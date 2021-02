Entrevista a la cantautora Celia Jiménez

¡Que privilegiado es quien descubre sus talentos durante su infancia! Hoy tengo el inmenso honor de compartir una entrevista que le realicé a una joven talentosa, qué con su preciada voz está decorando un legado extraordinario e histórico ella es Celia Jiménez Ruiz (nacida el 23 de diciembre del 2000) en la ciudad de Telde, Las Palmas de Gran Canaria, España. Es cantante y compositora, a su corta edad lo que ha logrado artísticamente es excepcional.



Cuando tenía 11 años grabó su primer disco el cual se llama “mi primer sueño” que incluye canciones inéditas de su autoría, también empezó en el coro de la orquesta filarmónica de Gran Canaria hasta los 17 años. En el año 2017 publicó su segundo disco el cual incluye canciones de ópera. Celia, ha asistido a varias galas benéficas y ha cantado en muchos de los lugares de su isla (Gran Canaria).



En esta entrevista, Celia nos habla en resumen de su trayectoria artística, en este enlace, ella nos comparte un cordial saludo. Espero disfruten de este contenido y ojalá se den la oportunidad de conocer mas el talento de esta formidable cantautora, de seguro será motivo de inspiración para muchas jóvenes talentosas que nacieron a inicios de este nuevo milenio.



¿A los cuántos años de edad te subiste por primera vez a cantar en un escenario? ¿Cuántos años tenías cuando compusiste tu primer canción?

Tenía 7 años cuando me subí por primera vez a un escenario. Cuando compuse mi primer canción tenía 11 años.



¿Qué representa la música en tu vida?

Para mí la música lo es todo, la música representa todo lo que soy. La música es capaz de cambiar mi estado de ánimo, si estoy triste, si estoy estresada, la música me ayuda a soñar y nos hace compañía, sin duda la música para mi es muy importante.



¿Cómo describes el apoyo de tus padres?

El apoyo que he recibido de mis padres es de admirar, cuidan en cada paso que doy y lo más importante es que me apoyan en las decisiones, sin duda sin el apoyo de ellos no sería quien soy.



He mirado en algunos vídeos en los cuales estás compartiendo escenarios con otros artistas, ¿cómo describes tal experiencia?

Sin duda inigualable, con todos los artistas que he tenido el placer de compartir escenario son un ejemplo a seguir, un ejemplo de constancia y de esfuerzo, de un buen compañerismo y de ser unas personas estupendas tanto como profesionalmente así como personalmente.



¿Qué carrera profesional estudias actualmente?

Estudio en la universidad de las Palmas de Gran Canaria el grado de educación primaria, así como estudio en el conservatorio de las Palmas en la especialidad de canto.



He notado que te gusta cantar sobre distintos géneros musicales, ¿cuál es tu género que es más acorde a tu voz?

Pues es difícil elegir un género musical porque me gusta cantar todos los estilos musicales, si tendría que elegir pues me quedo con la música clásica y mexicana.



A los 11 años grabaste tu primer disco el cual se llama “mi primer sueño”, ¿cuántas canciones tiene este disco? ¿cuáles son los temas relevantes que predominan?

El disco tiene 12 canciones y las que sin duda predominan son las canciones compuestas por mí, que las puse en el disco y fueron las primeras que realicé. La primera compuesta para mis abuelos, que se llama: “miro al cielo”, la segunda composición fue para mi madre que se llama: “madre amiga”. Esas dos sin duda fueron una de las composiciones más importantes que yo realicé con 11 años.



Si existe una “fórmula”, para lograr a realizar nuestras metas que nos hemos propuesto, ¿cuál crees que ha sido tu “fórmula”?

Constancia, confianza y saber que lo que haces te apasiona.



Aparte de estudiar, escribir y cantar, ¿a qué otras actividades le dedicas tiempo?

Pues muchas veces me gusta entretenerme tocando el piano o la guitarra, también soy joven y pues me encanta la ropa y bailar.



¿Qué tal ha sido el impacto de las redes sociales en tu mundo artístico? ¿Cuánto tiempo al día le dedicas a la vida virtual?

Gracias a Facebook que es la red social que más utilizo y a la que más horas invierto, considero que ha sido muy importante para que personas fuera de España y también dentro, me conozcan y les guste mi música y lo que hago. En cuanto al tiempo que dedico he de decir que debería dedicarme más tiempo de lo que lo hago, pues la universidad y el conservatorio me gastan muchas horas.



Eres autora de las canciones: “Miro al cielo”, “Madre amiga”, “El novio de mi amiga”, “Ingrato amor”, “El amor”, “Bonito es el amor”, “Corazón de piedra”, “Yo quisiera vivir”, “Me quedé sin ti”, “hombres mirones”. ¿Con cuál de estos temas musicales te identificas y por qué?

Sin duda en el que me identifico es con el de mis abuelos, la compuse después de darme cuenta en mi primera comunión que ellos no estaban conmigo, por lo que me puse muy triste y decidí hacer esa letra, para mi es una canción tan personal que fue hecha con todo el amor del mundo para ellos, para que la escucharan.



¿Qué instrumentos musicales sabes tocar?

Todavía no soy una experta tocando, sin duda para mi es un hobby pero me puedo defender bien con el piano y con la guitarra.



¿Quiénes son los cantantes que han influenciado más en tu trayectoria como cantante y compositora?

Sin duda lo que me gusta en este mundo es que ningún cantante tiene de que envidiarle a otro pues son sin duda diferentes, así que es por eso que me gusta escuchar y cantar canciones de todos los estilos, pues siempre se aprende una técnica nueva o algo nuevo escuchando a los demás. De la música y de los cantantes que más me gustan pueden ser Pablo Alborán, Morat, Camilo, etc..



¿Cómo te visualizas artísticamente en los próximos 5 años?

Sinceramente quiero pensar que dentro de 5 años siga con las mismas ganas de aprender y con la misma ilusión de cantar delante de muchas personas como la tengo ahora, ojalá nunca pierda las ganas de seguir luchando por lo que realmente me gusta.



Premios

Su primer premio lo ganó cuando tenía 9 años con una canción mexicana de Yolanda del Rio, en Telde. Con 13 años se presentó a varios festivales siendo galardonada en muchos de ellos, como el festival de la canción de San José Obrero. Con 14 años se presentó a Islasvision talent junior en Tenerife cuyo concurso logró alzarse con el primer premio, en el cual participaría de cada Isla una o dos personas para representarla. Cuando tenía 16 años volvió a presentarse a algunos festivales de los cuales fue galardonada en alguno de ellos.



Con 18 años se presentó al concurso Winter Pride Maspalomas en el sur de su isla y fue galardonada con el primer premio. Con 19 años ganó el concurso de categoría adulta en San José Obrero (Cruce de Arinaga). En octubre de 2020 participó en un concurso de Radio, concretamente Radio Planeta Gran Canaria y obtuvo el honor de ser proclamada ganadora.