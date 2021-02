Startupxplore lanza una nueva vertical de inversión en esports y gaming Comunicae

viernes, 5 de febrero de 2021, 12:41 h (CET) Tras cerrar el 2020 con 2,4 M€ invertidos en 14 compañías, Startupxplore lanza una nueva vertical de inversión dirigida a startups de desarrollo de videojuegos o relacionadas con el sector de los esports La plataforma española de financiación participativa Startupxplore ha lanzado una nueva vertical de inversión dirigida a startups del sector de los esports y el gaming, unmercado con gran potencial de crecimiento pero carente de capital para financiar proyectos en fases iniciales.

Siguiendo con su objetivo de ofrecer nuevas operaciones para rentabilizar los ahorros de sus inversores y de liderar esta vertical, Startupxplore incorpora a su equipo como Director de Gaming y Esport a Sergio Reyes, experto en el sector con más de 12 años de experiencia en la industria de videojuegos y de negocios digitales, que va a seleccionar proyectos basados en tres áreas: desarrollo de videojuegos, empresas relacionadas de manera directa con los esports y herramientas o servicios de valor añadido que se apoyen en la tecnología como base principal de negocio.

De esta forma, de cara a la valoración y validación de los proyectos, Startupxplore fundamenta su tesis de inversión con expertos de la propia industria. Esto significa que además del análisis que ya realizaban hasta el momento, ofrecen al inversor la máxima seguridad de que los proyectos que reciben sean las mejores oportunidades posibles para ser invertidas.

Según la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos (AEVI), en España hay actualmente más de 500 empresas en la industria de videojuegos con una facturación superior a los 1.400M€. Sin embargo, muchos proyectos se enfrentan a problemas de financiación a pesar de este auge: un 58% de las empresas no consiguen el capital buscado al no encajar con la tesis de inversión de grandes inversores de España, obligándoles a recurrir a business angels. En este punto, es donde Startupxplore, con su nueva vertical, puede hacer frente a estas necesidades de financiación, ya que un 92% de los proyectos lanzados hasta la fecha consiguen cerrar ronda con éxito en la plataforma.

Emprendedores con un proyecto en el sector videojuegos o esports en busca de financiación para impulsar su negocio, ya puede contar con el apoyo de Startupxplore y buscar financiación en su plataforma.

Desde 2017, Startupxplore ofrece a sus inversores oportunidades de inversión en compañías tecnológicas con alto potencial de crecimiento. Y a pesar del complicado 2020, han conseguido superar el número de rondas de financiación cerradas de 2019 en un 130% y en un 188% en volumen de inversión.

Gamersfy, ha sido la primera oportunidad de inversión que se ha lanzado en la nueva vertical de gaming de Startupxplore, la ronda ha alcanzado en minutos el 115% de financiación, el máximo que ha querido aceptar la compañía.

Sobre Startupxplore

Startupxplore es una plataforma de financiación participativa que ofrece oportunidades de inversión en startups de alto potencial, en las que se puede coinvertir junto a inversores profesionales. El principal objetivo de Startupxplore es maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo de sus usuarios inversores a través de una cartera bien balanceada y diversificada de inversión en startups de calidad (https://startupxplore.com/syndicates). Fundada en mayo de 2014 y actualmente liderada por Nacho Ormeño, Startupxplore cuenta con inversión de algunos de los inversores más relevantes de España, como Cabiedes & Partners, François Derbaix, Javier Llorente, Yago Arbeloa, Vincent Rosso o Carlos Domingo.

