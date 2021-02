Aceite de cannabidiol, el nuevo oro: Más de 8.000 millones de dólares para 2027, según Data Bridge Research

La industria del cannabis medicinal prevé facturar en aceite de cannabidiol más de 8.000 millones de dólares en Europa para 2027. Decenas de empresas, tanto españolas como extranjeras, buscan su posición en el mercado para aprovechar su potencial Los cambios legislativos, y los avances en los estudios sobre los beneficios de la planta del cannabis, están convirtiendo este sector como una de los grandes oportunidades para grandes inversores, marcas y productores.

El cannabis medicinal y algunos de sus derivados como el cannabidiol han ganado miles de adeptos gracias al desarrollo de técnicas que han permitido separar las sustancias psicotrópicas de las propiamente medicinales sin afectar al día a día de sus usuarios.

A día de hoy, son más de cincuenta empresas que buscan su posición en un mercado que prevé facturar más de 8.000 millones de dólares en Europa para 2027, según Data Bridge Research. Aunque actualmente todavía se están asentando los términos legales sobre sus formas de consumo, su comercialización es legal, y se toma como referencia mercados más maduros como el americano y el de Reino Unido. No se pueden negar sus buenas previsiones de crecimiento para los próximos años.

El nacimiento de las primeros negocios españoles de cannabis legal

Con una amplia gama de productos, entre los que se pueden encontrar aceites, cosmética natural y flores , están naciendo marcas como Cibdol, Formula Swiss o la nacional The Beeminelab, que no solo ganan cuota de mercado rápidamente, si no que están siendo foco de inversiones para desarrollo de negocio permitiendo asentar las bases para afrontar el crecimiento en los próximos años. Pero no solo fabricantes y productores buscan su oportunidad en este mercado, se puede ver como ya nacen plataformas de internet especializadas en cannabidiol como CBDorium e incluso clínicas especializadas en tratamientos naturales a través del cannabidiol como Medcan.

España como punto de desarrollo estratégico para la inversión externa en cannabis medicinal.

Son ya varias empresas extranjeras que han desembarcado en España en busca de una zona estratégica para su desarrollo en Europa. En los últimos meses se ha visto como Canopy Growth, a través de un fondo de inversión, adquirió por 200 millones de euros el laboratorio Alcaliber, especializado en el suministro de semillas de cáñamo; o como la americana Freedom Leaf invertía en terrenos de cultivo por valor de más de 4 millones de euros.

Los próximos años serán clave desde el punto de vista legislativo, y las decisiones que se tomen en Europa marcarán el desarrollo de un mercado potencial que espera con paciencia tener claras sus capacidades comerciales.