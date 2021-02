Avance importante de Azelera Formación de Grupo Fersay Comunicae

jueves, 4 de febrero de 2021, 15:32 h (CET) La formación gratuita que ofrece la compañía es su forma de contribuir a una mejor sociedad, teniendo en cuenta que la gran mayoría del tejido empresarial español es de pequeñas y medianas empresas Fersay, a través de su proyecto Azelera iniciado en 2014, presenta su nuevo temario completo para la formación del mundo educativo orientado al mundo laboral, el mundo del emprendimiento y creación de nuevas empresas y toda la formación más completa para comerciantes, autónomos y pymes.

Este proyecto se pone a disposición de todos los clientes de Grupo Fersay de los distintos sectores donde está la compañía ,que cumplirá 42 años el próximo 30 de Junio del presente año.

El temario general consta de 22 temas distintos permanentemente actualizados que suponen una completísima y potente formación tanto a través de videoconferencias como cuando las condiciones lo permitan presenciales. Entre ellos se pueden encontrar temas relacionados con el liderazgo, la cultura de empresa, el marketing, cuadros de mando, técnicas de negociación, etc.

Con una documentación muy extensa y creciendo cada día por su exigente actualización sin duda supone un plus en la mejora de la gestión y desarrollo de negocios. La propia Dirección de la compañía está involucrada en este proyecto.

Fersay cuenta con una sala de formación con capacidad para 55 personas en sus instalaciones centrales de Madrid así como otra en su delegación de Alicante y colabora con múltiples asociaciones de comerciantes y empresarios así como colegios, institutos o universidades.

Fersay es una compañía española, perteneciente al Grupo Etco, y especializada en la distribución de repuestos y accesorios de electrodomésticos de todas las marcas. La compañía cuenta en la actualidad con un total de 15 tiendas franquiciadas y 49 córners, lo que supone 12 nuevos puntos de venta en nuestro país (frente a 2019). En cuanto a clientes profesionales, más de 5.500 empresas diferentes han realizado algún pedido en 2020.

En estos puntos de venta, la compañía pone a disposición del cliente repuestos de gama blanca y marrón y PAE (Pequeños Aparatos Electrodomésticos para la cocina, el cuidado personal y el hogar, como cafeteras, tostadoras, planchas, básculas, maquinas de afeitar, secadores, aspiradoras, cepillos de dientes eléctricos, etc., de marca propia.

En número de unidades, más de 1.300.000 productos han salido de sus instalaciones centrales. En la venta on-line el incremento de pedidos ha sido de un 62,8% y han comprado 210 clientes profesionales mas que en 2019.

La exportación ocupa un 7% dentro de esta cifra de negocio, situando a Francia y Portugal como destinos internacionales prioritarios por su claro crecimiento, seguidos por 36 países a los que la compañía exportó sus productos el año pasado.

