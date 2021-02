La pandemia provoca que los ciudadanos estén más expuestos que nunca a la ciberdelincuencia Comunicae

jueves, 4 de febrero de 2021, 13:25 h (CET) La crisis sanitaria ha triplicado el uso de Internet en los hogares con fines laborales. A la vez, acceder desde casa a los datos de la empresa, ha convertido a los hogares en blanco perfecto para los ciberdelincuentes. S2 Grupo destaca que uno de los aliados para combatir la ciberdelincuencia en los hogares es la Inteligencia Artificial, como Soffie. Ésta alerta si detecta que las contraseñas de sus usuarios puedan haberse visto comprometidas o si hay conexiones "raras" en una red, por ejemplo Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Internet Segura, que tendrá lugar el próximo martes 9 de febrero, la empresa S2 Grupo ha destacado que la pandemia ha provocado que los ciudadanos se encuentren más expuestos que nunca en la red y a la acción de los ciberdelincuentes.

Según datos del INE, el uso de Internet está absolutamente generalizado en España y así lo avalan las cifras con un 95,3% de los hogares conectados y 15,5 millones de personas disponen de acceso a Internet.

En un comunicado a los medios, la empresa especializada en ciberseguridad S2 Grupo ha destacado que el teletrabajo hace un año que se ha implantado en todos los trabajos donde es posible, sin embargo, no se ha hecho con todas las medidas de ciberseguridad. Esto hace que los empleados desde casa tengan acceso a los datos de la compañía donde trabajan, igual que sucede con los directivos, de esta forma toda la información está más abierta y disponible. "Esto es la configuración de lo que podemos llamar la ‘tormenta perfecta’ de un ciberataque”, ha asegurado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

Desde la empresa de ciberseguridad se ha destacado que en el último año el uso laboral de Internet se ha triplicado en España y el hecho de que a través sus viviendas los ciudadanos puedan acceder a los datos de las empresas en las que trabajan, los convierte en víctimas "más apetecibles para los ciberdelincuentes".

“En el hogar no tomamos las medidas de seguridad adecuadas. De hecho, las contraseñas más utilizadas en España siguen siendo 123456, 123456789 y 12345. El robo de una de nuestras credenciales, puede dar acceso a todas nuestras cuentas, ya que en muchas ocasiones, repetimos. A esto hay que sumar, que el uso poco seguro de las redes WiFi, nos expone también a que ciberdelicuentes se conecten a nuestra red”, ha enfatizado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

Inteligencia Artificial para combatir la ciberdelincuencia

Ante esta situación, la compañía ha destacado que uno de los aliados para combatir la ciberdelincuencia en los hogares es la Inteligencia Artificial (IA). Un ejemplo es “Soffie”, un sistema desarrollado por S2 Grupo. Esta plataforma de IA ha supuesto una revolución en el ámbito del Internet de las Cosas conectando todos los sensores de un hogar (altavoces inteligentes, TV, luces, etc.) para estar al cuidado de las personas que lo habitan, mascotas, etc.

Además, junto a estas funcionalidades y múltiples capacidades de cuidado de las familias, Soffie ayuda en el cuidado de la vida digital de los hogares identificando si alguna de las cuentas de un usuario ha sido comprometida o si hay algún dispositivo “extraño” conectado a su red, por ejemplo. De esta forma, la plataforma advierte si hay alguna alerta que requiera cambiar las contraseñas, advierte si se ha detectado algo sospechoso en relación a ellas en la deep web, etc.

El comunicado de S2 Grupo, concluye que con motivo de la celebración del Día Internacional de la Internet Segura "se debe dar una especial atención a este asunto y al uso ciberseguro de las nuevas tecnologías, porque cada año las consecuencias de la acción de los ciberdelincuentes es mayor en número de delitos, dinero y personas afectadas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.