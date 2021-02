FIAVE asegura que la recuperación del sector audiovisual y eventos depende de la implicación del Gobierno Comunicae

jueves, 4 de febrero de 2021, 13:48 h (CET) Solicitan a la Administración Pública en sus distintos ámbitos que actúe y adopte las medidas para la recuperación del sector audiovisual y Eventos Durante el 2020 el sector ha cesado su actividad dejando atrás a más de 100.000 profesionales y 11.000 millones de euros de impacto.

La precaria situación de la industria audiovisual y eventos, cuya actividad está estrechamente vinculada a los aforos, requiere la atención especial del actual Gobierno y adoptar medidas urgentes para la recuperación del tejido empresarial que se está perdiendo cada día.

"Desde el inicio de la pandemia provocada por el Covid – 19, se generó el parón total del sector causando un impacto tremendo en su actividad, dejando sin trabajo a miles de empresas y trabajadores del sector. Sorprendentemente la actuación de nuestros gobernantes ha sido nula, dejado al margen al sector de las ayudas que permitirían su supervivencia hasta que se reanude la actividad. Hemos sido invisibles y seguimos siendo invisibles para este Gobierno".

"En los últimos días se ha visto al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volcado con la protección del turismo, un sector estrechamente vinculado con la industria del espectáculo. La actividad de las empresas que representa FIAVE también se desarrolla en el sector de la hostelería y el turismo, no solo con el suministro de equipamiento audiovisual, sino generando una parte muy importante de su volumen total, como es el de los eventos y espectáculos, todos ellos de una importancia económica de gran magnitud. Es por ello que, la federación solicita a la Administración Pública en sus distintos ámbitos que actúe y adopte las medidas para la recuperación del sector audiovisual y Eventos porque de no ser así, el tejido empresarial y profesional, desaparecerá y con ello una parte importante de la industria del país".

Desde FIAVE siguen uniendo esfuerzos para trabajar conjuntamente en recuperar el sector.

