedan llevarse a cabo de forma correcta y eficaz, es necesario definir en primer lugar las tareas, las responsabilidades y las instrucciones de funcionamiento; esto es necesario para orientar las intervenciones destinadas a prevenir la infección, el contagio o el contacto con sustancias alergénicas, teniendo en cuenta la importancia realizar una limpieza para alérgicos, por parte del personal, los profesores, los alumnos y las personas presentes.

La importancia de la limpieza en los centros educativos es fundamental y los resultados mejoran cuando se realiza una actividad de información y formación para el personal implicado, pero también para los usuarios, dirigida a:

Comprender la importancia de la prevención de enfermedades a través de la higiene personal y del entorno en el que se vive

personal y del entorno en el que se vive El uso responsable de los detergentes y desinfectantes , evitando su uso indiscriminado que podría ser peligroso e ineficaz

, evitando su uso indiscriminado que podría ser peligroso e ineficaz El respeto del material, y también el respeto de las reglas primarias de educación en el uso de los aseos, de los dispositivos de distribución del material (jabón, toallitas, papel), y el respeto del medio ambiente diferenciando los residuos. Higiene de las manos y su promoción en la escuela

Limpiarse las manos en momentos clave con agua y jabón durante al menos 20 segundos o utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol si no se dispone de agua y jabón es una de las medidas más importantes que puede tomar una persona para evitar enfermar. Esto ayuda a prevenir una serie de infecciones porque:

La gente se toca con frecuencia los ojos, la nariz y la boca sin darse cuenta. Los gérmenes pueden entrar en el cuerpo a través de la boca, la nariz y los ojos.

sin darse cuenta. Los gérmenes pueden entrar en el cuerpo a través de la boca, la nariz y los ojos. Los gérmenes de las manos sucias pueden transferirse a otros objetos , como pasamanos, pupitres o teclados, y luego pasar a las manos de otra persona .

de las manos sucias , como pasamanos, pupitres o teclados, . Eliminar los gérmenes mediante el lavado de manos ayuda a prevenir la diarrea y las infecciones respiratorias.

El lavado de manos puede reducir las enfermedades respiratorias, como los resfriados. Además, los programas escolares que promueven el lavado de manos y la higiene de las manos pueden dar lugar a menos enfermedades gastrointestinales y respiratorias y a menos días de absentismo en la escuela. Establecer una cultura de higiene de manos

Se debe enseñar y reforzar el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y aumentar la vigilancia para poder garantizar el cumplimiento por parte de todo el personal de los centros educativos.

Se debe poner a disposición de los profesores, el personal y los alumnos desinfectantes de manos con al menos un 60% de alcohol. Los desinfectantes de manos pueden colocarse cerca de las superficies que se tocan con frecuencia (por ejemplo, fuentes de agua, puertas, equipos compartidos) y de las zonas en las que el agua y el jabón no están fácilmente disponibles (por ejemplo, cafeterías, aulas, gimnasios).

