EDE Ingenieros renueva con AVEQ como consultor energético

miércoles, 3 de febrero de 2021, 13:40 h (CET) Asesora e imparte formación para la Asociación de Empresas Químicas de Euskadi EDE Ingenieros ha renovado el acuerdo con la Asociación de Empresas Químicas de Euskadi para asesorarles en gestión energética. La firma especializada en energía y procesos industriales actuará como consultor energético para las empresas químicas vascas, tal y como ha venido haciendo durante el pasado ejercicio.

La asociación AVEQ-KIMIKA se creó en 1977 y agrupa a 131 empresas de sectores químico y actividades afines. El acuerdo se enmarca en la importancia creciente que otorga la asociación vasca al ámbito energético y en su afán por impulsar el conocimiento de esta materia entre las empresas asociadas. El objetivo de la colaboración es poner a su alcance los recursos para realizar una adecuada gestión, resolver sus dudas y brindarles información de primera mano sobre novedades y tendencias.

Esta colaboración adquiere mayor relevancia, si cabe, en el actual contexto de la Ley de Sostenibilidad energética de la CAV -Ley 4/2019-, desarrollada por el decreto 254/2020, que conlleva obligaciones para muchas empresas industriales vascas, definidas en función de su actividad y sus consumos de energía. EDE Ingenieros aporta a la asociación y sus empresas asociadas las principales guías para conocer al detalle los requisitos que establece esta ley y soluciones concretas para llevarlos a cabo en los plazos necesarios.

Entre las actividades que desarrolla EDE Ingenieros con la asociación tiene especial importancia la formación energética. A través de la programación de jornadas y cursos a lo largo del año se ofrece formación específica muy orientada a los gestores energéticos internos y a los equipos relacionados con la energía. En estas sesiones de formación se tratan temas muy diversos, desde aspectos transversales hasta cuestiones concretas de actualidad.

El pasado año la firma ha impartido 3 sesiones de formación organizadas por la asociación, algunas de ellas abiertas también a empresas no asociadas. Entre los temas tratados se han abordado las obligaciones de la Ley 4/2019, la figura del gestor energético en la empresa, un repaso a la normativa y la realización de planes de formación y sensibilización energética.

"Para EDE Ingenieros, se trata de una colaboración “muy enriquecedora, que actúa sobre la necesidad real que tiene la industria de contar con equipos bien formados, no solo para abordar los retos inmediatos que ya está exigiendo la normativa energética, sino también los retos futuros de eficiencia y transformación energética haciendo especial hincapié en las energías renovables y su efecto sostenible”.

