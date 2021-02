Schneider Electric lanza nuevos controladores SpaceLogic KNX, aportando más flexibilidad y fiabilidad Comunicae

viernes, 5 de febrero de 2021, 14:05 h (CET) La gama de dispositivos conectados SpaceLogic KNX de Schneider Electric, para edificios residenciales y espacios comerciales inteligentes, cuenta ahora con un nuevo sistema de actuadores, que permiten simplificar la instalación, ahorrar espacio y flexibilizar la configuración del armario eléctrico con su concepto modular. También se incluye una nueva gama de fuentes de alimentación, con nuevas funcionalidades y versiones desde 320mA hasta 640mA, además de una variante de 1280mA Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado nuevos dispositivos conectados dentro de su gama SpaceLogic KNX para edificios residenciales y espacios comerciales. En concreto, la gama cuenta con un nuevo conjunto de actuadores para control de iluminación y persianas, SpaceLogic KNX Light y Room Control, que aportan más flexibilidad y facilidad a los proyectos, mejorando además la eficiencia operacional y energética de los clientes. Además, se ha renovado la gama de fuentes de alimentación con nuevas funcionalidades y versiones, desde 320mA hasta 640mA, además de una variante de 1280mA.

Actuadores SpaceLogic KNX Light y Room Control

Los nuevos actuadores SpaceLogic KNX Light y Room Control funcionan como el “cerebro” de cualquier solución SpaceLogic KNX, agregando una gran flexibilidad y escalabilidad con su concepto modular de “maestro y extensión” y su montaje sencillo y sin necesidad de herramientas, que simplifica el diseño, el montaje y las actualizaciones del armario eléctrico. La conexión se realiza con un terminal bus estándar, pero con una lengüeta innovadora que facilita moverla. De esta manera, además, la gama cuenta con menos referencias y un tamaño unificado y estandardizado, haciendo más sencilla la compra y la instalación. También dispone de diagnóstico integrado, que permite verificaciones sencillas del estado del dispositivo y de las actualizaciones de firmware.

Los actuadores son compatibles con el software eConfigure, lo que simplifica su configuración y mantenimiento, ahorrando así tiempo y recursos, al mismo tiempo que aporta más comodidad a los clientes.

El maestro es un actuador KNX que conmuta un máximo de 8 luces o 4 persianas, igual que las extensiones. Como un maestro puede controlar un máximo de 2 extensiones, se puede conmutar un máximo de 24 cargas o se puede controlar un máximo de 12 motores de persianas. El maestro controla por completo las extensiones, su fuente de alimentación y la comunicación con el bus. Y, como una extensión no necesita un acoplamiento de bus ni su propia dirección individual, no es necesario realizar la puesta en marcha convencional de KNX para una extensión.

Fuentes de alimentación SpaceLogic KNX

Las instalaciones KNX son cada vez más complejas, lo que genera una mayor demanda de energía y hace imprescindible una fuente de alimentación más resistente, fiable e inteligente. La nueva gama de fuentes de alimentación SpaceLogic KNX de Schneider Electric cuenta con funcionalidades nuevas, como 30 VCC adicionales para el suministro de otros dispositivos, y con versiones de 320 mA y 640 mA, además de una variante de 1280 mA.

Las versiones de 320 mA y 640 mA permiten el funcionamiento en paralelo de dos fuentes de alimentación del mismo tipo sin ninguna distancia mínima entre ellas. Esto es útil si un segmento de línea de bus se amplía con más dispositivos en un momento posterior o si se requiere redundancia. La versión de 1280 mA, por su parte, permite la conexión de hasta 128 dispositivos a un solo segmento de línea de bus dependiendo de su consumo.

La gama está diseñada a prueba de cortocircuitos y circuitos abiertos, y cuenta con protección contra sobretensiones y con una salida que en caso de fallo informa del problema.

Gama Spacelogic KNX

SpaceLogic KNX está construido en base a la arquitectura KNX estándar, añadiéndole más conectividad y actuando como sistema híbrido. Está especialmente pensado para edificios residenciales y espacios comerciales. El sistema SpaceLogic KNX es un sistema descentralizado, lo que significa que, por un lado, cada dispositivo tiene muchas funciones y, por otro lado, el sistema puede continuar funcionando correctamente en caso de falla de algunos de sus componentes, maximizando así la fiabilidad del sistema.

La gama cumple con el último estándar KNX IP Secure y con los criterios de ciberseguridad de Schneider Electric.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Diversificar o reinventar su negocio: la solución de la mitad de las jefas españolas para sortear la pandemia Vacuum, una guía ideal para escoger bien el próximo robot aspirador San Valentín en Mascota Planet, ideas de regalos originales para las mascotas Wayra invierte 4,5 millones de euros en 39 startups en 2020 AleaSoft: España, el laboratorio mundial de las renovables y en el top ten