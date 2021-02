El Centro de Asesoramiento Tecnológico (CAT-COACM), una herramienta al servicio de los colegiados Comunicae

viernes, 5 de febrero de 2021, 13:49 h (CET) El CAT-COACM asesora y forma a arquitectos colegiados y suscriptores, y ofrece acompañamiento y apoyo a los nuevos colegiados que comienzan su andadura en el mundo laboral El Centro de Asesoramiento Tecnológico del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (CAT-COACM) es un servicio de formación e información que ofrece el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha que tiene el propósito de formar de manera continua a sus colegiados. No obstante, el CAT-COACM ofrece sus cursos tanto a colegiados como a todos aquellos arquitectos de otros colegios que quieran suscribirse.

El CAT-COACM lleva más de 20 años cumpliendo con su objetivo principal de asesorar en labores tecnológicas y normativas relacionadas con la profesión de arquitecto, sirviéndose para ello de cursos, monografías, herramientas de cálculo o interpretación de normativa, que facilitan el desarrollo de la profesión y que pone a disposición de los arquitectos castellano-manchegos a través de diferentes vías.

El CAT-COACM cuenta con dos arquitectos responsables, José Manuel Sánchez Cifuentes e Israel Olaya Campayo, que prestan servicio a profesionales de toda la región de Castilla-La Mancha.

“La labor del arquitecto requiere una formación continua en cuanto a la adaptación de los proyectos a las nuevas normativas”, asegura José Manuel Sánchez, “por ello, nuestro departamento informa y resuelve dudas a los compañeros en cuestión de normativa técnica y elabora herramientas que ayuden a los colegiados a la hora de generar la documentación necesaria para presentar sus proyectos”. Además, CAT-COACM organiza cursos y formaciones, “algunos de los cuales impartimos nosotros mismos”, sigue Sánchez, mientras que en otros casos, el CAT ejerce de enlace con otros profesionales, como sucedía, por ejemplo, en la reciente jornada sobre las ayudas a la rehabilitación, en la que portavoces de la administración pública, de la banca, la construcción o la administración de fincas, pudieron compartir distintas visiones sobre una realidad que les afecta a todos y que puede mejorar el diagnóstico económico del sector, y por ende, también de la sociedad castellano-manchega.

En cuanto a la formación, el CAT-COACM propone a las demarcaciones provinciales del Colegio argumentos de interés que se pueden desarrollar en las mismas, y a su vez, las propias demarcaciones trasladan sus inquietudes y las necesidades que demandan sus colegiados. Los temas de la formación que propone el CAT se suman a los que cada demarcación pone en marcha en su provincia. Por esta razón, los responsables del Centro están en contacto permanente con los presidentes provinciales, para que los esfuerzos sean complementarios.

La formación del CAT-COACM se programa trimestral y semestralmente, pero también está supeditada a la actualidad, puesto que incluye contenidos sobre los cambios normativos que van surgiendo. “Dentro de la formación, por ejemplo, en diciembre pasado, impartimos un curso referente a la modificación del Código Técnico, y desarrollamos una aplicación para generar y justificar parte del contenido de la memoria de justificación del CTE”, comenta Sánchez.

La formación a través del CAT-COACM, dada la situación actual de la pandemia, se está ofreciendo de manera virtual desde el canal de YouTuBe y otras plataformas que permiten la formación a distancia. Además, previa inscripción en la web del Colegio, los responsables del CAT están a disposición de los colegiados por vía telefónica o por email, y también distribuyen la información, vía e-mailing a los colegiados y a los profesionales suscritos.

Pero el Centro de Asesoramiento Tecnológico es un departamento con muchas responsabilidades más. Entre ellas se incluye el acompañamiento a los nuevos colegiados, “para que tengan un conocimiento real de la profesión más allá de los conceptos académicos que se adquieren en la universidad”, afirma Israel Olaya. Otra de las labores del CAT es la revisión de los boletines oficiales y plataformas de contratación donde se publican los concursos públicos. “Cuando sale un concurso, comprobamos el procedimiento y elaboramos una ficha resumen que enviamos a los colegiados para que estén informados de los concurso que van saliendo”, añade Israel.

Dentro del programa formativo, para este semestre, el CAT tiene previsto impartir dos cursos, uno sobre cómo afrontar los proyectos de rehabilitación de edificios de viviendas múltiples y otro sobre ruido, además hay programadas distintas charlas sobre aerotermia, geotermia y autoconsumo de energía.

El Centro de Asesoramiento Tecnológico (CAT) siempre ha sido un pilar indispensable del COACM. Pero es que en este momento, su labor de asesoría, formación y apoyo en un aspecto tan importante para los arquitectos, y para el sector de la construcción en general, como es la gestión de las ayudas a la rehabilitación, resulta imprescindible. La mejora de la eficiencia de los edificios, no sólo energética, sino considerada de manera global, es la palanca que debe impulsar al sector en los próximos años, en una labor en la que administración regional, y el colegio de arquitectos, entre otros agentes, debemos colaborar estrechamente. En este sentido, conviene destacar la labor de información y formación de los colegiados, y de establecimiento de vínculos con el gobierno regional que lleva a cabo el CAT”, valora Elena Guijarro, decana del COACM.

