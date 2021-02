El delito de tráfico de drogas sin antecedentes se dispara con la crisis económica, según RINBER Abogados Penalistas

La gravísima situación económica que está viviendo España, dispara el delito de Tráfico de Drogas y Narcotráfico en España. Personas sin antecedentes penales por delito contra la salud pública hacen del delito de tráfico de hachís y marihuana su medio de subsistencia El Despacho de abogados penalistas especialistas en tráfico de drogas y narcotráfico, (RINBER Abogados Penalistas, Dirigido por Javier y Manuel Rincón Bernal, considerados entre 'Los mejores abogados penalistas de España 2021', entre otras publicaciones de corte jurídico – legal, como información legal confirman el anterior dato.

El bufete de abogados especialistas en tráfico de drogas y narcotráfico, (RINBER ABOGADOS PENALISTAS), explican que "encontrándonos sumidos, como nos encontramos, en una gravísima crisis sanitaria y económica, de magnitudes desproporcionadas, hace que muchas personas hagan del delito de tráfico de hachís o marihuana, la forma en la que obtener unos ingresos, (razonablemente fáciles), con los que mantener a su familia".

El delito de tráfico de drogas, (técnicamente conocido como el delito contra la salud pública), está recogido en los artículos 368 y siguientes del código penal. Es verdad, que hay una “creencia popular” basada en varias afirmaciones: “La primera vez no pasa nada” o también, “que si se comete delito tráfico de hachís o marihuana, no vas a prisión”. Estas creencias, pueden resultar fatales de todo punto de vista.

"Es cierto, (y eso no lo vamos a negar, afirman, Javier y Manuel Rincón, abogados especialistas en tráfico de drogas y narcotráfico), que dentro del tipo básico del delito de tráfico de drogas, la condena puede ser de un año de prisión. Si. Es así, pero no lo es menos que el hecho de no enviarte a prisión, es una potestad del juez que no siempre concede. Por tanto, cuidado con creer que “es oro todo lo que reluce”.

Existe la falsa creencia, que si una persona comete delito de tráfico de hachís o marihuana, no se va a prisión, y eso es falso. Tanto el hachís como la marihuana, son conocidas como “drogas blandas”, pero eso no significa que no se vaya a prisión. La falsa creencia, viene dada puesto que en el código penal, esas drogas, son de las que se consideran no causan un grave daño a la salud, por contraposición a la cocaína y a la heroína, que efectivamente, si causan un grave daño a la salud. Pero es que en el caso de éstas últimas, la pena privativa de libertad, para el caso de cometer delito de tráfico de drogas, es muy elevada.

"Lo especialmente significativo en los tiempos que corren, es que los casos que se nos encargan en nuestro bufete de abogados relacionados con el delito de tráfico de drogas, entre finales de 2020 y lo que llevamos se han duplicado".

"Nuestro mensaje a la ciudadanía, (afirman, Javier y Manuel Rincón, abogados especialistas en tráfico de drogas y narcotráfico), es que comprendiendo como comprendemos la situación actual de crisis económica, el dedicarse al tráfico de drogas, puede parecer, rápido y lucrativo, una salida fácil para mantener a la familia, pero eso es un profundo error. Son muchísimas las personas que, se ven sorprendidas haciendo de porteadores de drogas, sin antecedentes penales, las que terminan viniendo al despacho y se encuentran, que además de una situación económica grave, tienen un importante problema con la Justicia, por tener que defenderse de una grave acusación".

