Actiu, pionera en España en la fabricación de mobiliario 0% formaldehído

Actiu, líder en diseño y fabricación de soluciones de mobiliario para espacios de trabajo y hospitality, ha sido pionera en España al incorporar melamina 0% formaldehído en toda su oferta de producto de forma normalizada. La ausencia de este compuesto favorece la salud de los trabajadores y permite equipar los espacios de trabajo con mobiliario respetuoso con las personas.



El formaldehído es un compuesto químico que se emplea habitualmente durante la fabricación de tableros de partículas y en múltiples procesos productivos de otros sectores. También está presente en el medio ambiente en forma natural. Según diferentes estudios, puede generar efectos adversos en determinadas personas e incluso aumentar el riesgo de padecer ciertas enfermedades.



Para Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu "debemos entender que la fabricación del mobiliario para la creación de espacios debe ser altamente respetuosa con la salud de las personas y el planeta. Esta iniciativa forma parte de nuestra filosofía de sostenibilidad en todos los niveles y procesos. Si entre las prioridades de las empresas está cuidar el planeta, también deben cuidar de la sociedad, ya que la salud personal será fundamental para el presente y el futuro de las empresas. Invertir en salud y en bienestar es primordial especialmente en estos momentos”.



La calidad del aire en los espacios de trabajo

La calidad del aire es uno de los diez parámetros con los que la certificación WELL v2 garantiza la salud y el bienestar en los espacios de trabajo. A través de diversas estrategias, entre ellas la reducción del formaldehído a menos de 27 ppb.



La calidad del aire interior de los edificios viene determinada por variables como la compartimentación, el diseño del sistema de ventilación/climatización, las condiciones en que éste trabaja y se revisa, o la presencia de fuentes contaminantes. Por ello, y para asegurar la salud y el bienestar, resulta imprescindible mejorar la filtración y la ventilación, así como monitorizar y medir el aire interior.



Materiales certificados

Todos los productos Actiu fabricados con tablero aglomerado y superficies laminadas por termofusionado, están certificados atendiendo a los estándares de emisiones establecidos por la US EPA TSCA Title VI y la Fase 2 de la CARB (Junta de Recursos del Aire de California).



La medida cumple tanto con los requisitos de la certificación CARB de USA como con la nueva normativa E05 exigida en el mercado alemán. Estos tableros certificados como 0% formaldehído se emplean en toda la oferta de producto de melamina de Actiu.



Ampliación de la capacidad productiva

Actiu amplió en 2020 su planta de fabricación Actiu 7, próxima a su sede en el Parque Tecnológico Actiu. Las nuevas instalaciones, dedicadas principalmente al procesado y embalaje de tablero, ocupan una superficie de 16.500 m2 y se han diseñado teniendo en cuenta el plan de transformación digital integral de la compañía, apoyado con la adopción de Metodologías Lean. Actiu 7 está equipado con las últimas tecnologías en aprovisionamiento, fabricación, gestión y logística y permitirá ampliar la capacidad productiva de Actiu.



Proyecto industrial sostenible

Desde su origen, Actiu puso el foco en las personas. Buscó cómo generar espacios que, a través del diseño, fueran eficientes, cómodos y funcionales tanto en el interior a través de sus productos, como en el exterior, con la arquitectura de su sede en el Parque Tecnológico Actiu, que promueve la gestión sostenible de los recursos y el mínimo impacto medioambiental.



En ese camino, Actiu fue en 2011 la primera industria europea del sector en obtener la Certificación Leed y, tras varios años de trabajo y mejoras fue la quinta industria en el mundo, la segunda en Europa y la primera en España en obtener la Certificación Well Platino V.2, que junto con la mejora de la certificación LEED de Oro a Platino, conseguida en 2017, le convierten en la primera industria mundial en sumar ambas certificaciones.



La Certificación Leed valora la arquitectura exterior del edificio y su gestión sostenible de los recursos. WELL identifica, mide y monitoriza las características de los espacios construidos que impactan en la salud y el bienestar de sus ocupantes.



Todos los productos Actiu comparten una misma filosofía productiva sostenible que pasa tanto por el uso de materiales y recursos respetuosos con el medio ambiente como también por la eficiencia energética en su producción.