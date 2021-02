DEKRA reconocida como el primer laboratorio de pruebas de seguridad de NESAS en Europa para realizar evaluaciones de seguridad de productos de red 5G Comunicae

viernes, 5 de febrero de 2021, 12:53 h (CET) La organización GSMA acredita a DEKRA para evaluar los productos de red conforme a las Especificaciones de Aseguramiento de Seguridad (SCAS) de NESAS DEKRA ha sido reconocida por la organización de estándares para comunicaciones móviles GSMA (Global System for Mobile Communications), como un laboratorio de pruebas de seguridad de NESAS. Con esta acreditación, DEKRA es el primer laboratorio en Europa acreditado para realizar evaluaciones conforme a las Especificaciones de Aseguramiento de Seguridad (SCAS) de NESAS. Este esquema de garantía de seguridad tiene como objetivo cumplir con los requisitos de seguridad en productos de red, como estaciones base y componentes del núcleo de red (core). Estos requisitos son definidos por GSMA y la organización de estándares de telecomunicaciones móviles 3GPP. DEKRA ya ha completado la primera evaluación de seguridad 3GPP SCAS en productos de red 5G y LTE.

"Estamos muy orgullosos de ser un laboratorio de pruebas de seguridad de NESAS. Los programas de seguridad GSMA complementan la estrategia de DEKRA de ofrecer servicios de seguridad innovadores para tecnologías móviles, como 5G, a nuestros clientes. Seguiremos ampliando nuestros servicios de evaluaciones de seguridad para satisfacer la creciente demanda del mercado", dice Fernando E. Hardasmal, Executive Vice President y Head of Service Division Product Testing en DEKRA.

NESAS, el Esquema de Garantía de Seguridad de Equipos de Red, proporciona un marco de garantía de seguridad en toda la industria, con diferentes requisitos y casos de prueba, para facilitar la mejora de la seguridad en toda la industria de tecnologías móviles. GSMA, es una organización formada por operadores móviles y empresas de ecosistemas móviles con el objetivo de lograr la estandarización e interoperabilidad para las nuevas tecnologías móviles en todo el mundo. 3GPP, es un grupo de organizaciones de estándares que desarrollan protocolos para las telecomunicaciones móviles. NESAS está diseñado para ser utilizado junto con otros mecanismos para garantizar que una red es segura, en particular un conjunto adecuado de políticas de seguridad que cubren todo el ciclo de vida de una red.

El alcance de DEKRA como laboratorio de pruebas NESAS incluye requisitos de seguridad para redes 5G y LTE y elementos de red. El laboratorio de DEKRA en España, es el primer laboratorio que ofrece estos nuevos servicios de evaluaciones de seguridad.

"La acreditación NESAS nos permite estar alineados con los futuros sistemas de certificación de seguridad de la UE para redes 5G, en el marco de la Ley de Ciberseguridad de la UE. Además, estamos muy emocionados de que DEKRA se haya convertido recientemente en miembro de GSMA, ya que esto nos brinda una gran oportunidad para contribuir e influir en los resultados del trabajo de seguridad de NESAS en una amplia gama de temas", afirma José Emilio Rico, Director de la División de Ciberseguridad de Pruebas y Certificación DEKRA en Málaga.

DEKRA también ofrece una completa oferta de servicios de ciberseguridad que abarca los mercados de dispositivos IoT de consumo, TIC, industriales, médicos y de automoción.

