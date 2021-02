Nuevos inversores, con mayores conocimientos, provocan importantes cambios en los mercados, según Libertex Comunicae

viernes, 5 de febrero de 2021, 13:25 h (CET) Eduardo Strecht Ricou, analista senior de Libertex, explica los cambios provocados en el trading por los nuevos inversores, que producen un mercado más abierto, pero con mayor riesgo de manipulación, como el reciente caso de GameStop Los mercados financieros están constantemente actualizándose y adaptándose a la realidad de las sociedades. Está claro que las nuevas generaciones, como los denominados millennials, saben sacar provecho de la revolución tecnológica. Veinte años atrás, la información financiera no estaba disponible para cualquier persona, de igual manera que sus especificaciones técnicas no estaban al alcance de todos.

Según Eduardo Strecht Ricou, analista senior de Libertex: "La revolución tecnológica trajo hace dos décadas el famoso bróker personal, las plataformas de bolsa online que proporcionaran una democratización de los mercados financieros. Muchos curiosos se aventuraron en los mercados financieros como traders e inversores.

La competencia entre casas de valores por el mercado minorista se vio reflejada en precios de ejecución más bajos para los clientes y, de igual manera, el sector sentía que la educación financiera de sus clientes era un punto crucial.

El acceso a mejor información y a las charlas sobre inversiones y técnicas de trading se difundió muy deprisa gracias a Internet y por las redes sociales, lo que provoca que los nuevos traders e inversores tengan un conocimiento mucho más amplio acerca del mundo financiero; ya no se basan en la compra y la venta solo porque un vecino les dio un soplo".

Las plataformas de bolsa como Libertex tiene un programa educativo para sus clientes muy amplio, al igual que la divulgación de noticias y eventos se realiza al instante, dando herramientas muy importantes a los inversores. El pequeño inversor de hoy sabe mucho más sobre las reglas de los mercados financieros que el pequeño inversor de ayer.

GameStop: ¿qué pasó?

Los nuevos inversores, están provocando situaciones inéditas en los mercados. Eduardo Strecht ofrece su punto de vista sobre la situación vivida hace pocos días con GameStop: "Cuando leí la noticia dejé escapar una sonrisa. Los pequeños habían entendido el juego de los grandes, aunque hay que admitir que el pump and dump al que ahora asistimos en foros de trading, Telegram, Reddit y otras redes sociales es ilegal, va contra la ley de los mercados de valores y es antiético.

El pump and dump es la manipulación de la información sobre un determinado valor o activo en los mercados, con el objetivo de inflar su precio en la bolsa de valores sin ninguna justificación financiera. Es, además, una estructura piramidal: los primeros serán los más beneficiados y los últimos van a sufrir las pérdidas".

Según el analista, lo que cambió en el caso de GameStop fue la restricción de compra por parte de algunos brókers a sus clientes. Esto se dio porque estas casas, conocidas como discount brókers -que prácticamente no cobran comisiones por compra y venta a sus clientes-, tienen necesidades de financiación en sus operaciones y toman los valores de sus clientes como préstamo a otras instituciones financieras. "El problema fue que la contraparte de estos brókers entró en pérdida y llamó a las otras contrapartes para denunciar el contrato. Esto se evitaría si la contraparte que tiene los valores en venta se cubriera con opciones y futuros y los pequeños inversores se dieran cuenta de su poder en las redes sociales y fueran hacia ellos".

¿Hay algo positivo en este evento?

Efectivamente, sí lo hay. El mercado está mucho más fragmentado, es decir, no es un mercado de grandes inversores sino un mercado más abierto, con todo el tipo de inversores. Según Eduardo Strecht: "La gran cantidad de tiempo libre que, en parte, ha provocado la pandemia global para dedicar a nosotros mismos ha supuesto para muchas personas la creación de una cuenta trading y la posibilidad de estudiar y analizar nuestra estrategia de inversión".

Brókers como Libertex aportan cada vez más servicios de formación e información de calidad a sus clientes. La regla es simple: un cliente bien preparado para la inversión y el trading está más cerca de tener éxito.

El mercado que sube y sube

El caso de GameStop se puede observar en muchos más valores si se analizan más detalladamente sus datos financieros. El analista de Libertex pone un ejemplo: "La acción de Tesla cotiza con una ponderación de precio versus utilidad de 1.360 puntos. A su vez el gigante de la industria automovilística Toyota cotiza a tan solo 16 puntos.

Ante este dilema, ¿hay que comprar o no Tesla? ¿Y vender Toyota? Hay una certeza: comprar barato y vender caro. La probabilidad de que Tesla suba mucho más no es nada atractiva, en comparación al riesgo que se asume, aunque un escenario de tasas de interés bajas claramente beneficia a una empresa como Tesla. La realidad es que Toyota es mucho más barato que Tesla, por lo tanto, la pregunta es: ¿será que Tesla va a vender también coches en la Luna?

Si se analiza Tesla sin dejarse influir por la pasión que nos puede suscitar su negocio, vemos que parte de sus ingresos proceden de la venta de créditos de carbono; ojo, porque cuando ya no tengan más créditos de carbono para vender, serán más dependientes de su demanda de coches. Dicho esto, depende de cada trader e inversor prepararse con formación e información de calidad, acerca de los mercados financieros, armar la estrategia que mejor encaje con su perfil y tener en cuenta que el riesgo de pérdida es grande. La pasión por los mercados nos debe llevar a una actitud racional en la toma de decisiones de nuestras inversiones; el cliente es el dueño de su dinero, soberano y responsable a la hora de comprar y vender".

Eduardo Stretch concluye: "Ojo con la manipulación en los mercados, cuidado con la avaricia. El yoyó en GameStop y otras acciones como Nokia debe ser tomado como un serio aviso a los grandes de Wall Street. El mercado es de todos y para todos, la avaricia y exageración en los precios de compra y venta será siempre requilibrada más adelante".

Utilizar las herramientas de trading, información de gráficos y análisis en Libertex es sumamente importante y ayuda a armar una estrategia de trading e inversión con el respaldo de una bróker que ofrece más de 250 instrumentos financieros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Diversificar o reinventar su negocio: la solución de la mitad de las jefas españolas para sortear la pandemia Vacuum, una guía ideal para escoger bien el próximo robot aspirador San Valentín en Mascota Planet, ideas de regalos originales para las mascotas Wayra invierte 4,5 millones de euros en 39 startups en 2020 AleaSoft: España, el laboratorio mundial de las renovables y en el top ten