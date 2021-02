Nueva carta de Empanadas artesanales en Casa das Empanadas de Barberà del Vallès Comunicae

viernes, 5 de febrero de 2021, 12:57 h (CET) A finales del 2020 se inauguro en Barberà del Vallès una nueva tienda de productos gastronómicos gallegos. Después de tres meses y gracia a una gran aceptación por parte de la comunidad, este negocio perteneciente a una cadena de tiendas con el mismo nombre ha ampliado su carta de empanadas caseras Casa das Empanadas es una cadena de tiendas que dispone de establecimientos en localidades como Sabadell, Barberà del Vallès o Cerdanyola. Esta nueva marca aposto en un primer momento por la localidad de Barberà del Vallès, siendo este el primer establecimiento.

Es aquí donde nace esta nueva casa. Una casa que apuesta por productos de procedencia gallega, productos elaborados de forma artesanal y de la manera más natural posible. Casa das Empanadas ofrece una extensa carta de productos gourmet típicos de la gastronomía de Galicia.

Recientemente han incorporado a su carta de empanadas, una empanada de Zorza, muy típica de Galicia. La empanada de Zorza es una empanada de picadillo con diferentes tipos de carne adobados.

A parte de las empanadas, este establecimiento ofrece productos artesanales típicos de Galicia como son el pan gallego, las Bicas que son tartas elaboradas de una forma especial y rosquillas gallegas glaseadas.

Este establecimiento vendió más de 1500 empanadas durante el mes de Enero, convirtiéndose en una alternativa saludable a otras propuestas de comida rápida o Take Away. A parte de ofrecer productos artesanos y totalmente naturales, están elaborados con productos de la tierra.

El Pan Gallego acostumbra a agotarse antes de a mediodía, con lo que es preferible venir a buscarlo por la mañana. Este pan, ofrece una ventaja respecto a otros tipos de pan, a parte de su sabor, característico, intenso y propio, es un pan que puede durar hasta 4-5 días, como el pan de antaño.

Esta nueva tienda se encuentra en la calle de la Joaquim Ruyra 43 de Barberà del Vallès, disponen de whatsapp con el teléfono 658 59 53 99 y disponen de una página web donde encontrar todo tipo de información: barbera.casadasempanadas.com

