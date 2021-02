Youth Lab presenta Check Matte Solution, un innovador producto para corregir los brillos en la piel Comunicae

jueves, 4 de febrero de 2021, 13:13 h (CET) Refresca y proporcionan un aspecto mate y natural cuando se aplica sobre el maquillaje El uso continuado de la mascarilla no está dejando a nadie indemne. Uno de sus efectos más nocivos está siendo los brillos que provoca en la piel el exceso de grasa acumulada por la falta de transpiración natural.

Contra esta indeseada consecuencia de la protección contra el virus, los laboratorios Youth Lab presentan ahora al mercado Check Matte Solution, un innovador producto que elimina inmediatamente los brillos de las pieles grasas o mixtas, creando un acabado mate y natural en el rostro. Este producto, además de actuar como un delicado papel secante, minimiza también la apariencia de los poros dilatados y proporciona una potente acción antiinflamatoria y antioxidante.

Check Matte Solution se presenta como un líquido translucido que se convierte en polvo al entrar en contacto con la piel. Refresca y perfecciona el rostro al instante, no mancha cuando se aplica sobre el maquillaje, brinda una suavidad única a la piel, y su precio es tan solo de 24,99 €. El envase incluye además una esponja ideal para retocar la cara a lo largo del día, y mantener el mismo aspecto que a primera hora de la mañana.

Check Matte Solution proporcionan a la piel este aspecto suave y aterciopelado gracias su mezcla de arcilla de montmorillonita, una fuente natural de minerales con una fuerte acción desintoxicante, con una alta capacidad para absorber contaminantes y toxinas de la piel; sílice, que contribuye a eliminar el exceso de sebo, creando así un aspecto impecable; ácido salicílico, que penetra en los poros limpiándolos y reduciendo los puntos negros; y vitamina E, que proporciona una acción antioxidante y restaura la elasticidad de la piel.

También y para mayor comodidad, es posible recargar el Check Matte Solution con el Youth Lab Check Matte Refiller, de 12 ml. y un precio de 12,99 €. Ambas fórmulas, probadas dermatológicamente, no contienen parabenos, gluten, ceras ni petroquímicos, y son veganas.

Youth Lab es una marca perteneciente a Cosmética Pharma y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias. Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; sérum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; mascarillas exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; serum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

http://cosmeticapharma.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.