GM Technology, líder a nivel nacional en gestión de parques de impresión, genera empleo y aumenta su producción a pesar de la crisis

jueves, 4 de febrero de 2021, 13:01 h (CET) Fomenta la economía circular en España, ha generado 27 nuevos puestos de trabajo desde el estado de alarma y ha exportado al extranjero 174 contenedores La empresa sevillana GM Technology, empresa líder a nivel nacional y una de las mayores a nivel europeo en gestión de parques de impresión, constata fehaciente de cómo a través de la Económica Circular se puede generar empleo estable y de calidad, a pesar de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 que se está padeciendo.

De hecho, la situación actual conlleva que la necesidad de establecer una transición a la sostenibilidad global cobre más significado en estos momentos. La tendencia del mercado en el sector IT ha sufrido caídas de hasta un 25% / 30%, con niveles de pérdidas para los negocios y castigando en mayor medida al empleo.

Ante este difícil escenario, GM Technology afirma que su apuesta por la Economía Circular y la sostenibilidad “nos ha mantenido a flote en este desplome del mercado, e incluso hemos crecido en número de empleos”. “A cierre del 2020 estamos orgullosos del trabajo de más de 180 personas que han logrado facturar 17,5 millones de euros, un 8% más con respecto al año anterior” señala Manuel Muñoz, Director Comercial de la compañía.

Durante el estado de alarma (14 de marzo a 21 de junio) GM Technology cerró con un total de 154 empleados. A fecha de cierre del año 2020 ha aumentado a 181 personas, generando 27 nuevos empleos desde que se inició la pandemia.

Asimismo, el avance obtenido a nivel de producción durante la pandemia ha sido muy significativo, habiendo aumentado considerablemente el número de contenedores cargados que exporta al extranjero desde que empezó el estado de alarma a día de hoy. A finales del año del 2019 y comienzos de la pandemia se exportaban 82 contenedores y a finales de 2020 han alcanzado la cifra de 174.

Valioso trabajo con el servicio andaluz de salud

La labor de GM Technology con el Servicio Andaluz de Salud merece especial atención gracias a todo el equipo de GESTIÓN LOGÍSTICA SANITARIA (GLS) y a todos los técnicos que han permitido mantener el trabajo de reparación y mantenimiento de los equipos de impresión vinculados a las actividades sanitarias, así como a toda la logística del material profesional necesario para sus tareas.

GM Technology ensalza merecidamente la gestión y el trabajo impecable de todo el departamento logístico que ha estado desempeñando su trabajo diario, priorizando y garantizando el suministro a hospitales y centros de salud, en los momentos más críticos del estado de alarma.

El logro de GM Technology ha sido la implantación de los servicios de impresión con equipos EPS (Eco Print Solutions) en los Hospitales Ramón y Cajal y el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, durante el confinamiento domiciliario en el estado de alarma.

Conscientes de que para seguir adelante y superar la mala situación que se está viviendo se precisan soluciones imaginativas y sostenibles, GM Technology afirma que “se puede salir adelante con empresas como la nuestra. Pero todo esto solo se puede conseguir desde la colaboración de todos los actores implicados y desde la convergencia del interés y esfuerzo del gobierno con el de las empresas”.

La gran evolución conseguida por GM Technology, es fruto a su vez de su larga trayectoria, la cual cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, siendo pionera en España al ofrecer servicios de impresión con equipos y consumibles remanufacturados a sus clientes, desde grandes cuentas privadas a la Administración Pública.

Su proyecto Eco Print Solutions se encuentra implantado con éxito en diversas consejerías y organismos de la Junta de Andalucía, en ayuntamientos y hospitales públicos, así como en centros sanitarios y entidades privadas que han apostado por ahorrar e implantar soluciones sostenibles en sus negocios y fomentar así la Economía Circular en toda España.

Nuevo proyecto innovador de Remanufacturos IT

Actualmente, y sumergidos en una innovación constante, GM Technology está inmersa en un nuevo proyecto para desarrollar una nueva planta de remanufacturados de IT, móviles y cualquier dispositivo digital dentro del marco de los Fondos “Next Generation” por 15 millones de euros.

Asimismo, GM Technology tiene un importante papel a la hora de adaptarse al cambio climático, investigando, comprendiendo y compartiendo conocimientos acerca de este escenario, pero, sobre todo, se ha adoptado actuaciones encaminadas a un consumo ético y responsable con el fin de reducir el impacto medioambiental en el planeta.

La producción de 1.027 unidades de máquinas remanufacturadas evita la emisión de 125 toneladas de C02 durante un año, y la producción de 100.200 unidades de tóner original remanufacturado evita la emisión de 116 toneladas de C02 durante un año.

