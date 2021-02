Carex Logistics, líderes en micrologística, pioneros en adaptar sus instalaciones contra la Covid19 Comunicae

miércoles, 3 de febrero de 2021, 13:45 h (CET) Carex Logistics, empresa especializada en servicios de micrologística, es la primera empresa de su sector en adaptar sus instalaciones contra la propagación de la pandemia a través de purificadores de aire Virsolut Carex Logistics, la empresa murciana líder en logística nacional, ha sido la primera empresa de su sector en adaptar sus instalaciones contra la Covid19. Lo ha hecho a través de la incorporación de purificadores de aire Virsolut en sus centros de logística, como muestra del compromiso con la seguridad de sus clientes. Con esta medida, se garantiza el desarrollo de las actividades de la compañía en su sector de una forma segura, además del bienestar y la seguridad de sus trabajadores.

La elección de Carex Logistics por este tipo de purificadores de aire se ha basado principalmente en que son los más desarrollados y potentes del mercado. Además, Virsolut, una empresa española con sede en Madrid, que nace con el propio objetivo de proveer soluciones tecnológicas para disminuir el contagio en ámbitos de trabajo u ocio. Este aspecto, con la pandemia causada por la Covid19, ha ganado tanta importancia para la supervivencia de multitud de sectores económicos.

Sus sistemas e inteligencia de calidad y purificación Aura Air desinfectan el aire interior del centro logístico a través de un proceso exhaustivo de purificación, llevado a cabo mediante un programa de cuatro etapas, al mismo tiempo que monitoriza a tiempo real la calidad del aire global del recinto.

Para esta purificación basada en la desinfección en cuatro etapas, Virsolut utiliza las tecnologías LED UV-C y El STERIONIZER™, que le permiten destruir bacterias, virus y parásitos gracias a su capacidad para eliminar las proteínas de la membrana celular de cualquiera de esos organismos. En la última de sus cuatro etapas, la etapa que culmina el proceso de limpieza del aire, el purificador refresca el aire interior, creando sensación de entorno limpio y abierto.

Esta incorporación supone un avance para el entorno de trabajo, ya que limita de forma sustancial el riesgo de contagio de cualquier tipo de virus, lo que puede mantener tanto a sus clientes como a sus trabajadores más protegidos frente a la propagación de la pandemia, además de asegurar unas condiciones óptimas de trabajo que elevarán la eficiencia de los trabajadores. Este compromiso por la salud es otra muestra de la vocación del grupo líder en soluciones logísticas y transporte de mercancías por un trabajo eficiente y seguro tanto a nivel regional como nacional.

Micrologística y servicio 360º

Gracias a esta eficacia, la empresa es considerada como una de las más punteras en el servicio 360º, es decir, dentro del grupo de empresas que logran cubrir todos los eslabones en un proceso de cadena logística, desde el empaquetado, pasando por el transporte y los trámites con proveedores, hasta la entrega del paquete al cliente.

Este sistema de servicio envolvente es la clave del éxito de la micrologística. La “micrologística” es la búsqueda de la máxima optimización de los procesos de almacenamiento, control de stocks, embalaje y gestión de envíos y los correspondientes datos. Gracias a ello, esos datos permiten tomar decisiones, con el fin de mejorar el funcionamiento interno de la empresa.

Para ello, Carex Logistics ayuda al cliente a cubrir todo el proceso logístico, siendo uno de sus servicios más destacados por sus buenos resultados en las pequeñas empresas.

Las funciones principales de la empresa logística comenzarían con el servicio de recogida en el proveedor. Es decir, sus clientes piden el producto directamente al proveedor y la empresa de logística lo recoge. Para ello, Carex realiza recogidas a nivel nacional e internacional, desde un sobre hasta un pallet o contenedor. Mediante la recepción y verificación de la compra, van informando puntualmente al cliente del punto donde se encuentra la mercancía, así como del momento de su llegada.

Además de este servicio directo con el proveedor, Carex Logistics también dispone de un servicio de almacenaje y control de stock desde sus instalaciones, dada la gran demanda de algunos productos para sus clientes.

Una vez tienen el producto, ya sea desde sus instalaciones o desde la recogida directa con el proveedor, los trabajadores de esta empresa especializada en micrologística pasan a la preparación del pedido. Para ello, en el packaging se embala y etiqueta el producto según sus necesidades (corcho, burbujas, precintos…).

También es posible que el cliente de Carex Logistics realice el pedido para el que a su vez es su cliente. Es decir, si un cliente de la empresa X le demanda un producto, esta empresa X tramita todo el envío con Carex y la empresa logística se encarga de su distribución hasta el último cliente. Una forma de ahorrar tiempo y agilizar la llegada del producto que ofrece este tipo de micrologística y ayuda a las pequeñas empresas para poder hacer competencia a grandes distribuidores de productos a nivel internacional.

Sin embargo, si el producto una vez llegado al cliente no cumple con las expectativas, también cuenta con un servicio de recogida a la inversa, que gestiona las recogidas y las devoluciones, encargándose desde la solicitud de la recogida hasta su reacondicionamiento y posicionamiento en el almacén para volver a la cadena de procesos.

Además del ahorro de todo el proceso que se acaba de exponer, otras ventajas que ofrece la subcontratación a un operador logístico integral pueden ser la existencia de un software adatado e integrado al sistema; la total adaptación a las necesidades de los clientes; el paso de costes fijos a costes variables, ya que se paga por las necesidades de cada envío y no es necesario tener asalariados para cada una de las funciones siempre; posibilidad de un servicio de atención al cliente; o la posibilidad de contratación de un seguro de mercancías para el transporte.

Con este servicio, las pequeñas empresas se ven beneficiadas al poder externalizar los servicios logísticos. Muchos son los que optan por la incorporación de micrologística a una empresa por la optimización del tiempo de entrega del producto, así como la reducción de costes de esa misma entrega.

De este modo, la capacidad de respuesta de la compañía será más eficaz ante cualquier reclamación de un cliente o problema en la logística, porque únicamente tendrá que preguntar a Carex Logistics cuál es el fallo en el servicio. De otro modo, la misma pequeña empresa tendría que volver a comprobar todo el proceso logístico y encontrar el error o el problema. Así, se le permite seguir centrados en su principal actividad, sin descuidar lo más mínimo las demás tareas de su negocio.

