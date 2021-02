El SEPE apuesta por las cooperativas con formación online y gratuita

El Ministerio de Trabajo y Economía Social sigue apostando por la formación como palanca necesaria para la recuperación económica Las empresas de economía social tienen un gran peso en la generación de empleo y en el sistema económico. Según datos de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), estas suponen el 10% del PIB Español, más de 40.000 empresas, el 12,5% del empleo en España y más de un 40% de la población está vinculada a ellas. Además, el valor añadido de carácter social de este tipo de empresas hacia una sociedad más resiliente y reduciendo las desigualdades, es indudable.

Dentro de este tipo de entidades, las cooperativas tienen un peso importante en la generación de empleo y recuperación económica. Las cooperativas agroalimentarias, de enseñanza, de trabajo asociado, de servicios, etc., todas tienen como denominador común el factor humano y el cooperativismo entre los miembros para conseguir unos objetivos generales, pero para todo ello se necesita un plan de formación continua que cubra las necesidades de este tipo de entidades.

En este sentido, el SEPE ofrece un listado de cursos online y gratuitos orientados a dotar a las cooperativas de habilidades digitales y de gestión empresarial que sirvan como palanca para la recuperación y transformación digital.

Los cursos online disponibles, son especialidades del SEPE pertenecientes al plan de referencia de Economía Social y están pensados específicamente para responder a las necesidades formativas de los trabajadores y autónomos de estas estructuras asociativas, en especial de las cooperativas.

Se realizan a título personal por lo que no se necesita ningún tipo de autorización por parte de la empresa. No es formación bonificada por lo que no consume créditos de formación de las empresas. Al estar totalmente subvencionados por el Ministerio de Empleo y Economía Social, no suponen ningún coste económico para las personas participantes en la formación.

Ya está abierta la matrícula en más de 1.000 plazas en cursos de formación online para que, los trabajadores de cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación, sociedades laborales o mutualidades, entre otras entidades de economía social, soliciten su plaza.

La consulta de los cursos disponibles y la solicitud de plaza se puede realizar a través de los siguientes canales:

Web cursos gratuitos: https://www.cursosfemxa.es/formacion-cooperativas

Teléfono gratuito: 900 100 95

Mail: atencionalumno@femxa.com La participación de las empresas de economía social, en los planes de formación online, es esencial para que los profesionales sean más competitivos ante la nueva situación tras la pandemia.